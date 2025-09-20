Из Светлогорска до Тапиау и Нойхаузена: хроники Восточной Пруссии
Путешествие в Гвардейск и Нойхаузен откроет вам тайны Восточной Пруссии. Прогулка по старинным улицам и посещение замков оставят незабываемые впечатления
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Восточной Пруссии.
В Гвардейске, известном как Тапиау, вы сможете пройтись по старинным улочкам, увидеть музыкальные часы на Ратуше и узнать о Тевтонском ордене.
Тапиау, где бывали Генрих IV и Коперник, впечатлит своими готическими сводами и драматическими историями. В Нойхаузене, после реставрации, можно увидеть архитектуру 13 века, соединяющую эпохи. Комфортабельный автобус и опытный гид сделают поездку незабываемой
4.5
4 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Посещение исторических замков
🎶 Музыкальные часы на Ратуше
🗺 Погружение в историю Восточной Пруссии
🚌 Комфортабельный транспорт
👨🏫 Опытный гид
Что можно увидеть
Ратуша Гвардейска
Замок Тапиау
Замок Нойхаузен
Описание экскурсии
Пешеходная прогулка по Гвардейску — это путешествие по старинным улочкам и предместьям 14–20 веков. Город сохранил атмосферу прошлого, и вы почувствуете её в каждом повороте.
Мы начнём у Ратуши — символа Гвардейска, построенного в 1922 году из красного кирпича. Вы рассмотрите и услышите музыкальные часы с механическими фигурками, которые играют трижды в день.
Далее — памятник герою поэмы «Василий Тёркин». Мы расскажем, почему он появился именно здесь.
На площади Победы — в центре современной жизни — поговорим о пересечении эпох, памятных событиях и знаках, оставленных временем.
Пройдём вдоль реки к замку Тапиау — памятнику 14 века. На маршруте поговорим об архитектуре, географии и истории этих мест.
Внутри замка вас ждут:
северо-западное крыло с готическими сводами и каменной резьбой
эпизоды рыцарской жизни и громкие имена — Генрих IV, Коперник, Пётр I
драматические страницы: аресты, пленения и истории узников
подземные камеры и бывшая тюрьма, где мрак прошлого ощущается физически
После мы посетим замок Нойхаузен, масштабная реставрация которого завершилась весной 2025 года. Это одно из самых впечатляющих и старейших зданий региона: первое укрепление появилось в 1262 году, каменный замок был построен для Земландского соборного капитула в период с 1295 по 1297 год.
Вы узнаете, кому и в какие времена принадлежал замок
Раскроете, как жил и развивался Восточно‑Прусский регион от Средневековья до наших дней
Увидите, как архитектура 13 века встряхивает дух времени, а современная реставрация соединяет эпохи в одном пространстве
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
Дорога от Светлогорска до Гвардейска — 1 час 10 мин. Но в поездке с нашим гидом скучно в пути не будет!
Отдельно оплачивается входной билет в замок Тапиауи и Нойхаузен — 800 ₽ за чел.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в среду в 14:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
1520 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала в Светлогорске
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 14:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вячеслав — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 1057 туристов
Наша дружная команда профессионально подходит к организации экскурсий. При этом мы внимательно изучаем пожелания каждого! Организация экскурсий с 1989 года — это опыт и понимание клиента с полуслова. В нашей команде квалифицированные экскурсоводы — местные и коренные жители. Приятные эмоции для каждого путешественника — наш девиз!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
20 сен 2025
Оба замка заслуживают внимания несмотря на то, что работы по реконструкции ещё ведутся. За столько лет истории понадобиться немало сил и времени на восстановление! Удачи! Честь и хвала обоим экскурсоводам, читать дальше
которые сопровождали группу на территории замков. Такие разные люди, но с одинаково сильной любовью и увлеченностью к своему делу. Немного не свезло с погодой, дождь помешал спокойной экскурсии по самому городу Тапиау, и сопровождающий на всем маршруте экскурсовод, по- моему мнению, не очень удачно справился с обстоятельствами и настроением некоторых участников. Ожидание в течение 15 минут без рассказов и каких- либо перемещений боя часов под стенами ратуши казалось тратой времени. Не могу сказать, что "человечки" и музыка меня очаровали, хотя понятно, что для маленького города подобное - одна из главных достопримечательностей.
Елена
14 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Наш гид была Ольга, очень профессиональна, рассказала исторические факты, в замках проводили экскурсии другие гиды, понравилось в Нойхаузене (гид Елена), ответила на все наши вопросы, даже то, читать дальше
что реставрацию центральных ворот проводил спец из Санкт Петербурга, который попросил сказать, что на воротах не фрески, а рисунки, сделанные минеральными красками! Сделали множество фото замков и также у современной скульптуры Мюнхаузена! Все время мы были заняты осмотров замков и прошлись по Гвардейску! Очень хорошо рассчитано время экскурсий Экскурсия интересная, спасибо)
М
Мария
10 авг 2025
Мы с мужем были на экскурсии "хроники восточной Пруссии" и получили огромное удовольствие. Все было прекрасно организовано, все вовремя. Экскурсовод рассказала всю дорогу о тевтонских рыцаря, о Пруссии, все очень читать дальше
интересно. Нам очень повезло и с экскурсоводами в замках. Водитель тоже оказался очень предупредительным, постарался высадить всех туристов там, где было ближе к нашим местам проживания. Обязательно будем рекомендовать вашу фирму друзьям.
Л
Людмила
3 авг 2025
Доброго времени суток, уважаемые путешественники! Экскурсию сопровождала экскурсовод Ольга. Интересный, содержательный рассказ - погружение в историю Пруссии Замки не очень впечатлили.