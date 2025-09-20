Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Восточной Пруссии.В Гвардейске, известном как Тапиау, вы сможете пройтись по старинным улочкам, увидеть музыкальные часы на Ратуше и узнать о Тевтонском ордене.Замок

Тапиау, где бывали Генрих IV и Коперник, впечатлит своими готическими сводами и драматическими историями. В Нойхаузене, после реставрации, можно увидеть архитектуру 13 века, соединяющую эпохи. Комфортабельный автобус и опытный гид сделают поездку незабываемой

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Пешеходная прогулка по Гвардейску — это путешествие по старинным улочкам и предместьям 14–20 веков. Город сохранил атмосферу прошлого, и вы почувствуете её в каждом повороте.

Мы начнём у Ратуши — символа Гвардейска, построенного в 1922 году из красного кирпича. Вы рассмотрите и услышите музыкальные часы с механическими фигурками, которые играют трижды в день.

Далее — памятник герою поэмы «Василий Тёркин». Мы расскажем, почему он появился именно здесь.

На площади Победы — в центре современной жизни — поговорим о пересечении эпох, памятных событиях и знаках, оставленных временем.

Пройдём вдоль реки к замку Тапиау — памятнику 14 века. На маршруте поговорим об архитектуре, географии и истории этих мест.

Внутри замка вас ждут:

северо-западное крыло с готическими сводами и каменной резьбой

эпизоды рыцарской жизни и громкие имена — Генрих IV, Коперник, Пётр I

драматические страницы: аресты, пленения и истории узников

подземные камеры и бывшая тюрьма, где мрак прошлого ощущается физически

После мы посетим замок Нойхаузен, масштабная реставрация которого завершилась весной 2025 года. Это одно из самых впечатляющих и старейших зданий региона: первое укрепление появилось в 1262 году, каменный замок был построен для Земландского соборного капитула в период с 1295 по 1297 год.

Вы узнаете , кому и в какие времена принадлежал замок

, кому и в какие времена принадлежал замок Раскроете, как жил и развивался Восточно‑Прусский регион от Средневековья до наших дней

как жил и развивался Восточно‑Прусский регион от Средневековья до наших дней Увидите, как архитектура 13 века встряхивает дух времени, а современная реставрация соединяет эпохи в одном пространстве

Организационные детали