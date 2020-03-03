45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Светлогорск — маленькая Швейцария

Разобраться в истории и архитектуре города и понять, чем он и его жители дышат сегодня

Наталия
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Наталия – ваш гид
Вы знали, что местные называют Светлогорск «маленькой Швейцарией»? На экскурсии вы поймёте, почему его удостоили этого звания.

Я расскажу занимательные факты о городе и покажу интереснейшие объекты — самые большие часы в Европе, уникальные растения, памятники и здания с необычной архитектурой.

Вы совершите променад по побережью и познаете нравы и привычки горожан.

Я открою все стороны Светлогорска, чтобы вы посмотрели на него глазами местной жительницы и полюбили наш уютный городок!
1700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на переулке Гофмана
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У этой экскурсии45 отзывов
4.98
Светлогорск — маленькая Швейцария
Светлогорск — маленькая Швейцария

Что вас ожидает

Биография города, знакомство со светлогорцами и главные локации
Путешествие в прошлое и погружение в настоящее Светлогорска мы совершим на прогулке по знаковым местам. Экскурсия охватит:

  • Макет средневекового Кёнингсберга — изучая керамический город в миниатюре, вы услышите о появлении Раушена и о развитии здесь курортного отдыха.
  • Дома в стиле фахверк — у старинных построек я объясню, чем примечательна местная немецкая архитектура.
  • Здание бывшего Курхауса — знаменитый курортный дом принимал много гостей, вы узнаете, какие увеселения устраивали здесь для отдыхающих.
  • Архитектурный памятник «Водонапорная башня» — я расскажу, когда построили сооружение и какие функции оно выполняло.
  • Бывший пансионат «Вид на море» — здание порадует элементами деревянного зодчества. Любуясь постройкой, поговорим о популярном фильме, который снимали в доме отдыха.
  • Католическую капеллу «Мария — звезда моря» — вы узнаете, что находится в христианской обители сегодня и как она появилась в Раушене.
  • Центральный парк «Лиственничный» — гуляя по парку, вы разберётесь, почему женские образы так популярны в светлогорской архитектуре.
  • «Солнечные часы» — на побережье Балтийского моря вы рассмотрите самые большие часы в Европе.
  • «Морскую симфонию» в клубе военного санатория — вы проникнете в тайны композиции и её названия.
  • Памятный знак Томасу Манну — я поясню, как немецкий писатель связан со Светлогорском и кто является автором сооружения.
  • Скульптуру «Царевна-лягушка» — вы поймёте, почему этот сказочный персонаж стал современным символом города.

Кроме того, мы обсудим уклад жизни светлогорцев во время прогулки по Старой площади. Вы откроете их привычки и особенности и осознаете, как живут россияне в городе с немецкими корнями. Я познакомлю вас и с местной флорой — вы увидите растения, привезённые сюда из разных уголков мира. Я отвечу на вопрос, какую роль они выполняют здесь и где ещё произрастают. Конечно, я посоветую, где вкусно поесть и что ещё посмотреть в нашей маленькой Швейцарии.

Светлогорск — маленькая Швейцария
Светлогорск — маленькая Швейцария
Светлогорск — маленькая Швейцария
Светлогорск — маленькая Швейцария
Светлогорск — маленькая Швейцария
Светлогорск — маленькая Швейцария
Светлогорск — маленькая Швейцария
Светлогорск — маленькая Швейцария
Светлогорск — маленькая Швейцария
Светлогорск — маленькая Швейцария
Светлогорск — маленькая Швейцария
Светлогорск — маленькая Швейцария

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на переулке Гофмана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталия
Наталия
Живу в Калининградской области, в курортном Светлогорске, 30 лет. По образованию педагог, экскурсовод, краевед, имею аккредитацию. Провожу любые экскурсии, в том числе на автомобиле. Люблю наш чудесный край и общение с людьми, счастлива заниматься любимым делом. Я изучаю каждый уголок области и с удовольствием поделюсь интересными историями, легендами и тайнами о Восточной Пруссии. Давно интересуюсь темой янтаря и помогу вам раскрыть тайны этого солнечного камня. С нетерпением жду наших встреч!
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45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Светлогорск - городок сказочной красоты. Будто в гигантском саду поставили игрушечные нарядные домики. Ухоженность и чистота города удивительна и приятна. Но все это было бы лишь внешнем впечатлением, если бы не искренняя и очень интересная экскурсия Наталии. Это прекрасный экскурсовод, знающий и любящий свой город. Очень рекомендую!!!!
25 февраля 2020
Отличная интересная экскурсия! Спасибо Наталии за интересную подачу материала, увлекательный рассказ и красивую прогулку по городу.
11 января 2020
Прекрасная экскурсия, прекрасный гид! Мы с мужем - люди совершенно НЕ влюбленные в курорты Балтийского моря, после экскурсии как-то синхронно решили, что Светлогорс-Раушен посетим как минимум еще раз (а может и не раз). Однозначно - рекомендуем и гида, и ее маршрут.
8 января 2020
Спасибо огромное Наталье за знакомство со Светлогорском. Очень интересная и познавательная экскурсия, проведенная на высокопрофессиональном уровне. Было интересно и взрослым и детям. Всем рекомендую экскурсии, которые проводит Наталья. 2 часа пролетели незаметно и совсем не утомительно. Я навсегда влюбилась в этот город, куда уже хочется вернуться вновь, и это не смотря на то, что Светлогорск встретил нас дождливой, прохладной погодой.
8 января 2020
Очень интересно, рекомендую.
7 января 2020
Очень понравилась гид Наталия! Видно, что очень любит свой город и готова рассказать о нем всё. Было интересно и мне - взрослому человеку и сыну 15 лет. Супер! Рекомендую!!!
3 января 2020
Рекомендуем посмотреть Светлогорск на экскурсии по городку ,которую проводит Наталья.
Информация разной тематики - и история, и архитектура,и скульптура,и география, и ландшафт , и интересные люди Светлогорска - и поэтому интересно всем . Спасибо .
3 января 2020
Экскурсия очень понравилась! Гид Наталья - красивая и приятная в общении девушка, сразу располагающая к себе. Грамотная речь, интересное изложение, забота о туристах . Светлогорск тоже прекрасен! Мы уехали с ощущением, что побывали в сказке!
26 ноября 2019
Были на экскурсии в г. Светлогорске, очень понравился сам город, красивые домики старые и новые, все очень аккуратное, город чистый. Наталья, наш гид, рассказала историю города, показала много интересных мест, которые также сопровождались историями. Очень интересно рассказывала и отвечала на вопросы, и периодически я ловила себя на мысли, что хожу не с гидом, а со старинной знакомой. Впечатлений масса, рекомендую теперь всем знакомым, и сами хотим ещё раз приехать летом или весной. Спасибо большое
11 ноября 2019
Великолепная экскурсия.. Наталья очень профессиональный гид, готовый ответить на любые вопросы. Несмотря на дождливую погоду мы получили максимум удовольствия!
Ещё 35 отзывов

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