45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Почему Светлогорск называют "маленькой Швейцарией"? Этот вопрос станет риторическим, как только вы окунётесь в атмосферу города во время нашей экскурсии. Знакомство начнётся с макета средневекового Кёнингсберга, где вы узнаете о

прошлом Раушена. Далее, вас ждут дома в стиле фахверк, рассказывающие о немецкой архитектуре, и знаменитый Курхаус с его богатой историей развлечений для отдыхающих. Водонапорная башня, пансионат "Вид на море", католическая капелла "Мария - звезда моря", Центральный парк "Лиственничный", солнечные часы на побережье и памятный знак Томасу Манну - каждый объект внесёт свой вклад в ваше понимание города. Прогулка по Старой площади позволит вам лучше понять уклад жизни местных жителей. Эта экскурсия - не просто прогулка, а погружение в жизнь удивительного города, где каждый камень и каждое здание имеют свою историю

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Светлогорска - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и обилием зелени, что делает прогулки особенно приятными. Май и сентябрь также подойдут для визита: в это время меньше туристов, но всё ещё достаточно комфортно для экскурсий. В остальные месяцы, несмотря на более прохладную погоду, можно насладиться атмосферой Светлогорска, однако стоит учитывать возможные осадки и прохладу.

Сейчас август — это идеальное время.