45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Почему Светлогорск называют "маленькой Швейцарией"? Этот вопрос станет риторическим, как только вы окунётесь в атмосферу города во время нашей экскурсии. Знакомство начнётся с макета средневекового Кёнингсберга, где вы узнаете о
7 причин купить эту экскурсию
- 🕰️ Увидите самые большие часы в Европе
- 🏰 Погрузитесь в историю средневекового Кёнингсберга
- 🏡 Оцените уникальную немецкую архитектуру
- 🌲 Прогуляетесь по живописному парку
- 🎬 Узнаете о съемках популярного фильма
- 📚 Познакомитесь с культурным наследием Томаса Манна
- 🍽️ Получите рекомендации по лучшим местам для обеда
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Светлогорска - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и обилием зелени, что делает прогулки особенно приятными. Май и сентябрь также подойдут для визита: в это время меньше туристов, но всё ещё достаточно комфортно для экскурсий. В остальные месяцы, несмотря на более прохладную погоду, можно насладиться атмосферой Светлогорска, однако стоит учитывать возможные осадки и прохладу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Макет средневекового Кёнингсберга
- Дома в стиле фахверк
- Здание бывшего Курхауса
- Архитектурный памятник «Водонапорная башня»
- Бывший пансионат «Вид на море»
- Католическая капелла «Мария - звезда моря»
- Центральный парк «Лиственничный»
- Солнечные часы
- Морская симфония в клубе военного санатория
- Памятный знак Томасу Манну
- Скульптура «Царевна-лягушка»
Описание экскурсии
Биография города, знакомство со светлогорцами и главные локации
Путешествие в прошлое и погружение в настоящее Светлогорска мы совершим на прогулке по знаковым местам. Экскурсия охватит:
- Макет средневекового Кёнингсберга — изучая керамический город в миниатюре, вы услышите о появлении Раушена и о развитии здесь курортного отдыха.
- Дома в стиле фахверк — у старинных построек я объясню, чем примечательна местная немецкая архитектура.
- Здание бывшего Курхауса — знаменитый курортный дом принимал много гостей, вы узнаете, какие увеселения устраивали здесь для отдыхающих.
- Архитектурный памятник «Водонапорная башня» — я расскажу, когда построили сооружение и какие функции оно выполняло.
- Бывший пансионат «Вид на море» — здание порадует элементами деревянного зодчества. Любуясь постройкой, поговорим о популярном фильме, который снимали в доме отдыха.
- Католическую капеллу «Мария — звезда моря» — вы узнаете, что находится в христианской обители сегодня и как она появилась в Раушене.
- Центральный парк Лиственничный — гуляя по парку, вы разберётесь, почему женские образы так популярны в светлогорской архитектуре.
- Солнечные часы — на побережье Балтийского моря вы рассмотрите самые большие часы в Европе.
- «Морскую симфонию» в клубе военного санатория — вы проникнете в тайны композиции и её названия.
- Памятный знак Томасу Манну — я поясню, как немецкий писатель связан со Светлогорском и кто является автором сооружения.
- Скульптуру «Царевна-лягушка» — вы поймёте, почему этот сказочный персонаж стал современным символом города.
Кроме того, мы обсудим уклад жизни светлогорцев во время прогулки по Старой площади. Вы откроете их привычки и особенности и осознаете, как живут россияне в городе с немецкими корнями. Я познакомлю вас и с местной флорой — вы увидите растения, привезённые сюда из разных уголков мира. Я отвечу на вопрос, какую роль они выполняют здесь и где ещё произрастают. Конечно, я посоветую, где вкусно поесть и что ещё посмотреть в нашей маленькой Швейцарии.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У «Макета средневекового Кёнигсберга»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 2702 туристов
Живу в Калининградской области, в курортном Светлогорске. По образованию педагог, экскурсовод, краевед, имею аккредитацию. Вместе с командой единомышленников мы проводим любые экскурсии, в том числе на автомобиле. Изучаем каждый уголок области и с удовольствием делимся интересными историями, легендами и тайнами о Восточной Пруссии. Интересуемся темой янтаря и поможем вам раскрыть тайны этого солнечного камня.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 213 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
В удобном для нас темпе прогулялись с гидом Натальей по городу. Делали остановки на фото. Узнали о истории города, о прошлом и настоящем. Для первого знакомства с городом хорошая экскурссия.
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Светлогорск оставил приятное впечатление.
Нашему гиду Ирине очень хорошо удалось передать атмосферу города и погрузить нас в эту атмосферу.
Экскурсия очень ненавязчивая, легко воспринимается.
Красивые локации и виды.
В этот город хочется возвращаться, чтобы отдохнуть от шума больших городов, подышать воздухом соснового леса и насладиться видами моря
Нашему гиду Ирине очень хорошо удалось передать атмосферу города и погрузить нас в эту атмосферу.
Экскурсия очень ненавязчивая, легко воспринимается.
Красивые локации и виды.
В этот город хочется возвращаться, чтобы отдохнуть от шума больших городов, подышать воздухом соснового леса и насладиться видами моря
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А
Экскурсия нам очень понравилась! Это была прекрасная прогулка по дюнам, на которых построен целый город! Наша экскурсия была индивидуальной, что очень комфортно. Мы все услышали, обо всем, что нам было
Наталия
Ответ организатора:
Анна, спасибо за Ваш отзыв, рада была с Вами познакомиться! Приезжайте к нам ещё!
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А
Наталия -очень вежлива, с ней было приятно провести время. Очень насыщенная экскурсия, потому что Наталия буквально горит свои делом. Экскурсия будет очень интересна тем, кто интересуется архитектурой. Наталия, дети провели эксперимент дома с янтарём)))
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Е
Обратите внимание, что Наталья только организатор. Я просмотрела этот момент, обычно стараюсь брать экскурсии у самих гидов. Нашим экскурсоводом мы остались довольны. Все прошло на хорошем уровне по организации и подаче информации.
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И
Всегда приятно провести время в компании человека, который любит свой город. Наталья справилась с напором 4 детей и мы прекрасно погуляли на обзорной экскурсии по Светлогорску. Спасибо за индивидуальный подход!
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