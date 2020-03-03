45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Биография города, знакомство со светлогорцами и главные локации

Путешествие в прошлое и погружение в настоящее Светлогорска мы совершим на прогулке по знаковым местам. Экскурсия охватит:

Макет средневекового Кёнингсберга — изучая керамический город в миниатюре, вы услышите о появлении Раушена и о развитии здесь курортного отдыха.

— изучая керамический город в миниатюре, вы услышите о появлении Раушена и о развитии здесь курортного отдыха. Дома в стиле фахверк — у старинных построек я объясню, чем примечательна местная немецкая архитектура.

— у старинных построек я объясню, чем примечательна местная немецкая архитектура. Здание бывшего Курхауса — знаменитый курортный дом принимал много гостей, вы узнаете, какие увеселения устраивали здесь для отдыхающих.

— знаменитый курортный дом принимал много гостей, вы узнаете, какие увеселения устраивали здесь для отдыхающих. Архитектурный памятник «Водонапорная башня» — я расскажу, когда построили сооружение и какие функции оно выполняло.

— я расскажу, когда построили сооружение и какие функции оно выполняло. Бывший пансионат «Вид на море» — здание порадует элементами деревянного зодчества. Любуясь постройкой, поговорим о популярном фильме, который снимали в доме отдыха.

— здание порадует элементами деревянного зодчества. Любуясь постройкой, поговорим о популярном фильме, который снимали в доме отдыха. Католическую капеллу «Мария — звезда моря» — вы узнаете, что находится в христианской обители сегодня и как она появилась в Раушене.

— вы узнаете, что находится в христианской обители сегодня и как она появилась в Раушене. Центральный парк «Лиственничный» — гуляя по парку, вы разберётесь, почему женские образы так популярны в светлогорской архитектуре.

— гуляя по парку, вы разберётесь, почему женские образы так популярны в светлогорской архитектуре. «Солнечные часы» — на побережье Балтийского моря вы рассмотрите самые большие часы в Европе.

— на побережье Балтийского моря вы рассмотрите самые большие часы в Европе. «Морскую симфонию» в клубе военного санатория — вы проникнете в тайны композиции и её названия.

— вы проникнете в тайны композиции и её названия. Памятный знак Томасу Манну — я поясню, как немецкий писатель связан со Светлогорском и кто является автором сооружения.

— я поясню, как немецкий писатель связан со Светлогорском и кто является автором сооружения. Скульптуру «Царевна-лягушка» — вы поймёте, почему этот сказочный персонаж стал современным символом города.

Кроме того, мы обсудим уклад жизни светлогорцев во время прогулки по Старой площади. Вы откроете их привычки и особенности и осознаете, как живут россияне в городе с немецкими корнями. Я познакомлю вас и с местной флорой — вы увидите растения, привезённые сюда из разных уголков мира. Я отвечу на вопрос, какую роль они выполняют здесь и где ещё произрастают. Конечно, я посоветую, где вкусно поесть и что ещё посмотреть в нашей маленькой Швейцарии.