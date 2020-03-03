45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Биография города, знакомство со светлогорцами и главные локации
Путешествие в прошлое и погружение в настоящее Светлогорска мы совершим на прогулке по знаковым местам. Экскурсия охватит:
Кроме того, мы обсудим уклад жизни светлогорцев во время прогулки по Старой площади. Вы откроете их привычки и особенности и осознаете, как живут россияне в городе с немецкими корнями. Я познакомлю вас и с местной флорой — вы увидите растения, привезённые сюда из разных уголков мира. Я отвечу на вопрос, какую роль они выполняют здесь и где ещё произрастают. Конечно, я посоветую, где вкусно поесть и что ещё посмотреть в нашей маленькой Швейцарии.