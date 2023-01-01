Экскурсия из Светлогорска «Виштынецкое озеро - европейский Байкал»

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Экскурсия из Светлогорска «Виштынецкое озеро - европейский Байкал»
Экскурсия из Светлогорска «Виштынецкое озеро - европейский Байкал»
Экскурсия из Светлогорска «Виштынецкое озеро - европейский Байкал»
Экскурсия из Светлогорска «Виштынецкое озеро - европейский Байкал»
Экскурсия из Светлогорска «Виштынецкое озеро - европейский Байкал»
Экскурсия из Светлогорска «Виштынецкое озеро - европейский Байкал»
Экскурсия из Светлогорска «Виштынецкое озеро - европейский Байкал»
Экскурсия из Светлогорска «Виштынецкое озеро - европейский Байкал»
Экскурсия из Светлогорска «Виштынецкое озеро - европейский Байкал»
Экскурсия из Светлогорска «Виштынецкое озеро - европейский Байкал»
Экскурсия из Светлогорска «Виштынецкое озеро - европейский Байкал»
Экскурсия из Светлогорска «Виштынецкое озеро - европейский Байкал»
Экскурсия из Светлогорска «Виштынецкое озеро - европейский Байкал»
Экскурсия из Светлогорска «Виштынецкое озеро - европейский Байкал»
Экскурсия из Светлогорска «Виштынецкое озеро - европейский Байкал»
Экскурсия из Светлогорска «Виштынецкое озеро - европейский Байкал»
Экскурсия из Светлогорска «Виштынецкое озеро - европейский Байкал»
Экскурсия из Светлогорска «Виштынецкое озеро - европейский Байкал»
Экскурсия из Светлогорска «Виштынецкое озеро - европейский Байкал»

Что вас ожидает 🤩

  • П. Веселовка (Бервальде)
  • Оз. Виштынецкое
  • Оз. Мариново
  • П. Токаревка (Макунишкен)
  • П. Чистые пруды (Толльмингкемен)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем вас в путешествие к самому большому озеру Калининградской области — Виштынецкому, которое по праву называют «Европейским Байкалом». Вокруг озера простираются уникальные реликтовые леса Роминтенской пущи — знаменитый «Красный лес».
Необыкновенные ландшафты — холмы, озера и старинные аллеи, будут сопровождать вас на протяжении всего пути. Особенно красивы виды заснеженного леса! Осенью и зимой путешествовать по Роминте — одно удовольствие. Это то место, в которое непременно хочется вернуться.
По пути к озеру заедем в поселок Веселовка. Юдшен, Кантхаузен — так в разное время называлось это поселение, где Иммануил Кант работал домашним учителем в семье пастора Андерша в середине 18 века. И сейчас домик пастора это «Музей Канта», посвященный великому философу. Осмотрим музейную экспозицию, которая расскажет об эпохе Просвещения и системе образования 18 века, даст представление о главных трудах Канта. Одной из главных особенностей музея является его интерактивность и мультимедийность.
В поселке Чистые Пруды Нестеровского района, на холме, среди высоких вековых деревьев, увидим небольшое белое здание бывшей лютеранской кирхи. Здесь жил, работал и создавал свои бессмертные произведения выдающийся литовский поэт XVIII века, основоположник реалистического направления в литовской литературе Кристионас Донелайтис.
Далее прогуляемся по берегу Виштынецкого озера. Площадь озера составляет более половины общей площади всех озёр и прудов области, также оно является выдающимся по глубине и чистоте воды, за что его неофициально именуют местным Байкалом. Интерес представляет и возраст резервуара, который составляет 20 тысяч лет. Для сравнения, озеро на 10 тысяч лет старше Балтийского моря. Кроме Виштынецкого озера посетим и его «младшего брата» – озеро Мариново, уникальное своей природой и богатой историей.
Роминтенская пуща уже во времена Тевтонского ордена славилась, как отличное место для охоты. Ежегодно, а иногда и несколько раз в год, гроссмейстеры Тевтонского ордена вместе со своими гостями отправлялись на большую охоту. Такая большая охота могла длиться неделями. Также здесь собирали мёд диких пчёл, воск и другие дары природы. В 1890 году в пуще побывал кайзер Вильгельм II. Природа пущи настолько понравилась ему, что он решил устроить здесь свою охотничью резиденцию. Вильгельм не только отдыхал в своей усадьбе, но и встречался здесь с иностранными политиками, в том числе с российским царём Николаем II и министром Сергеем Витте.
Увидим мы и величественный железнодорожный мост над речкой Красная в пос. Токаревка — прекрасное место для обзора живописных окрестностей. Мост был возведен в 1900 — 1901 годах при строительстве железной дороги Голдап — Шталлупенен (ныне Нестеров) и является самым высоким на территории Калининградской области (высота 25 метров). Через мост проходит железная дорога со старыми рельсами.
Увидим и Олений мост. От моста прогуляемся по лесной тропке до мест, где находились охотничья резиденция кайзера Вильгельма и красивейшая деревянная часовня Св. Губерта.
В нашем насыщенном маршруте будет остановка и для сытного обеда в «Усадьба Заеца» в пос. Чистые Пруды. В меню обеда, приготовленного из фермерских продуктов будет борщ, манты (свинина), компот и настойка алкогольная домашняя с закуской (оплачивается дополнительно — 800 руб. /чел. на месте питания). Помимо обеда здесь можно приобрести творог, сметану, молоко, сыр у владельца усадьбы и фермера Сергея Заеца.
Побываем в поселке Краснолесье (бывший Роминтен) и посетим «Виштынецкий эколого-исторический музей». Стенды экспозиции музея содержат краткие тексты и иллюстрации, которые помогут вам узнать об основных вехах истории Виштынецкой возвышенности, её природе и культурных особенностях. В музее работает музейная почта, где вы сможете отправить понравившуюся вам почтовую открытку с приветом из Роминтенской пущи своим близким, знакомым или друзьям.
На этом маршруте рекомендуем максимально удобную обувь и одежду по погоде.
Обязательно наличие с собой паспорта РФ!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусный тур
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
Что не входит
  • Обед за доп. плату (по желанию) 800 руб
Место начала и завершения?
Светлогорск, ул. Ленина, 33
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 7:10
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Посадка в автобус начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.
  • Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста, приходите заранее!
  • Важно: Удобная обувь и одежда.
  • Обязательно наличие с собой паспорта РФ!
  • ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ОДЕЖДЫ РЕПЕЛЛЕНТАМИ (ЗАЩИТА ОТ КЛЕЩЕЙ)

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