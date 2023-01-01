Приглашаем вас в путешествие к самому большому озеру Калининградской области — Виштынецкому, которое по праву называют «Европейским Байкалом». Вокруг озера простираются уникальные реликтовые леса Роминтенской пущи — знаменитый «Красный лес».

Необыкновенные ландшафты — холмы, озера и старинные аллеи, будут сопровождать вас на протяжении всего пути. Особенно красивы виды заснеженного леса! Осенью и зимой путешествовать по Роминте — одно удовольствие. Это то место, в которое непременно хочется вернуться.

По пути к озеру заедем в поселок Веселовка. Юдшен, Кантхаузен — так в разное время называлось это поселение, где Иммануил Кант работал домашним учителем в семье пастора Андерша в середине 18 века. И сейчас домик пастора это «Музей Канта», посвященный великому философу. Осмотрим музейную экспозицию, которая расскажет об эпохе Просвещения и системе образования 18 века, даст представление о главных трудах Канта. Одной из главных особенностей музея является его интерактивность и мультимедийность.

В поселке Чистые Пруды Нестеровского района, на холме, среди высоких вековых деревьев, увидим небольшое белое здание бывшей лютеранской кирхи. Здесь жил, работал и создавал свои бессмертные произведения выдающийся литовский поэт XVIII века, основоположник реалистического направления в литовской литературе Кристионас Донелайтис.

Далее прогуляемся по берегу Виштынецкого озера. Площадь озера составляет более половины общей площади всех озёр и прудов области, также оно является выдающимся по глубине и чистоте воды, за что его неофициально именуют местным Байкалом. Интерес представляет и возраст резервуара, который составляет 20 тысяч лет. Для сравнения, озеро на 10 тысяч лет старше Балтийского моря. Кроме Виштынецкого озера посетим и его «младшего брата» – озеро Мариново, уникальное своей природой и богатой историей.

Роминтенская пуща уже во времена Тевтонского ордена славилась, как отличное место для охоты. Ежегодно, а иногда и несколько раз в год, гроссмейстеры Тевтонского ордена вместе со своими гостями отправлялись на большую охоту. Такая большая охота могла длиться неделями. Также здесь собирали мёд диких пчёл, воск и другие дары природы. В 1890 году в пуще побывал кайзер Вильгельм II. Природа пущи настолько понравилась ему, что он решил устроить здесь свою охотничью резиденцию. Вильгельм не только отдыхал в своей усадьбе, но и встречался здесь с иностранными политиками, в том числе с российским царём Николаем II и министром Сергеем Витте.

Увидим мы и величественный железнодорожный мост над речкой Красная в пос. Токаревка — прекрасное место для обзора живописных окрестностей. Мост был возведен в 1900 — 1901 годах при строительстве железной дороги Голдап — Шталлупенен (ныне Нестеров) и является самым высоким на территории Калининградской области (высота 25 метров). Через мост проходит железная дорога со старыми рельсами.

Увидим и Олений мост. От моста прогуляемся по лесной тропке до мест, где находились охотничья резиденция кайзера Вильгельма и красивейшая деревянная часовня Св. Губерта.

В нашем насыщенном маршруте будет остановка и для сытного обеда в «Усадьба Заеца» в пос. Чистые Пруды. В меню обеда, приготовленного из фермерских продуктов будет борщ, манты (свинина), компот и настойка алкогольная домашняя с закуской (оплачивается дополнительно — 800 руб. /чел. на месте питания). Помимо обеда здесь можно приобрести творог, сметану, молоко, сыр у владельца усадьбы и фермера Сергея Заеца.

Побываем в поселке Краснолесье (бывший Роминтен) и посетим «Виштынецкий эколого-исторический музей». Стенды экспозиции музея содержат краткие тексты и иллюстрации, которые помогут вам узнать об основных вехах истории Виштынецкой возвышенности, её природе и культурных особенностях. В музее работает музейная почта, где вы сможете отправить понравившуюся вам почтовую открытку с приветом из Роминтенской пущи своим близким, знакомым или друзьям.

На этом маршруте рекомендуем максимально удобную обувь и одежду по погоде.

Обязательно наличие с собой паспорта РФ!