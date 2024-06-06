1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Светлогорск: путешествие от древней деревни до изысканного курорта
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Идеально для любителей истории и природы
Начало: Светлогорск-2
«А прогуливаясь вдоль Тихого озера, услышите, как небольшой рыбацкий поселок Русемотер превратился в фешенебельный курорт Раушен и как здесь проводили время отдыхающие»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: В переулке Гофмана, 2
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Куршской косе: от древних легенд до сказочных историй
Вас ждет захватывающее путешествие по Куршской косе, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы
Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция
«На знаменитых природных маршрутах косы мы поговорим о языческих обычаях и приметах, связанных с деревьями, которые, если верить куршским племенам, наделены душой»
Завтра в 17:00
10 июня в 14:00
10 550₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца - путешествие к истокам янтаря
Погрузитесь в мир янтаря: от добычи до искусства, наслаждаясь красотой природы и историческими рассказами
Начало: В городе Светлогорск
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск: путешествие к легендам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Светлогорск
«Вы посетите Королевский бор с девственной природой и Танцующий лес с причудливо изогнутыми деревьями»
21 июня в 10:00
23 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2
«Удивительное природное многообразие»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
«Приглашаю исследовать Светлогорск от живописного озера Тихое до золотого берега Балтики»
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Архитектурное прошлое Раушена: путешествие по Светлогорску
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Светлогорска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У озера Тихое
«Среди всей этой природной красоты мы отыщем сохранившиеся изящные виллы начала 20 века, вспомним истории их владельцев, рассмотрим интересные скульптуры и встретим сказочных персонажей, которые прячутся здесь повсюду»
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
1 190₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в пятницу в 14:00, в субботу в 12:00
12 июня в 11:15
14 июня в 14:00
970₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
«Влюбитесь и в местную природу, и в города»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
1900017 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Личный мастер-класс по нейрографике у Балтийского моря
Прогулка по Светлогорску с коучем, нейрографика Пискарёва и рисунок мечты на берегу Балтийского моря. Узнайте, как реализовать свои идеи
Начало: На вокзале Светлогорска
«Объясню, что такое бионические линии и где их искать в природе»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ускользающее очарование Раушена: Путешествие по историческому Светлогорску
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Светлогорск Калининградский проспект,35 (ориентир ...
«А также увидите озеро Тихое, Мельничный пруд, старинную водолечебницу и курхаус «Корвет» — центр курортной жизни»
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 560₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в сказочный мир Куршской косы с индивидуальной экскурсией. Увидите дюны, маяк, танцующий лес и дикий пляж
Начало: В Светлогорске
«Вы увидите самые живописные места национального парка и не только»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
От средневековья до модерна: прогулка-фотосессия на Прусском побережье
Прогуляйтесь по элегантным улицам Светлогорска, посетите уединённые пляжи Пионерского, исследуйте заповедники Заостровья и насладитесь природой Куликово
«Пройдётесь по обустроенным пешеходным дорожкам, позволяющим глубже познакомиться с природой региона»
18 июня в 08:30
20 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Балтийскому побережью: Янтарный и Светлогорск
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по красотам Балтики, где история и природа сплетаются воедино
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Куршской косе: от Танцующего леса до озера Чайка
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от волшебного Танцующего леса до бескрайних песчаных дюн
«И, при желании и наличии сил, отправитесь к берегам сказочного озера Лебедь»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами
Начало: Светлогорск
«Озеро Лебедь — вы полюбуетесь морским пляжем, Большой дюнной грядой и побережьем Куршского залива»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Светлогорск и Зеленоградск: как деревеньки стали курортами
Прогулка по Светлогорску и Зеленоградску откроет вам историю этих курортов. Насладитесь архитектурой, парками и уникальной атмосферой двух городов
«Я расскажу о городах с похожей историей, но такой разной судьбой — Зеленоградске с его быстрым ритмом жизни, музеями и фестивалями и Светлогорске с его размеренностью и единением с природой»
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Светлогорску и Зеленоградску: отдых и культура
Погрузитесь в атмосферу курортной жизни и культурного наследия Светлогорска и Зеленоградска в увлекательной однодневной экскурсии
«Приглашаем вас посетить за один день самые популярные курорты Калининградской области: бывшие Раушен и Кранц, где вы сможете отдохнуть и насладиться умиротворяющей природой»
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 12 670₽ за всё до 7 чел.
Групповая
6 часов
Экскурсия по Национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске
Путешествуйте по национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске. Узнайте больше о хрупком мире, где Балтийское море встречается с Куршским заливом
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 33
Расписание: По субботам в 12:00
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по Куршской косе из Светлогорска: от Королевского бора до озера Лебедь
Уникальная экскурсия по Куршской косе: вдохновляющие виды, чистый морской воздух, завораживающий лес и живописные озера. Положительные эмоции гарантированы
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 31
«Увидите единственное в этой части Европы озеро эолового происхождения, великолепные виды заповедной части Куршской косы и побережья Куршского залива»
Расписание: Ежедневно с 8:30 до 9:30
14 июня в 08:30
16 июня в 08:30
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ: увлекательная пешеходная экскурсия для всей семьи
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Светлогорску, где история города встречается с магией сказок. Идеально для семей с детьми
Начало: Светлогорск, Калининградский проспект, 37
«Это уникальное сочетание природных сокровищ еще в 19 в»
Расписание: Ежедневно с 10:30, по договоренности
6 июля в 10:30
7 июля в 10:30
3 900₽ за всё до 8 чел.
Групповая
14 часов
«Виштынецкое озеро - европейский Байкал»: экскурсия из Светлогорска
Путешествие к Виштынецкому озеру подарит незабываемые впечатления. Природные ландшафты и исторические места ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
«Кроме Виштынецкого озера посетим и его «младшего брата» – озеро Мариново, уникальное своей природой и богатой историей»
Расписание: По субботам в 7:10
15 июня в 07:10
22 июня в 07:10
3 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
«В нём вы увидите знаковые достопримечательности: водонапорную башню, капеллу «Дева Мария — звезда моря» с органом ручной работы Hugo Mayer, храм Серафима Саровского с уникальным иконостасом, дом сказочника Гофмана и озеро Тихое»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Светлогорске: впечатляющие кадры и незабываемые впечатления
Ваш шанс запечатлеть самые яркие моменты в Светлогорске. Позвольте городу стать идеальным фоном для ваших фотографий
«Немецкие дома 1920-х годов — водонапорная башня — озеро Тихое — центральная башня — органный зал»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Прогулка для гедонистов по самому медленному городу России
Начало: У озера Тихое
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
На велосипеде - по побережью Светлогорска
Отправиться в путешествие сквозь века: от курорта до ледникового периода
Начало: У «Янтарь-холла»
«Дом-музей выдающегося скульптора Германа Брахерта и сад скульптур»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 3 990₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГерман6 июня 2024Очень благодарны Наталии за великолепную экскурсию по Светлогорску! Она раскрыла перед нами свой город во всей его красе, после её
- ААлексей5 июня 2024Очень хорошая получилась ознакомительная прогулка по городу Светлогорск. Ксении - большое Спасибо.
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсия по Светлогорску с Ириной была увлекательной и познавательной. Она продемонстрировала глубокие знания истории города и провела нас по знаменитым
- ММария3 июня 2024Прекрасную экскурсию по Светлогорску провела для нашей семьи Ирина: история города, важные события и имена, любопытные легенды, интересные маршруты, достопримечательности, советы и рекомендации! После этого невозможно не влюбиться в это место, спасибо большое!
- ААлексей3 июня 2024Восхитительная экскурсия. Очень большое Спасибо Ларисе за гостеприимность и любовь к своему краю. Нам показали то, что ни когда самостоятельно не увидишь. Рассказали всю историю калининградского края. Будем рекомендовать всем своим и друзьям и обязательно вернемся сами!!!
- ААлександр2 июня 2024Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по Дендропарку и пляжу. Во
- ННана2 июня 2024Спасибо Маше за прекрасно проведенное время! С удовольствием вернемся!
- DDenis1 июня 2024Смешанные чувства от экскурсии. Маша приятный гид, но вот к содержанию конечно есть вопросы. Чувствуется что исторического материала не очень много, приходится разбавлять всякими "памятниками" современности, построенными для туристов.
- ЕЕлена1 июня 2024Огромная благодарность! Замечательная экскурсия! Два часа пролетели на одном дыхании.
- ААлёна1 июня 2024Прекрасно провели время. Начиная от комфортной температуры и питьевой воды в машине и заканчивая возможностью скорректировать маршрут на своё усмотрение. Невероятно довольны. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Огромное спасибо Юрию
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Природа и пейзажи»
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