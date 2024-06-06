Г Герман Светлогорск - маленькая Швейцария читать дальше рассказов всем захотелось там остаться. Экскурсия очень интересная, динамичная и захватывающая. С нами были маленькие дети, которым тоже было очень интересно. Время пролетело совершенно незаметно, остались только самые наилучшие воспоминания. Однозначно рекомендую. Очень благодарны Наталии за великолепную экскурсию по Светлогорску! Она раскрыла перед нами свой город во всей его красе, после её

А Алексей Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе Очень хорошая получилась ознакомительная прогулка по городу Светлогорск. Ксении - большое Спасибо.

Т Татьяна Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия читать дальше достопримечательностям, таким как Водонапорная башня, центральная площадь, Католическая капелла и другие. В Светлогорске также много интересных мест, которые на данный момент находятся на реконструкции в связи с ремонтом набережной, но про которые нам также рассказала Ирина. Особенно запомнился ее рассказ о Доме сказочника. Мы увидели много вилл и домов, историю которых узнали на экскурсии. Энтузиазм и обширные знания Ирины сделали нашу экскурсию незабываемой. Настоятельно рекомендую! Экскурсия по Светлогорску с Ириной была увлекательной и познавательной. Она продемонстрировала глубокие знания истории города и провела нас по знаменитым

М Мария Светлогорск - маленькая Швейцария Прекрасную экскурсию по Светлогорску провела для нашей семьи Ирина: история города, важные события и имена, любопытные легенды, интересные маршруты, достопримечательности, советы и рекомендации! После этого невозможно не влюбиться в это место, спасибо большое!

А Алексей Куршская коса для детей и взрослых Восхитительная экскурсия. Очень большое Спасибо Ларисе за гостеприимность и любовь к своему краю. Нам показали то, что ни когда самостоятельно не увидишь. Рассказали всю историю калининградского края. Будем рекомендовать всем своим и друзьям и обязательно вернемся сами!!!

А Александр Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца читать дальше время экскурсии Наталья рассказала нам интересные факты и легенды о Янтаре, пофотографировала нас и посоветовала хороший ресторан для обеда. Все было хорошо, спасибо! Отдельно хотел бы упомянуть Галину Иосифовну, которая вела экскурсию по музею Янтаря! Она уже 49 лет работает на Янтарном комбинате и невероятно душевно и познавательно рассказывает о родном Комбинате. Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по Дендропарку и пляжу. Во

Н Нана Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе Спасибо Маше за прекрасно проведенное время! С удовольствием вернемся!

D Denis Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе Смешанные чувства от экскурсии. Маша приятный гид, но вот к содержанию конечно есть вопросы. Чувствуется что исторического материала не очень много, приходится разбавлять всякими "памятниками" современности, построенными для туристов.

Е Елена Светлогорск - маленькая Швейцария Огромная благодарность! Замечательная экскурсия! Два часа пролетели на одном дыхании.