Чтобы погрузиться в семивековую историю Кранца, приглашаю прогуляться по его старинным улочкам.
Вас ждёт архитектура модерна и неоклассицизма, а ещё граффити с кошками и необычный музей «Домик Ангелов».
Вы узнаете, как рыбацкая деревня стала любимым курортом прусской королевы Луизы и местом вдохновения братьев Брюлловых.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- сохранившиеся фасады бывших рыбацких домиков и нарядных отелей — образцов неоклассицизма, модерна и скандинавского стиля
- православные храмы и памятные места, связанные с пребыванием здесь прусской королевы Луизы, Столыпина, художников Брюлловых
- музей кошек «Мурариум»
- музей «Домик Ангелов»
- яркие граффити и арт-объекты, объединенные темой кошек
- живописный парк «Плантаже»
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
в понедельник в 12:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1100 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1000 ₽
|Школьники
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1313 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
