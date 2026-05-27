Из Светлогорска в Зеленоградск: королевский курорт Кранц

Погулять по бывшей рыбацкой деревушке, посмотреть на Мурариум и музей Домик Ангелов
Чтобы погрузиться в семивековую историю Кранца, приглашаю прогуляться по его старинным улочкам.

Вас ждёт архитектура модерна и неоклассицизма, а ещё граффити с кошками и необычный музей «Домик Ангелов».

Вы узнаете, как рыбацкая деревня стала любимым курортом прусской королевы Луизы и местом вдохновения братьев Брюлловых.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • сохранившиеся фасады бывших рыбацких домиков и нарядных отелей — образцов неоклассицизма, модерна и скандинавского стиля
  • православные храмы и памятные места, связанные с пребыванием здесь прусской королевы Луизы, Столыпина, художников Брюлловых
  • музей кошек «Мурариум»
  • музей «Домик Ангелов»
  • яркие граффити и арт-объекты, объединенные темой кошек
  • живописный парк «Плантаже»

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

в понедельник в 12:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1100 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1000 ₽
Школьники1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1313 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.

