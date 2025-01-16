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Светлогорск - город, где прошлое и настоящее переплетаются в каждом уголке. На индивидуальной экскурсии вы посетите озеро Тихое, исторические виллы и Курхаус. Узнаете, как развивался город и почему его улицы такие необычные.



Прогулка по Лиственничному парку и знакомство с макетом Кёнигсберга подарят незабываемые впечатления. Подходит для всех, кто хочет лучше понять историю и культуру этого уникального места

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