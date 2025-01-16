Светлогорск - город, где прошлое и настоящее переплетаются в каждом уголке. На индивидуальной экскурсии вы посетите озеро Тихое, исторические виллы и Курхаус. Узнаете, как развивался город и почему его улицы такие необычные.
Прогулка по Лиственничному парку и знакомство с макетом Кёнигсберга подарят незабываемые впечатления. Подходит для всех, кто хочет лучше понять историю и культуру этого уникального места
Прогулка по Лиственничному парку и знакомство с макетом Кёнигсберга подарят незабываемые впечатления. Подходит для всех, кто хочет лучше понять историю и культуру этого уникального места
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🌳 Природные красоты
- 🗺️ Уникальный маршрут
- 🎨 Культурное обогащение
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Озеро Тихое
- Исторические виллы
- Курхаус
- Улица Ленина
- Башня Раушена
- Лиственничный парк
- Памятники и скульптуры
- Макет Кёнигсберга
- Органный зал
Описание экскурсии
Вы увидите:
- озеро Тихое — с него всё в Светлогорске и началось.
- исторические виллы — здесь когда-то отдыхали богатые кёнигсбержцы, а сейчас живут обычные горожане.
- Курхаус — центр курортной жизни города.
- улицу Ленина — главную в Светлогорске.
- башню Раушена — романтически обвитую виноградом.
- Лиственничный парк — тут приятно прогуляться в любую погоду.
- памятники и скульптуры — исторические и современные.
- макет Кёнигсберга — с уменьшенными копиями архитектурных объектов города.
- органный зал — в бывшей католической капелле.
Я расскажу:
- как город рос и развивался.
- как Раушен, а затем и Светлогорск, менялся благодаря местным жителям.
- почему в городе улицы практически нигде не пересекаются под прямым углом.
- как отличить исторические здания от современных.
Организационные детали
- Светлогорск — довольно рельефный город. На маршруте есть один подъём по лестнице (около 50 ступенек). Пожалуйста, учитывайте это.
- В случае жаркой или холодной погоды можем сделать перерыв в кофейне. Напитки и еда оплачиваются дополнительно.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной озера Тихое
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Светлогорске
Провела экскурсии для 580 туристов
Меня зовут Дина, я дипломированный гид, иллюстратор и блогер. Родилась в Калининграде и очень люблю свой город. В путешествиях мне интереснее всего узнавать, как живут люди в разных странах и регионах. На своих экскурсиях я также делаю акцент на любопытных аспектах бытовой жизни. Надеюсь на скорую встречу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
16 янв 2025
Дина просто прелесть! Внимательная, грамотная, знающая историю и географию города. Вся моя семья в восторге-мы столько узнали за такой короткий период. Прошли весь город, посмотрели и послушали про все интересные места. А в конце путешествия Дина подарила нам памятные сувениры) Спасибо, было приятно и неожиданно) Однозначно, рекомендую!
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