По Светлогорску - с вниманием к деталям

Погрузитесь в атмосферу Светлогорска, гуляя по его улицам и паркам. Откройте для себя город с богатой историей и уникальной архитектурой
Светлогорск - город, где прошлое и настоящее переплетаются в каждом уголке. На индивидуальной экскурсии вы посетите озеро Тихое, исторические виллы и Курхаус. Узнаете, как развивался город и почему его улицы такие необычные.

Прогулка по Лиственничному парку и знакомство с макетом Кёнигсберга подарят незабываемые впечатления. Подходит для всех, кто хочет лучше понять историю и культуру этого уникального места
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🌳 Природные красоты
  • 🗺️ Уникальный маршрут
  • 🎨 Культурное обогащение
По Светлогорску - с вниманием к деталям
По Светлогорску - с вниманием к деталям
По Светлогорску - с вниманием к деталям
Ближайшие даты:
25
апр3
мая7
мая14
мая16
мая20
мая21
мая
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Озеро Тихое
  • Исторические виллы
  • Курхаус
  • Улица Ленина
  • Башня Раушена
  • Лиственничный парк
  • Памятники и скульптуры
  • Макет Кёнигсберга
  • Органный зал

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • озеро Тихое — с него всё в Светлогорске и началось.
  • исторические виллы — здесь когда-то отдыхали богатые кёнигсбержцы, а сейчас живут обычные горожане.
  • Курхаус — центр курортной жизни города.
  • улицу Ленина — главную в Светлогорске.
  • башню Раушена — романтически обвитую виноградом.
  • Лиственничный парк — тут приятно прогуляться в любую погоду.
  • памятники и скульптуры — исторические и современные.
  • макет Кёнигсберга — с уменьшенными копиями архитектурных объектов города.
  • органный зал — в бывшей католической капелле.

Я расскажу:

  • как город рос и развивался.
  • как Раушен, а затем и Светлогорск, менялся благодаря местным жителям.
  • почему в городе улицы практически нигде не пересекаются под прямым углом.
  • как отличить исторические здания от современных.

Организационные детали

  • Светлогорск — довольно рельефный город. На маршруте есть один подъём по лестнице (около 50 ступенек). Пожалуйста, учитывайте это.
  • В случае жаркой или холодной погоды можем сделать перерыв в кофейне. Напитки и еда оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной озера Тихое
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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16 янв 2025
Дина просто прелесть! Внимательная, грамотная, знающая историю и географию города. Вся моя семья в восторге-мы столько узнали за такой короткий период. Прошли весь город, посмотрели и послушали про все интересные места. А в конце путешествия Дина подарила нам памятные сувениры) Спасибо, было приятно и неожиданно) Однозначно, рекомендую!

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