Музеи и искусство Светлогорска

Найдено 7 экскурсий в категории «Музеи» в Светлогорске, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
205 отзывов
Путешествие по Куршской косе: от древних легенд до сказочных историй
Вас ждет захватывающее путешествие по Куршской косе, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы
Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция
«А позже, уже в Зеленоградске, мы заглянем с мостика Мальвины в пруд черепахи Тортиллы, пройдем по сказочным улочкам Кранца и, если захотите, зайдем в кошачий музей «Мурариум»»
Завтра в 17:00
10 июня в 14:00
10 550 за всё до 3 чел.
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
32 отзыва
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца - путешествие к истокам янтаря
Погрузитесь в мир янтаря: от добычи до искусства, наслаждаясь красотой природы и историческими рассказами
Начало: В городе Светлогорск
«Чтобы закрепить новую информацию, отправитесь в музей Янтарного комбината, где я расскажу о добыче камня и о прошлом Янтарного комбината»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 800 за всё до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2
«Лично убедитесь, что Зеленоградск заслужено прозвали городом кошек, и по желанию сможете посетить Музей, посвященный этим животным, либо Кошачий дворик»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
19 900 за всё до 4 чел.
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
Погрузитесь в атмосферу Балтийска, самого западного города России. Узнайте о его истории, культурных пересечениях и уникальных природных заповедниках
Начало: На ж/д вокзале Светлогорск 2
«Покажу старый аэродром «Нойтиф», форт «Западный» или музей «Старый люнет» (по желанию)»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Все краски Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Экскурсия по Куршской косе: от Танцующего леса до озера Чайка
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от волшебного Танцующего леса до бескрайних песчаных дюн
«Вы прогуляетесь по чудесной набережной, заглянете в музей Кошек и попробуете минеральную воду прямо из источника»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Музей «Трех эпох», замки Арнау и Тапиау
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Групповая экскурсия: Музей «Трех эпох», замки Арнау и Тапиау в Светлогорске
Погрузитесь в вековую историю с экскурсией по замкам Арнау и Тапиау и музею «Трех эпох» в Светлогорске
Начало: Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
«Новый филиал музея «Старь» — музей «Трех эпох» в п»
Расписание: По воскресеньям в 9:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
1 700 за человека
На велосипеде - по побережью Светлогорска
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
На велосипеде - по побережью Светлогорска
Отправиться в путешествие сквозь века: от курорта до ледникового периода
Начало: У «Янтарь-холла»
«Дом-музей выдающегося скульптора Германа Брахерта и сад скульптур»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 3 990 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    3 июня 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Восхитительная экскурсия. Очень большое Спасибо Ларисе за гостеприимность и любовь к своему краю. Нам показали то, что ни когда самостоятельно не увидишь. Рассказали всю историю калининградского края. Будем рекомендовать всем своим и друзьям и обязательно вернемся сами!!!
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по Дендропарку и пляжу. Во
    читать дальше

    время экскурсии Наталья рассказала нам интересные факты и легенды о Янтаре, пофотографировала нас и посоветовала хороший ресторан для обеда. Все было хорошо, спасибо! Отдельно хотел бы упомянуть Галину Иосифовну, которая вела экскурсию по музею Янтаря! Она уже 49 лет работает на Янтарном комбинате и невероятно душевно и познавательно рассказывает о родном Комбинате.

    Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись поНаталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись поНаталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись поНаталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись поНаталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Очень интересная подача информации, эрудированность экскурсовода, возможность выбора локаций для осмотра по усмотрению заказчика, комфортный индивидуальный трансфер.
  • В
    Владимир
    18 мая 2024
    Музей «Трех эпох», замки Арнау и Тапиау
    Неплохая работа гида. Музей в Низовье интересный. Хорошие впечатления от Гвардейска, прогулялись по городу, где много сохранившихся исторических зданий и посмотрели замок.
  • Д
    Дарья
    13 мая 2024
    Музей «Трех эпох», замки Арнау и Тапиау
    Отличная экскурсия, хорошо организована, гид прекрасно знает материал, увлеченно рассказывала, старалась показать все места с интересной стороны. Маршрут был построен так, что удалось посмотреть достаточно много в течение одной экскурсии.
  • S
    Sergey
    12 мая 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Мы ездили с Оксаной, коллегой Ларисы, и остались полностью довольными. Очень приятно, что сопровождающий не просто компетентен по теме экскурсии,
    читать дальше

    но и умеет его адаптировать под обстоятельства и не боится тактично выражать свою позицию/мнение по разным аспектам. Неожиданно интересной оказалась рекомендованное посещение орнитологической станции и познавательная экскурсия там. Так что, кто стремится за немейнстримовым знакомством с действительно интересным природным объектом, вам сюда!

  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Музей «Трех эпох», замки Арнау и Тапиау
    Прекрасная познавательная экскурсия! Наш экскурсовод рассказала очень много интересных фактов. Для ознакомления с историей Калининградской области - то, что нужно!
    читать дальше

    Организация поездки тоже не подкачала, спасибо за это менеджерам турфирмы. Дополнительно предупредили о месте и времени посадки, номер автобуса и т. п.

  • Л
    Людмила
    3 мая 2024
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Спасибо Наталии за индивидуальный подход и комфортные условия при проведении экскурсии, учитывались наши пожелания и предлагались интересные варианты.
  • Н
    Наталья
    26 апреля 2024
    Все краски Куршской косы
    Добрый день! Были первый раз, поэтому хотелось как можно больше узнать и посмотреть. Спасибо Евгению, он удачно выстроил маршрут, чтобы не пересекаться с большими группами. Экскурсия была очень интересная и насыщенная, несмотря на дождь))
  • И
    Игорь
    5 июля 2023
    Все краски Куршской косы
    Отличная экскурсия.
    Отличная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Куршская коса для детей и взрослых
  2. Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
  3. Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
  4. Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
  5. Все краски Куршской косы
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Охотничий домик
  8. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Музеи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 700 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 284 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Светлогорске на 2024 год по теме «Музеи», 284 ⭐ отзыва, цены от 1700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам