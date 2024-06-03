1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Куршской косе: от древних легенд до сказочных историй
Вас ждет захватывающее путешествие по Куршской косе, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы
Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция
«А позже, уже в Зеленоградске, мы заглянем с мостика Мальвины в пруд черепахи Тортиллы, пройдем по сказочным улочкам Кранца и, если захотите, зайдем в кошачий музей «Мурариум»»
Завтра в 17:00
10 июня в 14:00
10 550₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца - путешествие к истокам янтаря
Погрузитесь в мир янтаря: от добычи до искусства, наслаждаясь красотой природы и историческими рассказами
Начало: В городе Светлогорск
«Чтобы закрепить новую информацию, отправитесь в музей Янтарного комбината, где я расскажу о добыче камня и о прошлом Янтарного комбината»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2
«Лично убедитесь, что Зеленоградск заслужено прозвали городом кошек, и по желанию сможете посетить Музей, посвященный этим животным, либо Кошачий дворик»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
Погрузитесь в атмосферу Балтийска, самого западного города России. Узнайте о его истории, культурных пересечениях и уникальных природных заповедниках
Начало: На ж/д вокзале Светлогорск 2
«Покажу старый аэродром «Нойтиф», форт «Западный» или музей «Старый люнет» (по желанию)»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Куршской косе: от Танцующего леса до озера Чайка
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от волшебного Танцующего леса до бескрайних песчаных дюн
«Вы прогуляетесь по чудесной набережной, заглянете в музей Кошек и попробуете минеральную воду прямо из источника»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия: Музей «Трех эпох», замки Арнау и Тапиау в Светлогорске
Погрузитесь в вековую историю с экскурсией по замкам Арнау и Тапиау и музею «Трех эпох» в Светлогорске
Начало: Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
«Новый филиал музея «Старь» — музей «Трех эпох» в п»
Расписание: По воскресеньям в 9:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
На велосипеде - по побережью Светлогорска
Отправиться в путешествие сквозь века: от курорта до ледникового периода
Начало: У «Янтарь-холла»
«Дом-музей выдающегося скульптора Германа Брахерта и сад скульптур»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 3 990₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей3 июня 2024Восхитительная экскурсия. Очень большое Спасибо Ларисе за гостеприимность и любовь к своему краю. Нам показали то, что ни когда самостоятельно не увидишь. Рассказали всю историю калининградского края. Будем рекомендовать всем своим и друзьям и обязательно вернемся сами!!!
- ААлександр2 июня 2024Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по Дендропарку и пляжу. Во
- ААнна27 мая 2024Очень интересная подача информации, эрудированность экскурсовода, возможность выбора локаций для осмотра по усмотрению заказчика, комфортный индивидуальный трансфер.
- ВВладимир18 мая 2024Неплохая работа гида. Музей в Низовье интересный. Хорошие впечатления от Гвардейска, прогулялись по городу, где много сохранившихся исторических зданий и посмотрели замок.
- ДДарья13 мая 2024Отличная экскурсия, хорошо организована, гид прекрасно знает материал, увлеченно рассказывала, старалась показать все места с интересной стороны. Маршрут был построен так, что удалось посмотреть достаточно много в течение одной экскурсии.
- SSergey12 мая 2024Мы ездили с Оксаной, коллегой Ларисы, и остались полностью довольными. Очень приятно, что сопровождающий не просто компетентен по теме экскурсии,
- ММарина11 мая 2024Прекрасная познавательная экскурсия! Наш экскурсовод рассказала очень много интересных фактов. Для ознакомления с историей Калининградской области - то, что нужно!
- ЛЛюдмила3 мая 2024Спасибо Наталии за индивидуальный подход и комфортные условия при проведении экскурсии, учитывались наши пожелания и предлагались интересные варианты.
- ННаталья26 апреля 2024Добрый день! Были первый раз, поэтому хотелось как можно больше узнать и посмотреть. Спасибо Евгению, он удачно выстроил маршрут, чтобы не пересекаться с большими группами. Экскурсия была очень интересная и насыщенная, несмотря на дождь))
- ИИгорь5 июля 2023Отличная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Музеи»
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