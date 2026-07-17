Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Пешеходная экскурсия по бывшему королевскому курорту Кранц с осмотром многочисленных арт-объектов, знакомством с архитектурным достоянием города, сохранившимися фасадами бывших рыбацких домиков и нарядных отелей, построенных в стиле неоклассицизма, модерна, норвежского дракона. 5 64 отзыва

Универсал-Тур Ваш гид в Светлогорске Задать вопрос Групповая экскурсия 1100 ₽ за человека 5 64 отзыва 4 часа 1-25 человек На автобусе Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы отправимся на увлекательную пешеходную прогулку по улочкам бывшего королевского курорта Кранц, история которого насчитывает более семи веков. Вы погрузитесь в уникальную атмосферу, где причудливо переплелись прошлое и настоящее. Ваше внимание непременно привлекут яркие современные граффити и арт-объекты, объединенные забавной темой кошек. Вы познакомитесь с архитектурным достоянием Кранца: сохранившимися фасадами уютных бывших рыбацких домиков и нарядных отелей, построенных в стилях неоклассицизма, модерн и загадочного «норвежского дракона». Вы увидите православные храмы и памятные места, связанные с пребыванием здесь прусской королевы Луизы, выдающегося государственного деятеля П. А. Столыпина, знаменитых братьев Брюлловых. В программе — осмотр уникальных достопримечательностей: Мурариума, очаровательного Домика Ангелов и выход к живописному парку «Плантаже». В завершение вас ждет свободное время для отдыха и посещения уютного кафе. Важная информация: Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению.

По понедельникам в 13:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Архитектура Зеленоградска

Балтийское море

Променад

Музеи Зеленоградска Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Питание

Входные билеты в музеи Место начала и завершения? Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель «Универсал» Когда и сколько длится? Когда: По понедельникам в 13:30 Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек. Важная информация Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.