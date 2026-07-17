Мои заказы

Королевский курорт Кранц-Зеленоградск

Групповая экскурсия из Светлогорска по королевскому курорту Кранц-Зеленоградск
Пешеходная экскурсия по бывшему королевскому курорту Кранц с осмотром многочисленных арт-объектов, знакомством с архитектурным достоянием города, сохранившимися фасадами бывших рыбацких домиков и нарядных отелей, построенных в стиле неоклассицизма, модерна, норвежского дракона.
5
64 отзыва
Королевский курорт Кранц-Зеленоградск
Королевский курорт Кранц-Зеленоградск
Королевский курорт Кранц-Зеленоградск

Описание экскурсии

Мы отправимся на увлекательную пешеходную прогулку по улочкам бывшего королевского курорта Кранц, история которого насчитывает более семи веков. Вы погрузитесь в уникальную атмосферу, где причудливо переплелись прошлое и настоящее. Ваше внимание непременно привлекут яркие современные граффити и арт-объекты, объединенные забавной темой кошек. Вы познакомитесь с архитектурным достоянием Кранца: сохранившимися фасадами уютных бывших рыбацких домиков и нарядных отелей, построенных в стилях неоклассицизма, модерн и загадочного «норвежского дракона». Вы увидите православные храмы и памятные места, связанные с пребыванием здесь прусской королевы Луизы, выдающегося государственного деятеля П. А. Столыпина, знаменитых братьев Брюлловых. В программе — осмотр уникальных достопримечательностей: Мурариума, очаровательного Домика Ангелов и выход к живописному парку «Плантаже». В завершение вас ждет свободное время для отдыха и посещения уютного кафе. Важная информация: Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению.

По понедельникам в 13:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Архитектура Зеленоградска
  • Балтийское море
  • Променад
  • Музеи Зеленоградска
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель «Универсал»
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 13:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
1
3
1
2
1
4
И
Хорошая, спокойная экскурсия. Город будто переносит в прошлое, а современные арт‑объекты добавляют ему шарма.
Экскурсовод увлеченный, было интересно его слушать. Спасибо за качественную работу, турфирму рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия понравилась! Не думал, что в таком небольшом городе столько всего: и арт‑объекты крутые, и дома старинные с необычной архитектурой. Экскурсовод отличный парень, рассказывал так, что время пролетело незаметно. После такого погружения в атмосферу захотелось вернуться сюда еще раз!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
С радостью посетила Зеленоградск благодаря отлично организованной экскурсии! Город восхитил своей атмосферой: красивые виды, интересные места и, конечно, милые кошки. Большое спасибо гиду за тёплый приём и познавательные рассказы.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Экскурсия то, что надо. Без суеты, с классным гидом и интересными местами. В Зеленоградске оказалось гораздо круче, чем думал.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Небольшой, но уютный город, по душе пришёлся. Порадовали всякие милые мелочи, которые тут буквально на каждом шагу.
Экскурсовод попался отличный, с ним прогулка вышла прям в кайф. Турфирме тоже спасибо за классную поездку!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Поездка оставила самые добрые впечатления. Зеленоградск такой уютный, будто в гости к старому другу приехала. Экскурсовод у нас был просто прелесть: внимательный и столько интересных вещей рассказывал!
Большое спасибо за такую комфортную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Светлогорска

Похожие экскурсии на «Королевский курорт Кранц-Зеленоградск»

Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
Пешая
2.5 часа
181 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
Прогулка по живописному городу на берегу моря с изящными домами, тихими улицами и богатой историей
Начало: Светлогорск-2
16 авг в 10:00
17 авг в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 3 чел.
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
На машине
8 часов
99 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Посетить визитную карточку Калининградской области и уютный курорт с немецким колоритом за 1 день
Начало: Светлогорск
23 авг в 09:00
27 авг в 10:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Светлогорск и Зеленоградск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
На машине
7 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск и Зеленоградск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнать, что связывало два приморских города и почему так по-разному сложились их судьбы
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Променады, свежесть Балтийского моря, ароматы сосновых лесов и свежая рыба, или Один день на курорте
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 17 500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Светлогорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Светлогорске
1100 ₽ за человека