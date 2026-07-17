Пешеходная экскурсия по бывшему королевскому курорту Кранц с осмотром многочисленных арт-объектов, знакомством с архитектурным достоянием города, сохранившимися фасадами бывших рыбацких домиков и нарядных отелей, построенных в стиле неоклассицизма, модерна, норвежского дракона.
Описание экскурсииМы отправимся на увлекательную пешеходную прогулку по улочкам бывшего королевского курорта Кранц, история которого насчитывает более семи веков. Вы погрузитесь в уникальную атмосферу, где причудливо переплелись прошлое и настоящее. Ваше внимание непременно привлекут яркие современные граффити и арт-объекты, объединенные забавной темой кошек. Вы познакомитесь с архитектурным достоянием Кранца: сохранившимися фасадами уютных бывших рыбацких домиков и нарядных отелей, построенных в стилях неоклассицизма, модерн и загадочного «норвежского дракона». Вы увидите православные храмы и памятные места, связанные с пребыванием здесь прусской королевы Луизы, выдающегося государственного деятеля П. А. Столыпина, знаменитых братьев Брюлловых. В программе — осмотр уникальных достопримечательностей: Мурариума, очаровательного Домика Ангелов и выход к живописному парку «Плантаже». В завершение вас ждет свободное время для отдыха и посещения уютного кафе. Важная информация: Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению.
По понедельникам в 13:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архитектура Зеленоградска
- Балтийское море
- Променад
- Музеи Зеленоградска
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель «Универсал»
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 13:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 64 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Хорошая, спокойная экскурсия. Город будто переносит в прошлое, а современные арт‑объекты добавляют ему шарма.
Экскурсовод увлеченный, было интересно его слушать. Спасибо за качественную работу, турфирму рекомендую.
Экскурсовод увлеченный, было интересно его слушать. Спасибо за качественную работу, турфирму рекомендую.
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С
Экскурсия понравилась! Не думал, что в таком небольшом городе столько всего: и арт‑объекты крутые, и дома старинные с необычной архитектурой. Экскурсовод отличный парень, рассказывал так, что время пролетело незаметно. После такого погружения в атмосферу захотелось вернуться сюда еще раз!
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Л
С радостью посетила Зеленоградск благодаря отлично организованной экскурсии! Город восхитил своей атмосферой: красивые виды, интересные места и, конечно, милые кошки. Большое спасибо гиду за тёплый приём и познавательные рассказы.
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К
Экскурсия то, что надо. Без суеты, с классным гидом и интересными местами. В Зеленоградске оказалось гораздо круче, чем думал.
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О
Небольшой, но уютный город, по душе пришёлся. Порадовали всякие милые мелочи, которые тут буквально на каждом шагу.
Экскурсовод попался отличный, с ним прогулка вышла прям в кайф. Турфирме тоже спасибо за классную поездку!
Экскурсовод попался отличный, с ним прогулка вышла прям в кайф. Турфирме тоже спасибо за классную поездку!
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Т
Поездка оставила самые добрые впечатления. Зеленоградск такой уютный, будто в гости к старому другу приехала. Экскурсовод у нас был просто прелесть: внимательный и столько интересных вещей рассказывал!
Большое спасибо за такую комфортную экскурсию!
Большое спасибо за такую комфортную экскурсию!
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