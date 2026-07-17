3 отзыва оставили туристы

Вы увидите самые интересные локации на Куршской косе. Попробуете найти янтарь на берегу Балтийского моря и посетите Танцующий лес с причудливо изогнутыми деревьями. С высоты Мюллера насладитесь фантастическим видом на море, озеро Чайка и посёлок Рыбачий. А также полюбуетесь одной из самых высоких дюн Европы — дюной Пешт, или отправитесь по экологическому маршруту «Озеро Лебедь». Доедем до границы, где вы увидите Литву с высоты дюн. По желанию посетите орнитологическую станцию Фрингилла и понаблюдаете за процессом кольцевания птиц.
Зеленоградск
В курортном Зеленоградске вы прогуляетесь по набережной до бювета «Королева Луиза», рассмотрите старинные немецкие здания и познакомитесь с местными дружелюбными котами. Я расскажу, как складывалась история города, в чём его самобытность и какие известные люди в нём бывали.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле BAIC U5 Plus 2024г. Седан
Время указано с учётом дороги. Возможно увеличить продолжительность экскурсии с доплатой — 1800 ₽ в час
За время экскурсии вы сможете пройти не более 4 маршрутов в национальном парке
Дополнительно оплачивается экологический сбор за въезд на Куршскую косу — 400 ₽/чел. + за гида
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Светлогорск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1510 туристов
Экскурсовод — это не профессия и даже не твой выбор, это то, что рвется из тебя. Это желание открыть с кем-то другим привычное, как совсем новое, разглядеть детали, путешествуя вместе читать дальшеуменьшить
пережить обычные вещи как приключение. У меня два высших образования — историческое и юридическое. Увлечение историей взяло верх. И когда приехал в Калининградскую область, понял, что любовь к янтарному краю — это навсегда. Мне важно, чтобы экскурсия получилась живой, чтобы люди, слушая меня, не переминаясь с ноги на ногу, а действительно погружались в события, о которых я рассказываю.
Рад, когда меня засыпают вопросами! Значит, я действительно смог зацепить внимание.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 100 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
98
4
–
3
1
2
1
1
–
И
Ирина
Были на экскурсии с Дмитрием 9 июля не в самую лучшую погоду, хоть и ветрено, но без дождя, впечатления остались прекрасные! Экскурсия была продумана, нигде долго не задерживались, но Дмитрий читать дальшеуменьшить
нас не торопил, в спокойном темпе любовались Балтикой и делали фото, Дмитрий тоже был фотографом в этой поездке и помогал найти лучшие ракурсы. Так же по рекомендации гида посетили рыбный ресторан, обед был чудесный! Здорово что в экскурсию включено посещение Зеленоградска. Дмитрий показал основные локации и мы позже уже сами вернулись и все рассмотрели детально.
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Д
Джек
Спасибо Дмитрию за прекрасный день и замечательную экскурсию. Рекомендую!
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Татьяна
Очень понравилась экскурсия с Дмитрием! Интересно, познавательно, в нужном темпе, легко в общении. Очень клиентоорентирован,только узнал, что мы хотим посетить определенный ресторан на косе, не успели глазом моргнуть,а он нам читать дальшеуменьшить
уже стол на обед забронировал. . было очень приятно!!! И организовал все так, чтобы не пересекаться с толпами народа, и за рыбой отвез…. В общем Дмитрий молодец во всех отношениях!!! Искренне рекомендую данную экскурсию. Выбирайте, не сомневайтесь.
+2
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А
Алевтина
Благодарим Дмитрия за великолепную экскурсию. Дмитрий показал нам основные красоты Куршской косы и Зеленограда. 8 часов экскурсии пролетели на одном дыхании. Было весело, познавательно, увлекательно. Дмитрий с любовью относится к своей читать дальшеуменьшить
работе и это чувствуется. Подстраивается под клиента и учитывает его пожелания. Куршская коса оставила неизгладимые впечатления. Великолепное мощное море, песчаные дюны, чайки, бакланы, лебедь в море, лисица и енотовидная собака в лесу. А Зеленоград необыкновенно красивый город, где все продумано до мелочей, где каждый дом шедевр. Нам очень захотелось вернуться в Зеленоград и на Куршскую косу. Было круто! Если вы думаете нужна ли вам экскурсия, то лучше не задумываться, а просто ехать и получать удовольствие) С благодарностью туристы из Воронежа)
+1
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И
Ирина
Очень понравилась экскурсия! Красивые места, комфортная организация и приятная атмосфера. Отдельное спасибо гиду за интересный рассказ и полезные рекомендации. Обязательно буду рекомендовать друзьям.
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Валентина
Дмитрий, спасибо большое за экскурсию. Комфортно, безопасно, интересно. Нам понравилось, будем обращаться еще:)
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