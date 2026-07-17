3 отзыва оставили туристы

Куршская коса запомнится вам песчаными дюнами, изумительными панорамами Балтийского моря, свежим воздухом и загадочным Танцующим лесом. Я расскажу, как она образовалась, кто такие Мюллер и Эфа, как люди боролись с «наступлением» песков и как жили курши. А ещё проведу вас по идиллическому курортному городу Зеленоградск с милыми котиками и старинными зданиями.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Достопримечательности Куршской косы

Вы увидите самые интересные локации на Куршской косе. Попробуете найти янтарь на берегу Балтийского моря и посетите Танцующий лес с причудливо изогнутыми деревьями. С высоты Мюллера насладитесь фантастическим видом на море, озеро Чайка и посёлок Рыбачий. А также полюбуетесь одной из самых высоких дюн Европы — дюной Пешт, или отправитесь по экологическому маршруту «Озеро Лебедь». Доедем до границы, где вы увидите Литву с высоты дюн. По желанию посетите орнитологическую станцию Фрингилла и понаблюдаете за процессом кольцевания птиц.

Зеленоградск

В курортном Зеленоградске вы прогуляетесь по набережной до бювета «Королева Луиза», рассмотрите старинные немецкие здания и познакомитесь с местными дружелюбными котами. Я расскажу, как складывалась история города, в чём его самобытность и какие известные люди в нём бывали.

Организационные детали