3 отзыва оставили туристы

Александр – Гид из Светлогорска

Вы раскроете секрет Танцующего леса, подниметесь на высоты Мюллера и Эфа и впечатлитесь захватывающими дух видами Балтийского моря 🌊.



А я расскажу, как образовалась Куршская коса, какие знаменитые люди здесь бывали и в чем особенности местной флоры и фауны.

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