3 отзыва оставили туристы

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Из Светлогорска — на Куршскую косу!

Посетить «визитную карточку» Калининградской области и насладиться ее фантастическими пейзажами

5
3 отзыва
Александр
Александр – Гид из Светлогорска
Вы раскроете секрет Танцующего леса, подниметесь на высоты Мюллера и Эфа и впечатлитесь захватывающими дух видами Балтийского моря 🌊.

А я расскажу, как образовалась Куршская коса, какие знаменитые люди здесь бывали и в чем особенности местной флоры и фауны.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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Из Светлогорска — на Куршскую косу!
Из Светлогорска — на Куршскую косу!

Что вас ожидает

Главные и тайные места Куршской косы
Вы исследуете все самые интересные и живописные места заповедника. В программе экскурсии:

  • Танцующий лес — вы рассмотрите извилистые и словно смотанные в клубок сосновые стволы и услышите версии происхождения этого природного явления.
  • Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы. С ее смотровых площадок вы насладитесь чарующими видами бескрайнего моря 🌊 и пресноводного залива.
  • Высота Мюллера — вы услышите о Людвиге Мюллере, изучавшем лесные почвы и внедрившем новый метод лесопосадки, позволивший закрепить движущиеся пески.
  • Королевский бор — излюбленное место охоты королей. Ведь до песчаной катастрофы девственные леса Куршской косы отличались истинным богатством животного мира. Я расскажу, каких зверей можно встретить здесь в наши дни.
  • Озеро Чайка — вы оцените крупнейшее пресноводное озеро Куршской косы.
  • Полевой стационар «Фрингилла» — подразделение первой в мире орнитологической станции. Вы узнаете, в честь какой птицы он получил свое название, и услышите интересные факты о пернатых, которые водятся в местных лесах.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 150 рублей с человека, детям до 12 бесплатно
  • По желанию мы можем включить в программу музей 🖼 Куршской косы — 100 рублей с человека
Из Светлогорска — на Куршскую косу!
Из Светлогорска — на Куршскую косу!
Из Светлогорска — на Куршскую косу!
Из Светлогорска — на Куршскую косу!
Из Светлогорска — на Куршскую косу!
Из Светлогорска — на Куршскую косу!
Из Светлогорска — на Куршскую косу!
Из Светлогорска — на Куршскую косу!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я коренной житель Калининградской области. Люблю природу и историю нашего края. С радостью поделюсь своей любовью и знаниями с вами!
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3 отзыва оставили туристы

2 октября 2020
Огромное спасибо Александру, экскурсия очень понравилась, не скучно и при этом не навязчиво! По времени не ограничивает и даёт возможность расслабиться и насладиться красотами природы.
22 сентября 2020
Доброе утро. Впечатления от экскурсии самые позитивные. Гид приехал вовремя. Сама экскурсия была очень интересной, узнали много полезного. Гид был просто потрясающий, масса впечатлений. Здоровья набрали на целый год. Спасибо!!!
7 сентября 2020
Отличная экскурсия! Александр показал много интересных мест, рассказал интересные факты о Калининградской области и Куршской Косе! Время пролетело незаметно, и день был очень насыщенным! Огромное спасибо!

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