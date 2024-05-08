На экскурсии по Светлогорску и Зеленоградску вы узнаете, как маленькие рыбацкие поселения превратились в популярные курорты.
Прогулка по живописным улочкам Светлогорска, новому променаду у моря и набережной озера Тихое подарит вам
Прогулка по живописным улочкам Светлогорска, новому променаду у моря и набережной озера Тихое подарит вам
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история двух курортов
- 🏰 Прогулка по живописным улочкам
- 🐱 Визит в «Котофейню»
- 🏖️ Новый променад у моря
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 👶 Возможность взять детское кресло
Что можно увидеть
- Домик Звездочёта
- Набережная озера Тихое
- Парк Плантаже
- Курортный проспект
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Светлогорск — дом Звездочёта и Тевтонские рыцари
Вы прогуляетесь по живописным улочкам города, новому променаду у моря и набережной озера Тихое. Насладитесь удивительной курортной архитектурой и увидите домик Звездочёта — виллу, где снимали фильм «Красная Шапочка». И узнаете:
- Что связывает немецкого сказочника Гофмана со Светлогорском
- Как маленькое рыбацкое поселение превратилось в фешенебельный курорт
- Почему Светлогорск был разделён на нижний и верхний миры
- Как с приходом рыцарей Тевтонского ордена судьба этого места кардинально переменилась
Зеленоградск — коты и модерн
На прогулке по Курортному проспекту вы оцените сохранившиеся здания в стиле модерн. Посетите парк Плантаже и заглянете в гости к пушистым хозяевам города в «Котофейню». А я расскажу:
- Какие правила в моде, развлечениях и досуге диктовала культура отдыха в начале 20 века
- Почему раньше было запрещено свободное плавание и как делились купальни
- Давно ли появился курортный сбор
- Что такое грюссы и как они влияли на популярность побережья за пределами Германии
Организационные детали
- Экскурсию можно начать из Калининграда или Зеленоградска
- Поездка проходит на автомобиле Kia Soul. По запросу предоставлю детское кресло или бустер (входит в стоимость).
- Дополнительные расходы: обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Светлогорске
Приветствую вас, любители путешествий! Меня зовут Ольга. Мечтая путешествовать, я получила географическое образование и стала дипломированным гидом-экскурсоводом с опытом музейной работы. Родилась в Калининграде — городе, где сохранились осколки готикиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
8 мая 2024
Были семьёй в Калининграде и 1 лень полностью посвятили поездке в Зеленоградск и Светлогорск, было решено делать это не самостоятельно, а с сопровождением, чтобы отвезли, всё показали и рассказали.
Чудесная Ольга
Чудесная Ольга
Екатерина
2 мая 2024
Ольга очень приятный, начитанный экскурсовод с богатым внутренним миром и обширными знаниями истории. Экскурсия очень понравилась, получили массу интересной информации и удовольствия от увиденного в двух красивейших городках Прибалтики. Всем рекомендую!
И
Ирина
27 апр 2024
Экскурсия познавательная и интересная. Ольга деликатный, эрудированный, красивый человек. Передвижение между Светлогорском и Зеленоградском осуществлялось в комфортабельном автомобиле, в процессе Ольга продолжала рассказывать, и не только по теме экскурсии, но
Елена
22 апр 2024
У нас с подругой было всего 2,5 дня на знакомство с Калининградом и областью. Поэтому для нас эта экскурсия стала палочкой-выручалочкой. Чудесный экскурсовод Ольга прекрасно все организовала. Все было очень четко, поэтому на все хватило времени, и на прекрасный обед и на прогулку по берегу моря.
Оля, большое спасибо, все было очень здорово❤️
Оля, большое спасибо, все было очень здорово❤️
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