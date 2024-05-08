На экскурсии по Светлогорску и Зеленоградску вы узнаете, как маленькие рыбацкие поселения превратились в популярные курорты.Прогулка по живописным улочкам Светлогорска, новому променаду у моря и набережной озера Тихое подарит вам

незабываемые впечатления. Вы увидите домик Звездочёта и узнаете, что связывает немецкого сказочника Гофмана с этим городом. Зеленоградск удивит вас зданиями в стиле модерн, парком Плантаже и уникальной «Котофейней». Узнайте, какие правила в моде и развлечениях диктовала культура отдыха в начале 20 века, и как делились купальни. Экскурсия начинается из Калининграда, Светлогорска или Зеленоградска и проходит на автомобиле Kia Soul. По запросу предоставляется детское кресло или бустер. Дополнительные расходы включают обед по желанию. Погрузитесь в атмосферу старинных курортов и узнайте, как они изменились за последние 120 лет

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Светлогорск — дом Звездочёта и Тевтонские рыцари

Вы прогуляетесь по живописным улочкам города, новому променаду у моря и набережной озера Тихое. Насладитесь удивительной курортной архитектурой и увидите домик Звездочёта — виллу, где снимали фильм «Красная Шапочка». И узнаете:

Что связывает немецкого сказочника Гофмана со Светлогорском

Как маленькое рыбацкое поселение превратилось в фешенебельный курорт

Почему Светлогорск был разделён на нижний и верхний миры

Как с приходом рыцарей Тевтонского ордена судьба этого места кардинально переменилась

Зеленоградск — коты и модерн

На прогулке по Курортному проспекту вы оцените сохранившиеся здания в стиле модерн. Посетите парк Плантаже и заглянете в гости к пушистым хозяевам города в «Котофейню». А я расскажу:

Какие правила в моде, развлечениях и досуге диктовала культура отдыха в начале 20 века

Почему раньше было запрещено свободное плавание и как делились купальни

Давно ли появился курортный сбор

Что такое грюссы и как они влияли на популярность побережья за пределами Германии

Организационные детали