Светлогорск и Зеленоградск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами

Прогулка по Светлогорску и Зеленоградску откроет вам историю этих курортов. Насладитесь архитектурой, парками и уникальной атмосферой двух городов
На экскурсии по Светлогорску и Зеленоградску вы узнаете, как маленькие рыбацкие поселения превратились в популярные курорты.

Прогулка по живописным улочкам Светлогорска, новому променаду у моря и набережной озера Тихое подарит вам
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незабываемые впечатления. Вы увидите домик Звездочёта и узнаете, что связывает немецкого сказочника Гофмана с этим городом. Зеленоградск удивит вас зданиями в стиле модерн, парком Плантаже и уникальной «Котофейней».

Узнайте, какие правила в моде и развлечениях диктовала культура отдыха в начале 20 века, и как делились купальни.

Экскурсия начинается из Калининграда, Светлогорска или Зеленоградска и проходит на автомобиле Kia Soul. По запросу предоставляется детское кресло или бустер. Дополнительные расходы включают обед по желанию. Погрузитесь в атмосферу старинных курортов и узнайте, как они изменились за последние 120 лет

5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальная история двух курортов
  2. 🏰 Прогулка по живописным улочкам
  3. 🐱 Визит в «Котофейню»
  4. 🏖️ Новый променад у моря
  5. 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  6. 👶 Возможность взять детское кресло

Что можно увидеть

  • Домик Звездочёта
  • Набережная озера Тихое
  • Парк Плантаже
  • Курортный проспект
Светлогорск и Зеленоградск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Светлогорск и Зеленоградск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Светлогорск и Зеленоградск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Светлогорск — дом Звездочёта и Тевтонские рыцари

Вы прогуляетесь по живописным улочкам города, новому променаду у моря и набережной озера Тихое. Насладитесь удивительной курортной архитектурой и увидите домик Звездочёта — виллу, где снимали фильм «Красная Шапочка». И узнаете:

  • Что связывает немецкого сказочника Гофмана со Светлогорском
  • Как маленькое рыбацкое поселение превратилось в фешенебельный курорт
  • Почему Светлогорск был разделён на нижний и верхний миры
  • Как с приходом рыцарей Тевтонского ордена судьба этого места кардинально переменилась

Зеленоградск — коты и модерн

На прогулке по Курортному проспекту вы оцените сохранившиеся здания в стиле модерн. Посетите парк Плантаже и заглянете в гости к пушистым хозяевам города в «Котофейню». А я расскажу:

  • Какие правила в моде, развлечениях и досуге диктовала культура отдыха в начале 20 века
  • Почему раньше было запрещено свободное плавание и как делились купальни
  • Давно ли появился курортный сбор
  • Что такое грюссы и как они влияли на популярность побережья за пределами Германии

Организационные детали

  • Экскурсию можно начать из Калининграда или Зеленоградска
  • Поездка проходит на автомобиле Kia Soul. По запросу предоставлю детское кресло или бустер (входит в стоимость).
  • Дополнительные расходы: обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
8 мая 2024
Были семьёй в Калининграде и 1 лень полностью посвятили поездке в Зеленоградск и Светлогорск, было решено делать это не самостоятельно, а с сопровождением, чтобы отвезли, всё показали и рассказали.
Чудесная Ольга
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забрала нас от дома, в котором мы жили, с максимальной заботой о своих туристах - экскурсия, индивидуальный темп и все запросы, заранее забронировала нам обед в отличном ресторане, интересная беседа.
Всё посмотрели, что хотели, узнали многое.
Очень рекомендуем гида!

Екатерина
2 мая 2024
Ольга очень приятный, начитанный экскурсовод с богатым внутренним миром и обширными знаниями истории. Экскурсия очень понравилась, получили массу интересной информации и удовольствия от увиденного в двух красивейших городках Прибалтики. Всем рекомендую!
И
27 апр 2024
Экскурсия познавательная и интересная. Ольга деликатный, эрудированный, красивый человек. Передвижение между Светлогорском и Зеленоградском осуществлялось в комфортабельном автомобиле, в процессе Ольга продолжала рассказывать, и не только по теме экскурсии, но
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и в целом об истории Калининграда и области. Отдельно хочу отметить предварительную подготовку к самой экскурсии, у нас уточнили детали поездки и Ольга забронировала для обеда отличный ресторан в Зеленоградске. В процессе экскурсии Ольга угостила нас бутилированной минеральной водой и даже запасла стаканчики, чтобы сравнить с этой же водой непосредственно из бювета. Такая забота о своих гостях очень ценна, благодарны Ольге за непринуждённое интересное общение. Рекомендую!

Елена
22 апр 2024
У нас с подругой было всего 2,5 дня на знакомство с Калининградом и областью. Поэтому для нас эта экскурсия стала палочкой-выручалочкой. Чудесный экскурсовод Ольга прекрасно все организовала. Все было очень четко, поэтому на все хватило времени, и на прекрасный обед и на прогулку по берегу моря.
Оля, большое спасибо, все было очень здорово❤️

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