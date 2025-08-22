Куршская коса — тонкая песчаная полоса суши, разделяющая Балтийское море и Куршский залив.
Вы узнаете историю ее образования, познакомитесь с местным животным и растительным миром, прогуляетесь по сосновым и лиственным лесам, а еще полюбуетесь белоснежными дюнами и бескрайними морскими просторами.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииИз Светлогорска мы отправимся в сердце Куршской косы — удивительного заповедника, который человек и природа веками создавали бок о бок. Мы проедем по знаменитым уголкам косы, которые сформировали уникальный облик и экосистему заповедника. Вы прогуляетесь по красивым местам в компании местного жителя, который не будет обременять вас лишней информацией, а проведет по неизведанным местам и будет вместе с вами наслаждаться потрясающими видами. Экскурсия разработана для тех, кто живет в большом городе и хочет сбросить накопившийся негатив, отключить голову и включить тело. Для туристов, которые уже везде были, все видели и забыли, что значит удивляться. Важная информация: За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области.
Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные вам дату и время
Что можно увидеть на экскурсии?
- На Куршской косе:
- Балтийское море
- Куршский залив
- Высота Мюллера
- Озеро Чайка
- Танцующий лес
- Высота Эфа
- Озеро Лебедь
- Орнитологическая станция «Фрингилла»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Экологический сбор на Куршскую косу: 400 руб. /чел. + 450 руб. /авто
- Обед
- Входные билеты в музеи (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные вам дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 22 отзывах
Е
Екатерина
22 авг 2025
Евгений отлично спланировал время, и мы посетили все заявленные места. И даже посетили очень интересную экскурсию на орнитологическую станцию.
Остались очень довольны и с удовольствием поедем с ним ещё.
А
Анна
20 авг 2025
Прекрасная экскурсия: очень красивые места, познавательно и очень интересно. Спасибо гиду Евгению за множество интерсных фактов и ответы на наши вопросы. Посетили самые чудесные локации. Обедали в ресторане. Остались очень довольны.
А
Анна
11 авг 2025
Увидели все основные точки на Куршской косе, очень интересно и легко прошла экскурсия
А
Анастасия
10 июн 2025
Спасибо Евгению за экскурсию!))) Увидели все что хотели и даже больше!) Евгений интересный рассказчик, информацию подаёт постепенно и вовремя,отвечал на все интересующие нас вопросы. Экскурсия была в комфортном режиме, никуда не торопились,сопровождал на всех локациях. На обратном пути по нашей просьбе посетили один из фортов! Рекомендую экскурсию и экскурсовода)
А
Александр
20 мая 2025
Спасибо большое, Евгению за экскурсию. Все очень понравилось! Все самое основное, кратко, не затянуто. Жена не любит сильно болтливых 🤣 Евгений все рассказал тихо и спокойно. Даже помогал нам с
Е
Евгений
25 апр 2025
Отличная экскурсия, можно посетить все интересные места на косе. Евгений молодец, несмотря на туманный день, остались лучшие впечатления.
А
Анна
22 мар 2025
Всё прошло отлично. Спасибо большое Евгению за то, что учёл все личные пожелания, корректировал маршрут. Показал много интересных мест. Рассказал много интересной информации.
а
артем
19 мар 2025
Огромное спасибо Евгению за прекрасную экскурсию, все было великолепно, посмотрели все, чтобы было заявлено в описании и даже больше, все в спокойном темпе, без спешки, сделано множество красивых фотографий, увидели
Д
Дарья
12 фев 2025
Успели посмотреть все, что запланировали, не смотря на достаточно холодную погоду, не замерзли - все остановки были распланированы так, что мы успели и видами насладиться и не превратиться в сосульки
К
Ксения
10 окт 2024
Евгений супер гид! Очень тактичный, вежливый, понимающий) индивидуальная экскурсия прошла по индивидуальному настроению! Впечатления на всю жизнь! Благодарю
Д
Дмитрий
30 авг 2024
Все понравилось.
К
Ксения
27 авг 2024
Экскурсия прошла в очень комфортном и неспешном темпе, дружественной атмосфере. Евгений показал все запланированные достопримечательности и рассказал интересные факты. Даже предоставил бинокль для наблюдения за птицами и более дальними точками на горизонте) Забрал нас в ранее обговоренное время и доставил обратно, вождение также было очень комфортным. Данный формат экскурсии точно понравится тем, кто не любит толпы людей и душные автобусы.
К
Катерина
18 июн 2024
Были в Калининградской области в конце апреля 2024, остались под большим впечатлениям! От поездки на Куршскую косу в восторге, приятные прогулки и беседы. Также Евгений довез до замка Шаакен и подождал, и потом предложил заехать по пути к кирхе 12 века! Спасибо большое за это путешествие!!!
В
Вячеслав
11 июн 2024
Замечательная экскурсия на Куршскую Косу с великолепным гидом Евгением. Рассказал и показал много интереного. Что конкретно писать не буду, а то Вам будет не интересно😀. Берите экскурсию с Евгением и сами все увидите и услышите. Очень советую не пожалеете. Евгению всего самого хорошего и побольше гостей.
И
Илья
16 мая 2024
Евгений очень интересно рассказал историю Курсшкой косы. Экскурсия была не навящева, все пожелания были исполнены. Открыли для себя очень интересный местный ресторан, где Евгений рассказал про местную кухню. Было очень вкусно. Сделало кучу красивых фотографий, провели отличное время! Нам понравилось. Евгению огромное спасибо за его труд!
