Е Екатерина Евгений отлично спланировал время, и мы посетили все заявленные места. И даже посетили очень интересную экскурсию на орнитологическую станцию.

Остались очень довольны и с удовольствием поедем с ним ещё.

А Анна Прекрасная экскурсия: очень красивые места, познавательно и очень интересно. Спасибо гиду Евгению за множество интерсных фактов и ответы на наши вопросы. Посетили самые чудесные локации. Обедали в ресторане. Остались очень довольны.

А Анна Увидели все основные точки на Куршской косе, очень интересно и легко прошла экскурсия

А Анастасия Спасибо Евгению за экскурсию!))) Увидели все что хотели и даже больше!) Евгений интересный рассказчик, информацию подаёт постепенно и вовремя,отвечал на все интересующие нас вопросы. Экскурсия была в комфортном режиме, никуда не торопились,сопровождал на всех локациях. На обратном пути по нашей просьбе посетили один из фортов! Рекомендую экскурсию и экскурсовода)

А Александр читать дальше ребёнком. Когда ребёнок спал в коляске, а нам нужно было подняться по лестнице, то Евгений оставался с коляской, а мы шли на смотровые площадки фотографироваться. Рассказал, где лучшие рестораны. Заранее забронировал столик в ресторане с прекрасным видом на залив! Учитывал наши пожелания по маршруту. Показал нам магазинчик, где продают самые вкусные крендельки! А в конце просто одолжил нам автокресло для ребёнка т. к на следующий день у нас была экскурсия и у водителя не оказалось для годовалого ребёнка кресла… Рекомендую 👍 особенно тем, кто хочет не принуждённую, спокойную экскурсию! Спасибо большое, Евгению за экскурсию. Все очень понравилось! Все самое основное, кратко, не затянуто. Жена не любит сильно болтливых 🤣 Евгений все рассказал тихо и спокойно. Даже помогал нам с

Е Евгений Отличная экскурсия, можно посетить все интересные места на косе. Евгений молодец, несмотря на туманный день, остались лучшие впечатления.

А Анна Всё прошло отлично. Спасибо большое Евгению за то, что учёл все личные пожелания, корректировал маршрут. Показал много интересных мест. Рассказал много интересной информации.

а артем читать дальше невероятные виды Куршской косы, полностью впитали в себя все прелести этого легендарного места. На протяжении всего путешествия Евгений рассказывал историю мест, интересные факты и многое другое, причём не было ощущение, будто сидишь на лекции (как часто бывает на экскурсиях), рассказы Евгения были похожи на диалог со старым знакомым, с которым давно не виделись, все в непринужденной и не навязчивой манере. Очень довольны экскурсией, не пожалели, что поехали, друзьям, которые поедут в Зеленоградск будем советовать Евгения как гида по Куршской косе. Огромное спасибо Евгению за прекрасную экскурсию, все было великолепно, посмотрели все, чтобы было заявлено в описании и даже больше, все в спокойном темпе, без спешки, сделано множество красивых фотографий, увидели

Д Дарья Успели посмотреть все, что запланировали, не смотря на достаточно холодную погоду, не замерзли - все остановки были распланированы так, что мы успели и видами насладиться и не превратиться в сосульки

К Ксения Евгений супер гид! Очень тактичный, вежливый, понимающий) индивидуальная экскурсия прошла по индивидуальному настроению! Впечатления на всю жизнь! Благодарю

Д Дмитрий Все понравилось.

К Ксения Экскурсия прошла в очень комфортном и неспешном темпе, дружественной атмосфере. Евгений показал все запланированные достопримечательности и рассказал интересные факты. Даже предоставил бинокль для наблюдения за птицами и более дальними точками на горизонте) Забрал нас в ранее обговоренное время и доставил обратно, вождение также было очень комфортным. Данный формат экскурсии точно понравится тем, кто не любит толпы людей и душные автобусы.

К Катерина Были в Калининградской области в конце апреля 2024, остались под большим впечатлениям! От поездки на Куршскую косу в восторге, приятные прогулки и беседы. Также Евгений довез до замка Шаакен и подождал, и потом предложил заехать по пути к кирхе 12 века! Спасибо большое за это путешествие!!!

В Вячеслав Замечательная экскурсия на Куршскую Косу с великолепным гидом Евгением. Рассказал и показал много интереного. Что конкретно писать не буду, а то Вам будет не интересно😀. Берите экскурсию с Евгением и сами все увидите и услышите. Очень советую не пожалеете. Евгению всего самого хорошего и побольше гостей.