Куршская коса - уникальное место, где можно увидеть золотые дюны и древние леса.
Путешественники посетят орнитологическую станцию «Фрингилла», поднимутся на высоты Мюллера и Эфа, и насладятся видами на Балтийское море. Зеленоградск порадует архитектурой и атмосферой немецкого города XX века.
Это идеальная возможность погрузиться в природу и историю региона, увидеть танцующие деревья и узнать о методах изучения миграции птиц
Путешественники посетят орнитологическую станцию «Фрингилла», поднимутся на высоты Мюллера и Эфа, и насладятся видами на Балтийское море. Зеленоградск порадует архитектурой и атмосферой немецкого города XX века.
Это идеальная возможность погрузиться в природу и историю региона, увидеть танцующие деревья и узнать о методах изучения миграции птиц
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа Куршской косы
- 🏛 Архитектура Зеленоградска
- 🦅 Орнитологическая станция «Фрингилла»
- 🌲 Танцующий лес
- 🌄 Виды с высот Мюллера и Эфа
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа раскрывается во всей красе. В эти месяцы можно насладиться прогулками и видами без лишней суеты. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, можно насладиться уединением и спокойствием, хотя некоторые маршруты могут быть ограничены.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Станция кольцевания птиц «Фрингилла»
- Танцующий лес
- Дюна Эфа
- Высота Мюллера
- Королевский бор
- Озеро Лебедь
Описание экскурсии
В курортном Зеленоградске окунётесь в атмосферу немецкого города XX века, полюбуетесь архитектурой, пройдётесь по Курортному проспекту с чудесными сувенирными лавками, увидите старинную водонапорную башню — ныне музей — и поймёте, почему бывший Кранц называют городом кошек.
Путешествие по Куршской косе
Вы побываете в знаковых местах национального парка. В программе экскурсии:
- Станция кольцевания птиц «Фрингилла» — основанная профессором Тинеманном в 1901 году, она действует по сей день. Вы увидите весь процесс кольцевания птиц и услышите о методах изучения их миграции.
- Танцующий лес — вы рассмотрите необычные деревья с искривленными стволами и раскроете версии их происхождения.
- Дюна Эфа — я поделюсь историей спасения поселка Морское, которым руководил дюнный инспектор Франц Эфа. А также проведу вас на смотровую площадку с фантастическими видами.
Направления по согласованию:
- Высота Мюллера — я расскажу о лесничем, который смог остановить продвижение дюны Брухберг, и покажу посвященный ему памятный камень.
- Королевский бор — мы погуляем по смешанному лесу, где с вековыми соснами и елями соседствуют растения из разных уголков мира. Вы увидите питомник туи гигантской, соколиную пустошь и призалевные луга. Пройдете по старинному почтовому тракту и рассмотрите фигуру лося из веток ивы. А также узнаете о немецком лесничестве Гренц, расположенном здесь до Второй мировой войны.
- Озеро Лебедь — вы полюбуетесь морским пляжем, Большой дюнной грядой и побережьем Куршского залива.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 рублей за машину и гида, 300 рублей с человека, детям до 18 лет и пенсионерам бесплатно.
- По запросу я могу провести экскурсию на микроавтобусе (вмещает до 7 путешественников). Доплата за каждого дополнительного участника составит 1000 рублей.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Светлогорск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1632 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я живу в Калининградской области 16 лет, интересуюсь ее историей. С удовольствием поделюсь с вами накопленными знаниями.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсия прошла очень хорошо. Александр интересно рассказывал об истории Куршской косы, завез на самые живописные локации. В плане организации так же все прошло на отлично, Александр пунктуальный, внимательный, знающий и любящий этот удивительный край. Спасибо!
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Экскурсия с Александром понравилась. Мы побывали на станции кольцевания птиц (за дополнителтную плату), на высоте Эфа (дальняя смотровая площадка закрыта, ведутся работы по реконструкции, но это не умаляет ее красоту),
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А
Отличная экскурсия, Александр прекрасный гид, приятная и интересная речь, комфортный трансфер. Изменил поограмму под наши предпочтения, спасибо!
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Э
Проездили с гидом по всем возможным маршрутам, прошли там, куда стоит было пройти, очень довольны! Человек знает довольно обширную информацию и заведет туда, куда не поведут автобусные экскурсии. Рекомендую!
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Гид Александр очень профессионально организовал нам экскурсию на Куршскую косу. Все четко по времени, нигде его зря не теряли. Рассказал много интересного и в дороге, и на месте. Очень понравилась экскурсия на Орнитологическую станцию. Познавательно и незабываемо!
И, конечно, бесподобные впечатления оставили пейзажи самой косы (танцующий лес, лебединое озеро, побережье Балтийского моря).
И, конечно, бесподобные впечатления оставили пейзажи самой косы (танцующий лес, лебединое озеро, побережье Балтийского моря).
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М
Очень увлекательная экскурсия!!! Проводил нам её Савва! Очень хорошо и увлекательно рассказывал!!! Вообще впечатлений масса!!!! Рекомендую организатора!!!
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