Путешествие на Куршскую косу

Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами

Куршская коса — необычное и потрясающе красивое место.

Вы полюбуетесь золотыми дюнами, погуляете по древнему лесу и оцените смотровые площадки с чудесными видами на Балтийское море и залив. Посетите орнитологическую станцию Фрингилла и подниметесь на высоты Мюллера и Эфа.
Путешествие на Куршскую косу
Путешествие на Куршскую косу
Путешествие на Куршскую косу
Путешествие на Куршскую косу
Путешествие на Куршскую косу
Путешествие на Куршскую косу
Путешествие на Куршскую косу
Путешествие на Куршскую косу
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Вы побываете во всех знаковых местах национального парка. В программе экскурсии:

Королевский бор — мы погуляем по смешанному лесу, где с вековыми соснами и елями соседствуют растения из разных уголков мира. Вы увидите питомник туи гигантской, соколиную пустошь и призалевные луга. Пройдете по старинному почтовому тракту и рассмотрите фигуру лося из веток ивы. А также узнаете о немецком лесничестве Гренц, расположенном здесь до Второй мировой войны.

Станция кольцевания птиц Фрингилла — основанная профессором Тинеманном в 1901 году, она действует по сей день. Вы увидите весь процесс кольцевания птиц и услышите о методах изучения их миграции.

Высота Мюллера — я расскажу о лесничем, который смог остановить продвижение дюны Брухберг, и покажу посвященный ему памятный камень.

Поселок Рыбачий — единственный не пострадавший от песка местный поселок. Вы увидите старинные рыбацкие дома, посетите колоритный ресторан, в котором готовят лучшие рыбные блюда в области.

Танцующий лес — вы рассмотрите необычные деревья с искривленными стволами и раскроете версии их происхождения.

Дюна Эфа — я поделюсь историей спасения поселка Морское, которым руководил дюнный инспектор Франц Эфа. А также проведу вас на смотровую площадку с фантастическими видами.

Озеро Лебедь — вы полюбуетесь морским пляжем, Большой дюнной грядой, чудесным озером с лебедями и побережьем Куршского залива.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 рублей за машину и гида, 300 рублей с человека, детям до 18 лет и пенсионерам бесплатно.
  • По запросу я могу провести экскурсию на микроавтобусе (вмещает до 6 путешественников). Доплата за каждого дополнительного участника составит 1000 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Светлогорск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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