Куршская коса — необычное и потрясающе красивое место. Вы полюбуетесь золотыми дюнами, погуляете по древнему лесу и оцените смотровые площадки с чудесными видами на Балтийское море и залив. Посетите орнитологическую станцию Фрингилла и подниметесь на высоты Мюллера и Эфа.

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Описание

Вы побываете во всех знаковых местах национального парка. В программе экскурсии:

Королевский бор — мы погуляем по смешанному лесу, где с вековыми соснами и елями соседствуют растения из разных уголков мира. Вы увидите питомник туи гигантской, соколиную пустошь и призалевные луга. Пройдете по старинному почтовому тракту и рассмотрите фигуру лося из веток ивы. А также узнаете о немецком лесничестве Гренц, расположенном здесь до Второй мировой войны.

Станция кольцевания птиц Фрингилла — основанная профессором Тинеманном в 1901 году, она действует по сей день. Вы увидите весь процесс кольцевания птиц и услышите о методах изучения их миграции.

Высота Мюллера — я расскажу о лесничем, который смог остановить продвижение дюны Брухберг, и покажу посвященный ему памятный камень.

Поселок Рыбачий — единственный не пострадавший от песка местный поселок. Вы увидите старинные рыбацкие дома, посетите колоритный ресторан, в котором готовят лучшие рыбные блюда в области.

Танцующий лес — вы рассмотрите необычные деревья с искривленными стволами и раскроете версии их происхождения.

Дюна Эфа — я поделюсь историей спасения поселка Морское, которым руководил дюнный инспектор Франц Эфа. А также проведу вас на смотровую площадку с фантастическими видами.

Озеро Лебедь — вы полюбуетесь морским пляжем, Большой дюнной грядой, чудесным озером с лебедями и побережьем Куршского залива.

Организационные детали