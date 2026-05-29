Куршская коса - уникальное место, где можно увидеть золотые дюны и древние леса.



Путешественники посетят орнитологическую станцию «Фрингилла», поднимутся на высоты Мюллера и Эфа, и насладятся видами на Балтийское море. Зеленоградск порадует архитектурой и атмосферой немецкого города XX века.



Это идеальная возможность погрузиться в природу и историю региона, увидеть танцующие деревья и узнать о методах изучения миграции птиц

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа раскрывается во всей красе. В эти месяцы можно насладиться прогулками и видами без лишней суеты. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, можно насладиться уединением и спокойствием, хотя некоторые маршруты могут быть ограничены.

Сейчас август — это идеальное время.