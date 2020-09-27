4 отзыва оставили туристы

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Путешествие по Куршской косе из Светлогорска

Залюбоваться богатой природой, узнать больше о птицах, открыть историю и загадки полуострова

5
4 отзыва
Наталия
Наталия – представитель из Светлогорска
Почему Куршская коса уникальна? Вы получите много ответов на этот вопрос, исследуя эко-маршруты Национального парка между Балтийским морем и заливом.

За панорамами отправимся на высоту Эфа, за тайнами — в Танцующий лес 🌳 с причудливыми деревьями, за познавательными фактами — в гости к орнитологам.

Пейзажи, легенды и атмосфера Куршской косы надолго останутся в сердце!
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска

Что вас ожидает

Удивительное природное многообразие
На узкой полоске суши между Балтийским морем и Куршским заливом вы увидите несколько природных зон России: смешанный лес 🌳, сосновый бор, луга, озера, болота и, конечно, песчаные дюны. За 8 часов мы побываем в красивейших уголках косы. В Танцующем лесу 🌲 поговорим о феномене заповедника: почему хвойные деревья закручиваются в кольца? А дюна Эфа — одна из самых высоких в Европе — подарит дивные виды на море 🌊, пески и залив с двух смотровых площадок.

История, жизнь и легенды на земле древних куршей
Куршская коса — это также мир птиц. Восемь веков назад рыцари тевтонского ордена даже назвали косу «Землей гнезд». В эту тему вы погрузитесь на станции «Фрингилла», где орнитологи покажут, как кольцуют птиц, и поделятся любопытными фактами. Кроме того, попутно я открою вам историю 📖 Куршской косы — долгой борьбы человека и песков; расскажу о флоре и фауне полуострова, о планеризме на косе. Будут и легенды — например, о красавице-великанше Неринге.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на автомобиле 🚘 Toyota RAV4 2007 года
  • Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям
  • Дополнительные расходы:
    — экологический сбор при въезде на Куршскую косу: 300 руб. за автомобиль + 150 руб. с человека
    — билет 🎫 на орнитологическую станцию «Фрингилла» (работает с апреля по октябрь): 150 руб. за взрослого, 50 руб. за школьника
Начало и место завершения
🚩 на ж/д вокзал Светлогорск 2
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Живу в Калининградской области, в курортном Светлогорске, 30 лет. По образованию педагог, экскурсовод, краевед, имею аккредитацию. Вместе с командой единомышленников мы проводим любые экскурсии, в том числе на автомобиле. Изучаем каждый уголок области и с удовольствием делимся интересными историями, легендами и тайнами о Восточной Пруссии. Интересуемся темой янтаря и поможем вам раскрыть тайны этого солнечного камня. С нетерпением ждем встреч!
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4 отзыва оставили туристы

27 сентября 2020
Были на экскурсии на Куршской косе 27 сентября 2020 года. Очень понравилось! Великолепная природа, чудесный воздух. С нами был очень хороший гид Наталья. Хорошее знание истории как самой Куршской косы, так и прибрежных городов: Светлогорска, Зеленоградска, Пионерского. Хороший расказчик. Чудесные легенды и мифы. Остались очень довольны как посещением косы так и работой гида. Большое ей спасибо от нашей семьи!
24 августа 2020
Были на экскурсии 14. 08. Экскурсия очень понравилась, Наталия прекрасно рассказывала и об истории местности, и природных особенностях края. Из-за карантина и времени приезда не попали на Орнитологическую станцию, но успели перекусить местными лепешками и отдохнуть на одном из пляжей Косы.
3 августа 2020
Большое спасибо Наталье за интереснейшую экскурсию. Мы с семьей уже ездили на Куршскую косу, но я не ожидала, что узнаю еще очень многое. В групповых поездках все сжато, везде торопишься! Очень порадовали этнические былины, мифы, рассказанные Натальей. Во время поездки приходилось думать и вспоминать ее рассказы. Очень хотелось получить сладкий приз! Всем своим близким буду рекомендовать Наташу. От души желаю огромных успехов и удачи!
1 августа 2020
Отличнейшая экскурсия! Баланс информации и возможности затишиться наедине с чудесной природой.. Плюс классные легенды, история практически каждого объекта по пути маршрута. Мы в восторге!

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