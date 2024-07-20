4 отзыва оставили туристы

Лучшее время для посещения Куршской косы - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми природными красотами и активностями на свежем воздухе. В апреле и октябре также приятно, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но некоторые объекты могут быть недоступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Танцующий лес
Дюна Эфа
Орнитологическая станция «Фрингилла»
Курортный проспект
Описание экскурсии
Удивительное природное многообразие
На узкой полоске суши между Балтийским морем и Куршским заливом вы увидите несколько природных зон России: смешанный лес, сосновый бор, луга, озера, болота и, конечно, песчаные дюны. За 8 часов мы побываем в красивейших уголках косы. В Танцующем лесу поговорим о феномене заповедника: почему хвойные деревья закручиваются в кольца? А дюна Эфа — одна из самых высоких в Европе — подарит дивные виды на море, пески и залив с двух смотровых площадок.
История, жизнь и легенды на земле древних куршей
Куршская коса — это также мир птиц. Восемь веков назад рыцари тевтонского ордена даже назвали косу «Землей гнезд». В эту тему вы погрузитесь на станции «Фрингилла», где орнитологи покажут, как кольцуют птиц, и поделятся любопытными фактами. Кроме того, попутно я открою вам историю Куршской косы — долгой борьбы человека и песков; расскажу о флоре и фауне полуострова, о планеризме на косе. Будут и легенды — например, о красавице-великанше Неринге.
Курортный Зеленоградск
Мы также посетим бывший Кранц: этот курорт активно развивался во второй половине 19 века и стал популярнейшим во всей Восточной Пруссии. Вы прогуляетесь по центральной улице города — Курортному проспекту, полюбуетесь милыми домиками конца 19 и начала 20 века. Лично убедитесь, что Зеленоградск заслужено прозвали городом кошек, и по желанию сможете посетить музей, посвященный этим животным, либо кошачий дворик. А на обратном пути мы пройдем по променаду у моря, любуясь стихией, прекрасной в любую погоду.
Организационные детали
Путешествие пройдет на автомобиле Toyota RAV4 2007 года
Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям
Дополнительные расходы: — экологический сбор при въезде на Куршскую косу: 550 ₽ за автомобиль + 400 ₽ с человека; действуют скидки для пенсионеров, инвалидов, участников ВОВ и школьников, поэтому если у вас есть льготы, возьмите удостоверение с собой — билет на орнитологическую станцию «Фрингилла» (работает с апреля по октябрь): 400 ₽ за взрослого, 350 ₽ за школьника
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзал Светлогорск 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 2678 туристов
Живу в Калининградской области, в курортном Светлогорске. По образованию педагог, экскурсовод, краевед, имею аккредитацию. Вместе с командой единомышленников мы проводим любые экскурсии, в том числе на автомобиле. Изучаем каждый уголок области и с удовольствием делимся интересными историями, легендами и тайнами о Восточной Пруссии. Интересуемся темой янтаря и поможем вам раскрыть тайны этого солнечного камня.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
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–
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1
2
–
1
–
Наталья
Это не экскурсия- это не мечта. Ничего лучше не придумали. Наталия любит свой край, много знает, видит своего туриста, понимает его. Много информации, много нового и увлекательного. В этому всему добавляется фантастическая картинка и восхитительный аромат природы. Советую всем. А легенды, которые рассказывает Наталия, хочется перечитать или переслушать ещё раз. Всё идеально. Уровень владения информацией высочайший.
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Ольга
Мы, дамы элегантного возраста, остались очень довольны данной экскурсией. От нашего гида Натальи мы получили много новой информации, причем это было так ненавязчиво, в интересной форме! Слушали внимательно, так как читать дальшеуменьшить
впоследствии Наталья проверяла своими вопросами, как мы усвоили материал. И детям и нашему поколению очень понравилось посещение орнитологической станции. Наблюдать, как производят кольцевание птички, как ее взвешивают, определяют ее возраст, а потом отпускают в свободный полет- это захватывающее зрелище! А Танцующий лес? Отчего он так растет? Почему его стволы так закручиваются? Много версий…. Быть на прибалтийском побережье и не посмотреть на дюны? Узнать, почему приходится укреплять берег, так как песок захватывает все новые территории. В данную экскурсию не входит осмотр Зеленоградска, а очень жаль… Мы попросили Наталью это сделать и она согласилась, чему мы были очень рады! Проехать мимо этого городка с милыми кошечками было бы недопустимо… Мы рекомендуем всем эту экскурсию и не бойтесь, что ваши ножки не выдержат подъем на высоту Эфа, все вполне по силам! Огромное спасибо нашему гиду Наталье, с ее помощью мы узнали много нового и интересного! …
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О
Олег
Экскурсия очень понравилась. Спасибо Наталии за интересное сопровождение информацией. Ожидания были двоякие - так как в отзывах интернета присутствовали как положительные, так и отрицательные оценки. Экскурсовод Наталия провезла нас по читать дальшеуменьшить
косе и показала самые лучшие ее места. Особенно понравились места, где мало туристов и естественная природа. Повезло с погодой было солнечно и безветренно. Если будет возможность - рекомендую всем экскурсию на Куршскую косу с экскурсоводом Наталией. Не пожалеете.
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Р
Римма
Наша экскурсия на Куршскую косу превратилась в увлекательнейшее путешествие благодаря нашему гиду Наталье Руденко. Она не только профессионал и грамотный экскурсовод, но и внимательный водитель, приятный собеседник, открытый и чуткий человек. Помимо знаний об истории, флоре, фауне, геологии мы услышали легенды, традиции, узнали образ жизни куршей. Экскурсия стала самым сильным впечатлением во время поездки по калининградской земле.
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Л
Людмила
Большое спасибо Наталье за интереснейшую экскурсию. Мы с семьей уже ездили на Куршскую косу, но я не ожидала, что узнаю еще очень многое. В групповых поездках все сжато, везде торопишься! читать дальшеуменьшить
Очень порадовали этнические былины, мифы, рассказанные Натальей. Во время поездки приходилось думать и вспоминать ее рассказы. Очень хотелось получить сладкий приз! Всем своим близким буду рекомендовать Наташу. От души желаю огромных успехов и удачи!
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Н
Наталия
Как нам повезло, что мы нашли предложение Наталии и заказали у неё экскурсию! Наталия очень грамотный, квалифицированный гид, интересный рассказчик и просто очаровательный человек. Спасибо большое, Наталия. Нам все очень понравилось, хотя немного не повезло с погодой и мы не смогли посетить орнитологическую станцию. Но ни дождь, ни порывистый ветер не испортили нам впечатление от экскурсии. Рекомендую от души.
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