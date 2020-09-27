4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Удивительное природное многообразие

На узкой полоске суши между Балтийским морем и Куршским заливом вы увидите несколько природных зон России: смешанный лес 🌳, сосновый бор, луга, озера, болота и, конечно, песчаные дюны. За 8 часов мы побываем в красивейших уголках косы. В Танцующем лесу 🌲 поговорим о феномене заповедника: почему хвойные деревья закручиваются в кольца? А дюна Эфа — одна из самых высоких в Европе — подарит дивные виды на море 🌊, пески и залив с двух смотровых площадок.

История, жизнь и легенды на земле древних куршей

Куршская коса — это также мир птиц. Восемь веков назад рыцари тевтонского ордена даже назвали косу «Землей гнезд». В эту тему вы погрузитесь на станции «Фрингилла», где орнитологи покажут, как кольцуют птиц, и поделятся любопытными фактами. Кроме того, попутно я открою вам историю 📖 Куршской косы — долгой борьбы человека и песков; расскажу о флоре и фауне полуострова, о планеризме на косе. Будут и легенды — например, о красавице-великанше Неринге.

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