4 отзыва оставили туристы

Лучшее время для посещения Куршской косы - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми природными красотами и активностями на свежем воздухе. В апреле и октябре также приятно, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но некоторые объекты могут быть недоступны.

Куршская коса - это уникальное место, где можно увидеть разнообразие природных зон: от лесов до дюн.На экскурсии вас ждут панорамные виды с высоты Эфа, загадки Танцующего леса и интересные факты

от орнитологов на станции «Фрингилла». В Зеленоградске вы прогуляетесь по историческим улицам и узнаете, почему его называют городом кошек. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления и станет отличным выбором для всех, кто любит природу и историю

Описание экскурсии

Удивительное природное многообразие

На узкой полоске суши между Балтийским морем и Куршским заливом вы увидите несколько природных зон России: смешанный лес, сосновый бор, луга, озера, болота и, конечно, песчаные дюны. За 8 часов мы побываем в красивейших уголках косы. В Танцующем лесу поговорим о феномене заповедника: почему хвойные деревья закручиваются в кольца? А дюна Эфа — одна из самых высоких в Европе — подарит дивные виды на море, пески и залив с двух смотровых площадок.

История, жизнь и легенды на земле древних куршей

Куршская коса — это также мир птиц. Восемь веков назад рыцари тевтонского ордена даже назвали косу «Землей гнезд». В эту тему вы погрузитесь на станции «Фрингилла», где орнитологи покажут, как кольцуют птиц, и поделятся любопытными фактами. Кроме того, попутно я открою вам историю Куршской косы — долгой борьбы человека и песков; расскажу о флоре и фауне полуострова, о планеризме на косе. Будут и легенды — например, о красавице-великанше Неринге.

Курортный Зеленоградск

Мы также посетим бывший Кранц: этот курорт активно развивался во второй половине 19 века и стал популярнейшим во всей Восточной Пруссии. Вы прогуляетесь по центральной улице города — Курортному проспекту, полюбуетесь милыми домиками конца 19 и начала 20 века. Лично убедитесь, что Зеленоградск заслужено прозвали городом кошек, и по желанию сможете посетить музей, посвященный этим животным, либо кошачий дворик. А на обратном пути мы пройдем по променаду у моря, любуясь стихией, прекрасной в любую погоду.

Организационные детали