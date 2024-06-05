Главные экскурсионные места в Светлогорске

Найдено 40 экскурсий в категории «Популярные места» в Светлогорске, цены от 970 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Променад по Светлогорску в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
18 отзывов
Променад по Светлогорску в мини-группе
Погулять по Раушену и его истории - от рыбацкой деревни до курорта аристократов и статуса Cittaslow
Начало: У здания вокзала
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 190 за человека
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
106 отзывов
Светлогорск: путешествие от древней деревни до изысканного курорта
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Идеально для любителей истории и природы
Начало: Светлогорск-2
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 5 340 за всё до 5 чел.
Светлогорск - маленькая Швейцария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
163 отзыва
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: В переулке Гофмана, 2
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
5 600 за всё до 10 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
205 отзывов
Путешествие по Куршской косе: от древних легенд до сказочных историй
Вас ждет захватывающее путешествие по Куршской косе, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы
Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция
Завтра в 17:00
10 июня в 14:00
10 550 за всё до 3 чел.
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
32 отзыва
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца - путешествие к истокам янтаря
Погрузитесь в мир янтаря: от добычи до искусства, наслаждаясь красотой природы и историческими рассказами
Начало: В городе Светлогорск
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 800 за всё до 4 чел.
Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
17 отзывов
Военные тайны Балтийска и архитектурное наследие Пиллау
Погрузитесь в уникальную историю Балтийска, исследуя его крепости, маяки и музей Балтийского флота
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
10 555 за всё до 3 чел.
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск: путешествие к легендам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Светлогорск
21 июня в 10:00
23 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
19 900 за всё до 4 чел.
Куршская коса, рыцарский замок Шаакен и крафтовая сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Куршская коса, рыцарский замок Шаакен и крафтовая сыроварня
Узнайте об уникальном уголке Земли с автором книг-бестселлеров. Куршская коса, замок Шаакен и сыроварня ждут вас
Начало: Светлогорск, Майский проезд, 3. Стоянка у озера «Т...
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
19 900 за всё до 3 чел.
Город-сказка Светлогорск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
58 отзывов
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.
Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
9 отзывов
Популярное предложение
Архитектурное прошлое Раушена: путешествие по Светлогорску
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Светлогорска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
1 190 за человека
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
43 отзыва
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в пятницу в 14:00, в субботу в 12:00
12 июня в 11:15
14 июня в 14:00
970 за человека
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
1900017 100 за всё до 4 чел.
Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Личный мастер-класс по нейрографике у Балтийского моря
Прогулка по Светлогорску с коучем, нейрографика Пискарёва и рисунок мечты на берегу Балтийского моря. Узнайте, как реализовать свои идеи
Начало: На вокзале Светлогорска
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 6 чел.
Ускользающее очарование Раушена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Ускользающее очарование Раушена: Путешествие по историческому Светлогорску
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Светлогорск Калининградский проспект,35 (ориентир ...
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 560 за всё до 4 чел.
Куршская коса с высоты Мюллера: групповая экскурсия из Светлогорска
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия на Куршскую косу из Светлогорска: высота Мюллера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы! Вас ждут захватывающие виды, прогулка по Танцующему лесу и увлекательные истории от опытных гидов
Начало: У здания ж/д вокзала в Светлогорске
Расписание: в среду и пятницу в 11:00
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
1 400 за человека
Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в сказочный мир Куршской косы с индивидуальной экскурсией. Увидите дюны, маяк, танцующий лес и дикий пляж
Начало: В Светлогорске
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
Погрузитесь в атмосферу Балтийска, самого западного города России. Узнайте о его истории, культурных пересечениях и уникальных природных заповедниках
Начало: На ж/д вокзале Светлогорск 2
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Путешествие по Балтийскому побережью: Янтарный и Светлогорск
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по красотам Балтики, где история и природа сплетаются воедино
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 800 за всё до 8 чел.
Все краски Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Экскурсия по Куршской косе: от Танцующего леса до озера Чайка
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от волшебного Танцующего леса до бескрайних песчаных дюн
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
28 отзывов
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами
Начало: Светлогорск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Светлогорск и Зеленоградск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Светлогорск и Зеленоградск: как деревеньки стали курортами
Прогулка по Светлогорску и Зеленоградску откроет вам историю этих курортов. Насладитесь архитектурой, парками и уникальной атмосферой двух городов
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670 за всё до 4 чел.
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Светлогорску и Зеленоградску: отдых и культура
Погрузитесь в атмосферу курортной жизни и культурного наследия Светлогорска и Зеленоградска в увлекательной однодневной экскурсии
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 12 670 за всё до 7 чел.
Куршская Коса из Светлогорска
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
89 отзывов
Куршская Коса из Светлогорска: Танцующий лес и дюна Эфа
Хотите побывать на Куршской косе? Увлекательная экскурсия по живописным местам: Танцующий лес, дюна Эфа и вид на Балтийское море
Начало: Отель Универсал ул. Некрасова, д. 3
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 200 за человека
Национальный парк «Куршская коса»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
63 отзыва
Экскурсия по Национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске
Путешествуйте по национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске. Узнайте больше о хрупком мире, где Балтийское море встречается с Куршским заливом
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 33
Расписание: По субботам в 12:00
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 600 за человека
Куршская коса из Светлогорска: Танцующий лес, Высота Эфа
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
10 отзывов
Куршская коса из Светлогорска: Танцующий лес, Высота Эфа
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, д. 33
Расписание: понедельник, вторник
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 900 за человека
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Отдохните от городской суеты, насладитесь шикарными панорамами Балтики и узнайте интересные факты о Калининградской области
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000 за всё до 6 чел.
Пять городов Калининградской области за один день
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Уникальная экскурсия по Калининградской области: пять городов за день
Откройте для себя Калининград и прибрежные города, узнайте их историю, полюбуйтесь природой и найдите янтарь на пляже за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000 за всё до 6 чел.
Королевский курорт и янтарный берег
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Королевский курорт и янтарный берег
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: история, сыр и вино в Светлогорске
Откройте вековые тайны замков Шаакен и Нессельбек и насладитесь дегустацией изысканных сыров и вина
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 900 за всё до 4 чел.
Прогулка по сказочному Светлогорску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Прогулка по сказочному Светлогорску: от памятников до морских пейзажей
Приглашаем на уникальную прогулку по Светлогорску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ж/Д вокзал Светлогорск-2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
19 июня в 19:00
3 900 за всё до 7 чел.
Куршская коса от А до Я: знаковые места Национального парка из Светлогорска
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Экскурсия по Куршской косе из Светлогорска: от Королевского бора до озера Лебедь
Уникальная экскурсия по Куршской косе: вдохновляющие виды, чистый морской воздух, завораживающий лес и живописные озера. Положительные эмоции гарантированы
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 31
Расписание: Ежедневно с 8:30 до 9:30
14 июня в 08:30
16 июня в 08:30
11 900 за всё до 4 чел.
Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф»
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
29 отзывов
Зеленоградск и Сыроварня «Шаакен Дорф»: Путешествие вкусов из Светлогорска
Погрузитесь в историю и кулинарные традиции Калининградской области, посетив фабрику шоколада и сыра
Начало: Улица Ленина, 33, Светлогорск
Расписание: По понедельникам в 14:30
10 июня в 14:30
17 июня в 14:30
1 500 за человека
Сказки Светлогорья: пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ: увлекательная пешеходная экскурсия для всей семьи
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Светлогорску, где история города встречается с магией сказок. Идеально для семей с детьми
Начало: Светлогорск, Калининградский проспект, 37
Расписание: Ежедневно с 10:30, по договоренности
6 июля в 10:30
7 июля в 10:30
3 900 за всё до 8 чел.
Куршская коса и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
24 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск
Начало: Скульптура «Лягушка»
Расписание: По вторникам в 10:00
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
2 000 за человека
Фотопутешествие в сказочный Светлогорск и Филинскую бухту
Фотопрогулка
5 часов
Фотопутешествие по сказочному Светлогорску и живописной Филинской бухте
Откройте для себя красоту Светлогорска и Филинской бухты в уникальной фотопрогулке с профессиональным фотографом
Начало: Калининград, ул. Октябрьская, 2
Расписание: Каждый день, с 9 до 14
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 2 чел.
Калининградская ривьера
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Профессиональная фотосессия в Светлогорске
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Светлогорске: впечатляющие кадры и незабываемые впечатления
Ваш шанс запечатлеть самые яркие моменты в Светлогорске. Позвольте городу стать идеальным фоном для ваших фотографий
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
9 000 за всё до 2 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Прогулка для гедонистов по самому медленному городу России
Начало: У озера Тихое
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
На велосипеде - по побережью Светлогорска
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
На велосипеде - по побережью Светлогорска
Отправиться в путешествие сквозь века: от курорта до ледникового периода
Начало: У «Янтарь-холла»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 3 990 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Очень хорошая получилась ознакомительная прогулка по городу Светлогорск. Ксении - большое Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
    Экскурсия по Светлогорску с Ириной была увлекательной и познавательной. Она продемонстрировала глубокие знания истории города и провела нас по знаменитым
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    достопримечательностям, таким как Водонапорная башня, центральная площадь, Католическая капелла и другие. В Светлогорске также много интересных мест, которые на данный момент находятся на реконструкции в связи с ремонтом набережной, но про которые нам также рассказала Ирина. Особенно запомнился ее рассказ о Доме сказочника. Мы увидели много вилл и домов, историю которых узнали на экскурсии. Энтузиазм и обширные знания Ирины сделали нашу экскурсию незабываемой. Настоятельно рекомендую!

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Прекрасную экскурсию по Светлогорску провела для нашей семьи Ирина: история города, важные события и имена, любопытные легенды, интересные маршруты, достопримечательности, советы и рекомендации! После этого невозможно не влюбиться в это место, спасибо большое!
  • А
    Алексей
    3 июня 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Восхитительная экскурсия. Очень большое Спасибо Ларисе за гостеприимность и любовь к своему краю. Нам показали то, что ни когда самостоятельно не увидишь. Рассказали всю историю калининградского края. Будем рекомендовать всем своим и друзьям и обязательно вернемся сами!!!
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по Дендропарку и пляжу. Во
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    время экскурсии Наталья рассказала нам интересные факты и легенды о Янтаре, пофотографировала нас и посоветовала хороший ресторан для обеда. Все было хорошо, спасибо! Отдельно хотел бы упомянуть Галину Иосифовну, которая вела экскурсию по музею Янтаря! Она уже 49 лет работает на Янтарном комбинате и невероятно душевно и познавательно рассказывает о родном Комбинате.

    Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись поНаталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись поНаталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись поНаталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись поНаталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Променад по Светлогорску в мини-группе
    Экскурсия получилась интересная, содержательная. Мария прекрасный гид с четкой и хорошо структурированной подачей информации.
  • Н
    Нана
    2 июня 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Спасибо Маше за прекрасно проведенное время! С удовольствием вернемся!
    Спасибо Маше за прекрасно проведенное время! С удовольствием вернемся!
  • D
    Denis
    1 июня 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Смешанные чувства от экскурсии. Маша приятный гид, но вот к содержанию конечно есть вопросы. Чувствуется что исторического материала не очень много, приходится разбавлять всякими "памятниками" современности, построенными для туристов.
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
    Очень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. Помимо того, что мы узнали
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    много интересного, мы смогли сделать красивые фотографии среди цветущих люпинов и маков. Самое яркое впечатление - это поиски Янтаря. И отдельное Спасибо за красивые виды Филенской бухты. В нашей памяти останутся яркие воспоминания - Спасибо!

    Очень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. ПомимоОчень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. ПомимоОчень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. ПомимоОчень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. ПомимоОчень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. Помимо
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Огромная благодарность! Замечательная экскурсия! Два часа пролетели на одном дыхании.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 40
  1. Променад по Светлогорску в мини-группе
  2. Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
  3. Светлогорск - маленькая Швейцария
  4. Куршская коса для детей и взрослых
  5. Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Охотничий домик
  8. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
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