О Ольга Остров-град Свияжск Большое спасибо, Александр, от нашей небольшой группы за чудесную поездку. информативно, структурировано, интересно. Очень рекомендую действительно профессионального гида. Спасибо нашему водителю Игорю за комфортный автомобиль и безопасную езду🤗

Д Диана Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!

М Мария Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))

М Маргарита Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск Очень душевно, красиво, познавательно и с ноткой юмора)) Спасибо Руфату за прекрасный день! И отдельно за то, что заехал с нами в Инополис, детям очень хотелось посмотреть.

О Оксана Остров-град Свияжск Великолепный экскурсовод. Прекрасная подача материала: современно, легко, с юмором, не утомительно, но при этом с фундаментальными знаниями. Рекомендую! Остались очень довольны.