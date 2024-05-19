1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Увлекательное путешествие по главным памятникам Свияжска
Погрузитесь в историю Руси на острове Свияжск. Исследуйте уникальные фрески, монастыри и соборы. Узнайте о сталинских репрессиях и культурных традициях
Начало: У вашего отеля
5 июля в 09:30
6 июля в 09:30
10 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От отеля путешественника в центральной части город...
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
История острова-града Свияжск: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Свияжск - это возможность окунуться в атмосферу древности и величия. Увидите уникальные памятники и храмы, которые сохранились до наших дней
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга19 мая 2024Большое спасибо, Александр, от нашей небольшой группы за чудесную поездку. информативно, структурировано, интересно. Очень рекомендую действительно профессионального гида. Спасибо нашему водителю Игорю за комфортный автомобиль и безопасную езду🤗
- ДДиана17 мая 2024Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!
- ММария12 мая 2024Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))
- ММаргарита8 мая 2024Очень душевно, красиво, познавательно и с ноткой юмора)) Спасибо Руфату за прекрасный день! И отдельно за то, что заехал с нами в Инополис, детям очень хотелось посмотреть.
- ООксана15 апреля 2024Великолепный экскурсовод. Прекрасная подача материала: современно, легко, с юмором, не утомительно, но при этом с фундаментальными знаниями. Рекомендую! Остались очень довольны.
- ННаталья11 апреля 2024Хорошая экскурсия с сопровождением.
Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «От вашего отеля»
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