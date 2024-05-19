Экскурсии от вашего отеля в Свияжске

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Свияжске, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Остров-град Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
47 отзывов
Увлекательное путешествие по главным памятникам Свияжска
Погрузитесь в историю Руси на острове Свияжск. Исследуйте уникальные фрески, монастыри и соборы. Узнайте о сталинских репрессиях и культурных традициях
Начало: У вашего отеля
5 июля в 09:30
6 июля в 09:30
10 000 за экскурсию
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От отеля путешественника в центральной части город...
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
История острова-града Свияжск
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
История острова-града Свияжск: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Свияжск - это возможность окунуться в атмосферу древности и величия. Увидите уникальные памятники и храмы, которые сохранились до наших дней
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Остров-град Свияжск
    Большое спасибо, Александр, от нашей небольшой группы за чудесную поездку. информативно, структурировано, интересно. Очень рекомендую действительно профессионального гида. Спасибо нашему водителю Игорю за комфортный автомобиль и безопасную езду🤗
  • Д
    Диана
    17 мая 2024
    Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))
    Были с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 мая
  • М
    Маргарита
    8 мая 2024
    Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Очень душевно, красиво, познавательно и с ноткой юмора)) Спасибо Руфату за прекрасный день! И отдельно за то, что заехал с нами в Инополис, детям очень хотелось посмотреть.
  • О
    Оксана
    15 апреля 2024
    Остров-град Свияжск
    Великолепный экскурсовод. Прекрасная подача материала: современно, легко, с юмором, не утомительно, но при этом с фундаментальными знаниями. Рекомендую! Остались очень довольны.
  • Н
    Наталья
    11 апреля 2024
    Остров-град Свияжск
    Хорошая экскурсия с сопровождением.

Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Свияжске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Остров-град Свияжск
  2. Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
  3. История острова-града Свияжск
Какие места ещё посмотреть в Свияжске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Успенский Собор
  2. Троицкая деревянная церковь
  3. Храм Всех Религий
  4. Раифский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Свияжску в июле 2024
Сейчас в Свияжске в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 7 500 до 18 670. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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