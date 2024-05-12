1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
История острова-града Свияжск
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Начало: Г. Казань. Ул. Саида Галеева 6
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Начало: Ул. Баумана, д. 19 (СТ.М. «Площадь Тукая»)
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Старинный Свияжск и Юный Иннополис
Начало: Свияжск, по договоренности
Расписание: Ежедневно. Время по договоренности.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 450₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Остров-град Свияжск на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Начало: Ул. Брюсова, 51
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Великолепие острова-град Свияжск
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
24 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Остров Свияжск и Казань - Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: По субботам в 10:30
24 авг в 10:30
31 авг в 10:30
19 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Начало: Свияжск, По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББуткова12 мая 2024Спасибо гидам за экскурсию. Экскурсия прям на контрасте. Духовность и прогресс. Познавательно, интересно, хочется вернуться.
- ДДмитрий1 апреля 2024отличный экскурсовод
- ИИрина6 октября 2023Спасибо, хорошая экскурсия. Только мало свободного времени в Свияжске.
- ИИрина5 ноября 2022Отличная экскурсия с гидом Снежаной. Спасибо за интересный рассказ и профессионализм.
- ААнтон2 августа 2022Спасибо большое за организацию. Родственники довольны, хорошее соотношение цены и качества предоставляемых услуг. Капитану Игорю и гиду Елене отдельный +
- ЕЕлена14 июня 2022Наш экскурсовод Елена оказалась просто отличным гидом! Экскурсия была спланирована очень грамотно без задержек и опозданий. Мы получили, столько информации
Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Православные»
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