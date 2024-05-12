Православные экскурсии в Свияжске

Найдено 9 экскурсий в категории «Православные» в Свияжске, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История острова-града Свияжск
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
История острова-града Свияжск
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Начало: Г. Казань. Ул. Саида Галеева 6
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Групповая
6 часов
10 отзывов
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Начало: Ул. Баумана, д. 19 (СТ.М. «Площадь Тукая»)
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 900 за человека
Старинный Свияжск и Юный Иннополис
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Старинный Свияжск и Юный Иннополис
Начало: Свияжск, по договоренности
Расписание: Ежедневно. Время по договоренности.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 450 за всё до 5 чел.
Остров-град Свияжск на транспорте туристов
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Остров-град Свияжск на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 10 чел.
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Начало: Ул. Брюсова, 51
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Великолепие острова-град Свияжск
Индивидуальная
6 часов
Великолепие острова-град Свияжск
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
24 июня в 09:00
18 000 за всё до 3 чел.
Остров Свияжск и Казань - Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Остров Свияжск и Казань - Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: По субботам в 10:30
24 авг в 10:30
31 авг в 10:30
19 500 за всё до 4 чел.
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Индивидуальная
7 часов
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Начало: Свияжск, По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
19 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Буткова
    12 мая 2024
    Старинный Свияжск и Юный Иннополис
    Спасибо гидам за экскурсию. Экскурсия прям на контрасте. Духовность и прогресс. Познавательно, интересно, хочется вернуться.
  • Д
    Дмитрий
    1 апреля 2024
    Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
    отличный экскурсовод
  • И
    Ирина
    6 октября 2023
    Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
    Спасибо, хорошая экскурсия. Только мало свободного времени в Свияжске.
  • И
    Ирина
    5 ноября 2022
    Остров-град Свияжск на транспорте туристов
    Отличная экскурсия с гидом Снежаной. Спасибо за интересный рассказ и профессионализм.
  • А
    Антон
    2 августа 2022
    Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
    Спасибо большое за организацию. Родственники довольны, хорошее соотношение цены и качества предоставляемых услуг. Капитану Игорю и гиду Елене отдельный +
  • Е
    Елена
    14 июня 2022
    Свияжск - Форпост Ивана Грозного
    Наш экскурсовод Елена оказалась просто отличным гидом! Экскурсия была спланирована очень грамотно без задержек и опозданий. Мы получили, столько информации
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    думали не запомним, но по дороге на зад Елена подвела итоги повторив все самые интересные факты, ответила на все наши вопросы, а также рекомендации куда сходить, что посмотреть. Очень рады, что из огромного количества экскурсионных предложений мы выбрали именно ее в качестве нашего гида и, обязательно, обратимся к ей в наш следующий визит в Казань. Я не знаю как еще вам рассказать и порекомендовать, какой Елена интересный гид. ВСЕМ,ВСЕМ буду рекомендовать!!!!!!!!! Мы очень часто путешествуем и пользуемся услугами SPUTNIK, нооо были экскурсоводы не соответствующие заявленной информацией. Елена 10 баллов из 5!

Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Православные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Свияжске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. История острова-града Свияжск
  2. Свияжск - Форпост Ивана Грозного
  3. Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
  4. Старинный Свияжск и Юный Иннополис
  5. Остров-град Свияжск на транспорте туристов
Какие места ещё посмотреть в Свияжске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Троицкая деревянная церковь
  2. Успенский Собор
  3. Храм Всех Религий
  4. Раифский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Свияжску в июне 2024
Сейчас в Свияжске в категории "Православные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 900 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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