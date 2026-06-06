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Главные памятники и истории Свияжска

Узнать, как остров на Волге изменил судьбу двух государств
Свияжск — остров-град, где история Русского государства оживает среди монастырских стен и древних храмов. Вы увидите старейшую деревянную церковь Среднего Поволжья и знаменитый Успенский собор.

И узнаете, как за 28 дней появилась крепость, что изменила судьбу Московского и Казанского государств.
Главные памятники и истории Свияжска
Главные памятники и истории Свияжска
Главные памятники и истории Свияжска

Описание экскурсии

Успенский собор (внешний осмотр)
В его архитектуре переплелись разные традиции и культурные влияния.

Никольская трапезная церковь

Один из лучших образцов древнерусского псковского зодчества в Поволжье.

Иоанно-Предтеченский монастырь

Архитектурный ансамбль, где соседствуют деревянные и каменные постройки разных эпох. А главный акцент — храм в неовизантийском стиле.

Троицкая церковь

Старейшая деревянная церковь Среднего Поволжья. Она помнит ещё времена Ивана Грозного.

Храм «Всех скорбящих Радость»

Монументальный собор, что возвышается над небольшим островом-градом.

Вы узнаете:

  • как Иван Грозный присоединил Казанское ханство к Московскому государству
  • как вышло, что крепость Свияжск построили всего за 4 недели
  • почему её размеры превзошли Московский Кремль
  • как православная культура распространялась в Казанском крае

Организационные детали

  • Билет на остров включён в стоимость
  • Доплату за экскурсию нужно внести за 24 ч до встречи — я свяжусь с вами и расскажу, как это сделать
  • Для посещения святынь нужна скромная одежда, женщинам — головной убор

в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Свияжске
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Свияжске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провёл экскурсии для 6636 туристов
Мне не нравятся скучные и академические экскурсии, поэтому я превращаю классическую экскурсию в дружескую прогулку. При этом являюсь лицензированным гидом I категории по памятникам ЮНЕСКО: Казанский кремль, остров-град Свияжск. Провожу прогулки по городу, в Раифский монастырь и Национальный музей Республики Татарстан.

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