Свияжск — остров-град, где история Русского государства оживает среди монастырских стен и древних храмов. Вы увидите старейшую деревянную церковь Среднего Поволжья и знаменитый Успенский собор.
И узнаете, как за 28 дней появилась крепость, что изменила судьбу Московского и Казанского государств.
И узнаете, как за 28 дней появилась крепость, что изменила судьбу Московского и Казанского государств.
Описание экскурсии
Успенский собор (внешний осмотр)
В его архитектуре переплелись разные традиции и культурные влияния.
Никольская трапезная церковь
Один из лучших образцов древнерусского псковского зодчества в Поволжье.
Иоанно-Предтеченский монастырь
Архитектурный ансамбль, где соседствуют деревянные и каменные постройки разных эпох. А главный акцент — храм в неовизантийском стиле.
Троицкая церковь
Старейшая деревянная церковь Среднего Поволжья. Она помнит ещё времена Ивана Грозного.
Храм «Всех скорбящих Радость»
Монументальный собор, что возвышается над небольшим островом-градом.
Вы узнаете:
- как Иван Грозный присоединил Казанское ханство к Московскому государству
- как вышло, что крепость Свияжск построили всего за 4 недели
- почему её размеры превзошли Московский Кремль
- как православная культура распространялась в Казанском крае
Организационные детали
- Билет на остров включён в стоимость
- Доплату за экскурсию нужно внести за 24 ч до встречи — я свяжусь с вами и расскажу, как это сделать
- Для посещения святынь нужна скромная одежда, женщинам — головной убор
в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Свияжске
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Свияжске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провёл экскурсии для 6636 туристов
Мне не нравятся скучные и академические экскурсии, поэтому я превращаю классическую экскурсию в дружескую прогулку. При этом являюсь лицензированным гидом I категории по памятникам ЮНЕСКО: Казанский кремль, остров-град Свияжск. Провожу прогулки по городу, в Раифский монастырь и Национальный музей Республики Татарстан.
Входит в следующие категории Свияжска
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