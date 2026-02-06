Найдено 4 экскурсии в категории « Аудиогиды » в Свияжске, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

2 часа Билеты Свияжск: комплексный билет и обзорная аудиоэкскурсия по острову-граду Начало: Успенская улица, 1, село Свияжск, Зеленодольский р... «Исследуйте Свияжск вместе с аудиоэкскурсией в приложении, которая включает комплексный билет в музеи» 1775 ₽ за билет 2 часа Аудиогид Свияжск: обзорная аудиоэкскурсия по острову-граду Начало: Успенская улица, 1, село Свияжск, Зеленодольский р... «Исследуйте Свияжск вместе с аудиоэкскурсией в приложении, которая перенесёт вас в атмосферу шестнадцатого века, когда остров был оживлённым градом» 450 ₽ за человека Пешая 2 часа Билеты Свияжск: обзорная аудиоэкскурсия и комплексный билет Перенестись в 16 век и погрузиться в историю острова-града Начало: У Богородице-Успенского Свияжского мужского монаст... «Как проходит экскурсия с аудиогидом» 1775 ₽ за билет Пешая 2 часа Аудиогид Свияжск: обзорная аудиоэкскурсия Перенестись в 16 век и погрузиться в историю острова-града (без входных билетов) Начало: У Богородице-Успенского Свияжского мужского монаст... «Как проходит экскурсия с аудиогидом» 450 ₽ за человека Другие экскурсии Свияжска

Забронируйте экскурсию в Свияжске на 2026 год по теме «Аудиогиды», цены от 450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель