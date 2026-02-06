Билеты
Свияжск: комплексный билет и обзорная аудиоэкскурсия по острову-граду
Начало: Успенская улица, 1, село Свияжск, Зеленодольский р...
«Исследуйте Свияжск вместе с аудиоэкскурсией в приложении, которая включает комплексный билет в музеи»
1775 ₽ за билет
Аудиогид
Свияжск: обзорная аудиоэкскурсия по острову-граду
Начало: Успенская улица, 1, село Свияжск, Зеленодольский р...
«Исследуйте Свияжск вместе с аудиоэкскурсией в приложении, которая перенесёт вас в атмосферу шестнадцатого века, когда остров был оживлённым градом»
450 ₽ за человека
