5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательное путешествие по главным памятникам Свияжска
Погрузитесь в историю Руси на острове Свияжск. Исследуйте уникальные фрески, монастыри и соборы. Узнайте о сталинских репрессиях и культурных традициях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
25 сен в 09:30
10 000₽ за экскурсию
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
В сказочный Свияжск с историком (из Казани)
Путешествие на остров Буян
Начало: У вашего отеля
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
16 700₽ за всё до 8 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Свияжску
Посетите Свияжск, форпост Ивана Грозного, и погрузитесь в историю Казанского края. Уникальные храмы и церкви ждут вас
Начало: Г. Казань. Ул. Саида Галеева 6
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
История острова-града Свияжск: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Свияжск - это возможность окунуться в атмосферу древности и величия. Увидите уникальные памятники и храмы, которые сохранились до наших дней
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Групповая
Групповая экскурсия по Свияжску: история и архитектура
Путешествие в Свияжск и Храм Всех Религий подарит вам уникальную возможность увидеть культурные и духовные символы Татарстана. Присоединяйтесь к нам
Начало: Ул. Баумана, д. 19 (СТ.М. «Площадь Тукая»)
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
14 сен в 11:00
1 900₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Остров-град Свияжск на транспорте туристов
Путешествие в Свияжск: один день, чтобы насладиться древними монастырями, храмами и музеями. Прогулка по старинным улочкам с видом на живописный залив
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Водная прогулка
Увлекательная речная экскурсия на остров-град Свияжск из Казани
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге до острова Свияжск. Узнайте его историю, насладитесь природой и посетите старинные монастыри и церкви
Начало: Ул. Брюсова, 51
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 12:00
14 сен в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим13 августа 2024Спасибо большое Надежде за интересную и содержательную экскурсию. Видно что человек не просто "отрабатывает номер", а пытается передать гостям частичку своей любви к родной земле.
- оольга5 августа 2024Очень понравилась экскурсия с Александром в Свияжск. Все было прекрасно организовано, машина, время начало экскурсии и сама экскурсия прошла без
- ЕЕлена25 июля 2024Времени маловато, все остальное замечательно.
- ААнтон20 июля 2024Великолепная экскурсия, Александр познакомит с архитектурным ансамблем, расскажет про быт, уклад жизни, историю, и много небанальных фактов, о которых вы нигде не узнаете. Излагает живо, интересно, это не заученный текст, а увлекательная история! Настоятельно рекомендую!
- ЕЕлена14 июля 2024Александр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепости Свияжск, сыгравшего решающую роль
- ККоролева22 июня 2024Остров-град Свияжск понравился. Красивые храмы, благоустроенная территория, замечательная природа. Спасибо!
- ССветлана11 июня 2024Экскурсию для нас провела Ольга Валентиновна - замечательны, знающий, увлеченный своим делом гид! Кажется, нет такого вопроса, на который она
- ИИнна10 июня 2024Остались в восторге от гида Надежды. Ездили с ней в Свияжск, но было получено инфо и о культуре Татарстана, и
- ООльга8 июня 2024Интересная, познавательная экскурсия. Жаль, мало по времени. Не включены в программу посещения музеев. Экскурсовод Динара подробно рассказала историю острова. Ответила на все интересующие вопросы
- ККарауш5 ноября 2022Отличная экскурсия с гидом Снежаной. Спасибо за интересный рассказ и профессионализм.
Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Рождественская площадь»
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