Рождественская площадь – экскурсии в Свияжске

Найдено 7 экскурсий в категории «Рождественская площадь» в Свияжске, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Остров-град Свияжск
На машине
51 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательное путешествие по главным памятникам Свияжска
Погрузитесь в историю Руси на острове Свияжск. Исследуйте уникальные фрески, монастыри и соборы. Узнайте о сталинских репрессиях и культурных традициях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
25 сен в 09:30
10 000 за экскурсию
В сказочный Свияжск с историком (из Казани)
На машине
19 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
В сказочный Свияжск с историком (из Казани)
Путешествие на остров Буян
Начало: У вашего отеля
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
16 700 за всё до 8 чел.
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Свияжску
Посетите Свияжск, форпост Ивана Грозного, и погрузитесь в историю Казанского края. Уникальные храмы и церкви ждут вас
Начало: Г. Казань. Ул. Саида Галеева 6
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
История острова-града Свияжск
6 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
История острова-града Свияжск: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Свияжск - это возможность окунуться в атмосферу древности и величия. Увидите уникальные памятники и храмы, которые сохранились до наших дней
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
12 отзывов
6 часов
Групповая
Групповая экскурсия по Свияжску: история и архитектура
Путешествие в Свияжск и Храм Всех Религий подарит вам уникальную возможность увидеть культурные и духовные символы Татарстана. Присоединяйтесь к нам
Начало: Ул. Баумана, д. 19 (СТ.М. «Площадь Тукая»)
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
14 сен в 11:00
1 900 за человека
Остров-град Свияжск на транспорте туристов
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Остров-град Свияжск на транспорте туристов
Путешествие в Свияжск: один день, чтобы насладиться древними монастырями, храмами и музеями. Прогулка по старинным улочкам с видом на живописный залив
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
7 500 за всё до 10 чел.
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
2 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Увлекательная речная экскурсия на остров-град Свияжск из Казани
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге до острова Свияжск. Узнайте его историю, насладитесь природой и посетите старинные монастыри и церкви
Начало: Ул. Брюсова, 51
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 12:00
14 сен в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    13 августа 2024
    В сказочный Свияжск с историком (из Казани)
    Спасибо большое Надежде за интересную и содержательную экскурсию. Видно что человек не просто "отрабатывает номер", а пытается передать гостям частичку своей любви к родной земле.
    Спасибо большое Надежде за интересную и содержательную экскурсию. Видно что человек не просто "отрабатывает номер", аСпасибо большое Надежде за интересную и содержательную экскурсию. Видно что человек не просто "отрабатывает номер", аСпасибо большое Надежде за интересную и содержательную экскурсию. Видно что человек не просто "отрабатывает номер", аСпасибо большое Надежде за интересную и содержательную экскурсию. Видно что человек не просто "отрабатывает номер", аСпасибо большое Надежде за интересную и содержательную экскурсию. Видно что человек не просто "отрабатывает номер", аСпасибо большое Надежде за интересную и содержательную экскурсию. Видно что человек не просто "отрабатывает номер", а
  • о
    ольга
    5 августа 2024
    Остров-град Свияжск
    Очень понравилась экскурсия с Александром в Свияжск. Все было прекрасно организовано, машина, время начало экскурсии и сама экскурсия прошла без
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    накладок, четко. Все что мы хотели увидели в сопровождении интересного рассказа, получили чудесные фотографии на память. Очень хочется вернутся и еще раз прогуляться по острову. Чудесные впечатления.

  • Е
    Елена
    25 июля 2024
    Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
    Времени маловато, все остальное замечательно.
  • А
    Антон
    20 июля 2024
    Остров-град Свияжск
    Великолепная экскурсия, Александр познакомит с архитектурным ансамблем, расскажет про быт, уклад жизни, историю, и много небанальных фактов, о которых вы нигде не узнаете. Излагает живо, интересно, это не заученный текст, а увлекательная история! Настоятельно рекомендую!
  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    Остров-град Свияжск
    Александр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепости Свияжск, сыгравшего решающую роль
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    в Казанском походе Ивана Грозного в 1552г., и посетить древнейшие в Казанском крае каменные православные храмы – Никольскую церковь и Успенский собор, сохранившие уникальные росписи и фрески эпохи Ивана Грозного, а также Иоанно-Предтеченский монастырь с древнейшей в Поволжье деревянной Троицкой церковью и величественным собором в честь иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость». Нас очаровали старинные улицы и площади Свияжска, где сохранились постройки и дома жителей дореволюционного времени. В заключении экскурсии впечатлили открывающиеся панорамные виды на место слияния трех рек: Волги, Свияги и Щуки, а также вид на Макарьевскую пустынь и Свято-Вознесенский Макарьевский мужской монастырь. Отдельное спасибо водителю Дмитрию за наш комфортный и безопасный трансфер!

    Александр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепости
  • К
    Королева
    22 июня 2024
    Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
    Остров-град Свияжск понравился. Красивые храмы, благоустроенная территория, замечательная природа. Спасибо!
  • С
    Светлана
    11 июня 2024
    В сказочный Свияжск с историком (из Казани)
    Экскурсию для нас провела Ольга Валентиновна - замечательны, знающий, увлеченный своим делом гид! Кажется, нет такого вопроса, на который она
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    не знала бы ответа! Большое спасибо за доброжелательность, тонкий юмор, интересное изложение материала, за учет всех наших пожеланий!!! Очень довольны экскурсией! Рекомендуем.

  • И
    Инна
    10 июня 2024
    В сказочный Свияжск с историком (из Казани)
    Остались в восторге от гида Надежды. Ездили с ней в Свияжск, но было получено инфо и о культуре Татарстана, и
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    о некоторых достопримечательностях Казани. С нами были маленькие дети, она старалась их так же привлечь к рассказу. Красивая речь, отсутствие пауз. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Отдельное спасибо за предоставленный вэн и отличного водителя. Буду с радостью рекомендовать Ольгу и её команду

  • О
    Ольга
    8 июня 2024
    Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
    Интересная, познавательная экскурсия. Жаль, мало по времени. Не включены в программу посещения музеев. Экскурсовод Динара подробно рассказала историю острова. Ответила на все интересующие вопросы
  • К
    Карауш
    5 ноября 2022
    Остров-град Свияжск на транспорте туристов
    Отличная экскурсия с гидом Снежаной. Спасибо за интересный рассказ и профессионализм.

Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Рождественская площадь»

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  1. Остров-град Свияжск
  2. В сказочный Свияжск с историком (из Казани)
  3. Свияжск - Форпост Ивана Грозного
  4. История острова-града Свияжск
  5. Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Какие места ещё посмотреть в Свияжске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Церковь Константина и Елены
  2. Художественная галерея
  3. Успенский Собор
  4. Троицкая деревянная церковь
  5. Храм Всех Религий
Сколько стоит экскурсия по Свияжску в сентябре 2024
Сейчас в Свияжске в категории "Рождественская площадь" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 900 до 16 700. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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