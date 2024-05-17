1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
Начало: В пригороде Казани
18 июня в 15:00
20 июня в 08:00
от 12 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От отеля путешественника в центральной части город...
«Далее на теплоходе-пароме путешествие продолжится по великой Волге в сторону села Верхний Услон, расположенного на обрывистом мысу на правом берегу реки»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Начало: Ул. Брюсова, 51
«С нами вы отправитесь в небольшую речную прогулку из Казани до остров-града Свияжск»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана17 мая 2024Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!
- ММария12 мая 2024Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))
- ММаргарита8 мая 2024Очень душевно, красиво, познавательно и с ноткой юмора)) Спасибо Руфату за прекрасный день! И отдельно за то, что заехал с нами в Инополис, детям очень хотелось посмотреть.
- ООльга6 августа 2023Прекрасная экскурсия,профессиональный капитан и отличный экскурсовод. Все в восторге)
- ТТатьяна6 июля 2023Лариса, спасибо за путешествие. Моей семье понравилась поездка. Рекомендую всем однозначно! И покатались на катере и узнали много, прекрасно провели
- ЕЕвгения2 февраля 2023Самое незабываемое — это маршрут! Мы с Владивостока, таких огромных рек у нас нет. Поэтому путешествие по Волге до острова
- ААнтон2 августа 2022Спасибо большое за организацию. Родственники довольны, хорошее соотношение цены и качества предоставляемых услуг. Капитану Игорю и гиду Елене отдельный +
Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Свияжске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 12 200 до 18 670. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Водные экскурсии в Свияжске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024