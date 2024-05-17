Экскурсии по воде в Свияжске

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Свияжске, цены от 12 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Индивидуальная
3.5 часа
26 отзывов
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
Начало: В пригороде Казани
18 июня в 15:00
20 июня в 08:00
от 12 200 за всё до 5 чел.
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От отеля путешественника в центральной части город...
«Далее на теплоходе-пароме путешествие продолжится по великой Волге в сторону села Верхний Услон, расположенного на обрывистом мысу на правом берегу реки»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Начало: Ул. Брюсова, 51
«С нами вы отправитесь в небольшую речную прогулку из Казани до остров-града Свияжск»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    17 мая 2024
    Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))
    Были с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 мая
  • М
    Маргарита
    8 мая 2024
    Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Очень душевно, красиво, познавательно и с ноткой юмора)) Спасибо Руфату за прекрасный день! И отдельно за то, что заехал с нами в Инополис, детям очень хотелось посмотреть.
  • О
    Ольга
    6 августа 2023
    Речная экскурсия в остров-град Свияжск
    Прекрасная экскурсия,профессиональный капитан и отличный экскурсовод. Все в восторге)
  • Т
    Татьяна
    6 июля 2023
    Речная экскурсия в остров-град Свияжск
    Лариса, спасибо за путешествие. Моей семье понравилась поездка. Рекомендую всем однозначно! И покатались на катере и узнали много, прекрасно провели
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    время на острове. Впечатлились Свияжском, его историей и современностью. На автобусе с большой группой - не такой кайф. Приехали на причал на такси, обратно вернулись на электричке. Нас доставили под расписание. Не из центра города, но оно того стоило, точно. Если бы позволила погода, нас бы еще на пляж отвезли. Мне жаль только, что еще за парочкой оладушек не вернулась)) Говорите путешественником, чтоб брали сразу по три! Лариса и Капитан, спасибо огромное! На фото - это наш кораблик нас ожидает пока мы гуляем

    Лариса, спасибо за путешествие. Моей семье понравилась поездка. Рекомендую всем однозначно! И покатались на катере иЛариса, спасибо за путешествие. Моей семье понравилась поездка. Рекомендую всем однозначно! И покатались на катере иЛариса, спасибо за путешествие. Моей семье понравилась поездка. Рекомендую всем однозначно! И покатались на катере и
  • Е
    Евгения
    2 февраля 2023
    Речная экскурсия в остров-град Свияжск
    Самое незабываемое — это маршрут! Мы с Владивостока, таких огромных рек у нас нет. Поэтому путешествие по Волге до острова
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    Свияжск нас очень впечатлило. Виды с акватории Волги — неописуемы! Спасибо Ларисе и её мужу капитану за то, что дали насладиться этой экскурсией в полном объеме! Лариса провела нас по всему острову, рассказывая интересные и значимые факты не только из древних времен, но и из нашей современности. Отдельное спасибо невестке Ларисы за помощь в розыске забытом нами на перроне рюкзаке! Не забудем эту экскурсию никогда! Вспоминаем её частенько с теплотой и благодарностью!

    Самое незабываемое — это маршрут! Мы с Владивостока, таких огромных рек у нас нет. Поэтому путешествиеСамое незабываемое — это маршрут! Мы с Владивостока, таких огромных рек у нас нет. Поэтому путешествие
  • А
    Антон
    2 августа 2022
    Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
    Спасибо большое за организацию. Родственники довольны, хорошее соотношение цены и качества предоставляемых услуг. Капитану Игорю и гиду Елене отдельный +

Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Водные развлечения»

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  3. Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Троицкая деревянная церковь
  2. Успенский Собор
  3. Храм Всех Религий
  4. Раифский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Свияжску в июне 2024
Сейчас в Свияжске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 12 200 до 18 670. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Водные экскурсии в Свияжске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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