2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

об его значении как форпоста православия в Поволжье;
об истории взятия Казанского ханства Иваном Грозным и о ключевой роли острова в ней;
о современной жизни Свияжска.
Вы увидите:
Успенский и Богородицкий монастыри;
ремесленную слободу;
ленивый Торжок — центр исторической реконструкции;
Макарьевский монастырь на другой стороне залива.
Таким образом, вы насладитесь старинной русской архитектурой, чудесной природой и размеренным темпом местной жизни, прикоснетесь к древней истории и отдохнете от городской суеты. И полные новых знаний, сил и вдохновения вернетесь на большую землю.
Организационные детали
Экскурсия начинается и завершается в Казани.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я аккредитованный гид по Свияжску и Казани! Мне 54 года. Преподаватель географии и краеведения. Долго работала в школе. Нашла свое призвании в работе экскурсовода. Увлекаюсь живописью. Мне будет приятно показать и рассказать Вам о своих любимых местах на казанской земле!
Замечательная экскурсия, единственная в своём роде - никто больше не предлагает привезти х в Свияжск на катере. А с учетом того, что Лариса - замечательный, знающий экскурсовод, однозначно рекомендую именно этот вариант знакомства со сказочным островом.
Александр
13 июня 2019
Все супер. Получается 3 в одном.
и экскурсия и прогулка речная на катере и поплавали в Волге.
Рекомендуем всем и с детьми можно.
Это гораздо лучше , чем ехать с общей группой на теплоходе 2,5 часа.
Яркая палитра красок на холсте среднерусской природы
За один день вы увидите самые выдающиеся достопримечательности в окрестностях Казани: посетите Раифский монастырь, полюбуетесь красивой природой заповедника, познакомитесь с необычным храмом всех религий, узнаете о личности его основателя и побываете в дивном Свияжске, где черпают вдохновение многие творческие люди.
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
Свияжск — живописный и тихий остров вверх по Волге, который сможет рассказать об эволюции Русской государственности эпохи Ивана Грозного и амбициях молодого царя. На прогулке вы исследуете это место, услышите его историю и рассмотрите уникальные фресковые росписи 16 века.
Посетить центр православного Заволжья и познакомиться с самым необычным храмом Казани
Остров-град Свияжск — единственное место в России, где на небольшом участке земли сосредоточено невероятное количество церквей и монастырей, многие из которых застали эпоху Ивана Грозного. Здесь вы насладитесь непередаваемой гармонией идиллических пейзажей Заволжья и русского храмового зодчества, вспомните русские сказки и познакомитесь с народными ремеслами. А после встретитесь с современным архитектурным шедевром — пестрым Храмом всех религий, в котором органично сочетаются культовые сооружения разных конфессий.
Остров-град Свияжск — беспрецедентный проект Ивана Грозного, реализация которого положила конец неудачным попыткам взятия Казани и привела к включению Казанского ханства в состав Русского государства. Первый христианский город на татарской земле прошел непростой путь от опорного пункта и средоточия величественных храмов до места, где творились ужасы красного террора и сталинских репрессий. Посетив памятник, вы окажетесь у истоков слияния двух культур и погрузитесь в атмосферу особой исторической и духовной концентрации.