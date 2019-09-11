2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом

Лариса
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Лариса – ваш гид
На небольшой моторной лодке с настоящим капитаном мы проедем к красивому острову Буяну, на котором расположен град Свияжск — колыбель православия на Казанской Земле! На прогулке по улицам старинного, живописного острова я расскажу об основании града, о его роли в исторических событиях прошлого, его монастырях и других памятниках древнерусской архитектуры.
От 7500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На кораблике
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Речная экскурсия в остров-град Свияжск

Программа

Вы узнаете:

  • историю и легенды острова-града Свияжск;
  • об его значении как форпоста православия в Поволжье;
  • об истории взятия Казанского ханства Иваном Грозным и о ключевой роли острова в ней;
  • о современной жизни Свияжска.

Вы увидите:

  • Успенский и Богородицкий монастыри;
  • ремесленную слободу;
  • ленивый Торжок — центр исторической реконструкции;
  • Макарьевский монастырь на другой стороне залива.

Таким образом, вы насладитесь старинной русской архитектурой, чудесной природой и размеренным темпом местной жизни, прикоснетесь к древней истории и отдохнете от городской суеты. И полные новых знаний, сил и вдохновения вернетесь на большую землю.

Организационные детали

Экскурсия начинается и завершается в Казани.

Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Речная экскурсия в остров-град Свияжск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Я аккредитованный гид по Свияжску и Казани! Мне 54 года. Преподаватель географии и краеведения. Долго работала в школе. Нашла свое призвании в работе экскурсовода. Увлекаюсь живописью. Мне будет приятно показать и рассказать Вам о своих любимых местах на казанской земле!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 сентября 2019
Замечательная экскурсия, единственная в своём роде - никто больше не предлагает привезти х в Свияжск на катере. А с учетом того, что Лариса - замечательный, знающий экскурсовод, однозначно рекомендую именно этот вариант знакомства со сказочным островом.
13 июня 2019
Все супер. Получается 3 в одном.
и экскурсия и прогулка речная на катере и поплавали в Волге.
Рекомендуем всем и с детьми можно.
Это гораздо лучше , чем ехать с общей группой на теплоходе 2,5 часа.

Лариса проводит ещё 1 экскурсию

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