С нами вы отправитесь в небольшую речную прогулку из Казани до остров-града Свияжск.



Вы узнаете тайные истории сталинских репрессий и чем сейчас живет город.



На острове находится более 30 исторических достопримечательностей, старинные монастыри и церкви.



Вы сможете не только узнать об этом месте, но и насладиться видами на Волгу.



Экскурсия проводится в мини-группе до 5 человек.