Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск

С нами вы отправитесь в небольшую речную прогулку из Казани до остров-града Свияжск

С нами вы отправитесь в небольшую речную прогулку из Казани до остров-града Свияжск.

Вы узнаете тайные истории сталинских репрессий и чем сейчас живет город.

На острове находится более 30 исторических достопримечательностей, старинные монастыри и церкви.

Вы сможете не только узнать об этом месте, но и насладиться видами на Волгу.

Экскурсия проводится в мини-группе до 5 человек.
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск

Что вы увидите 🤩

  • Остров-град Свияжск
  • Успенско-Богородицкий монастырь
  • Иоанно-Предтеченский монастыри с древнейшей деревянной церковью всего Татарстана
  • Рождественская площадь
  • Пейзажи и красоты Волги, Свияги и Щуки

Что вас ожидает:

  • Целые века и столетия истории нашей страны пронесутся перед вами за одно мгновение. Старейшие церкви и монастыри, легенды и тайны Ивана Грозного, удивительные пейзажи Волги, Свияги и Щуки, тёмные страницы репрессий и ГУЛАГа — всё это хранит в себе остров-град Свияжск.

Организационные детали:

  • Просим Вас бронировать экскурсию за 72 часа.
  • Цена указана за прогулку на катере до Свияжска и обратно.
  • Максимальный размер группы 5 человек.
  • Длительность экскурсии на острове — 2 часа, оплачивается отдельно.
  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартный билет
15 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка (транспортное обслуживание) на комфортабельном катере вместимостью до 5 человек из Казани до Свияжска и обратно
Что не входит
  • Экскурсия (услуги гида) в Свияжске — 7000 рублей
  • Входные билеты в музее
  • Питание.
Место начала и завершения
Пляж Локомотив или ул. Брюсова, 51
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно по договоренности

Медиана Ж.
Медиана Ж.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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