Иоанно-Предтеченский монастыри с древнейшей деревянной церковью всего Татарстана
Рождественская площадь
Пейзажи и красоты Волги, Свияги и Щуки
Что вас ожидает:
Целые века и столетия истории нашей страны пронесутся перед вами за одно мгновение. Старейшие церкви и монастыри, легенды и тайны Ивана Грозного, удивительные пейзажи Волги, Свияги и Щуки, тёмные страницы репрессий и ГУЛАГа — всё это хранит в себе остров-град Свияжск.
Организационные детали:
Просим Вас бронировать экскурсию за 72 часа.
Цена указана за прогулку на катере до Свияжска и обратно.
Максимальный размер группы 5 человек.
Длительность экскурсии на острове — 2 часа, оплачивается отдельно.
Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Стандартный билет
15 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Прогулка (транспортное обслуживание) на комфортабельном катере вместимостью до 5 человек из Казани до Свияжска и обратно
Что не входит
Экскурсия (услуги гида) в Свияжске — 7000 рублей
Входные билеты в музее
Питание.
Место начала и завершения
Пляж Локомотив или ул. Брюсова, 51
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.