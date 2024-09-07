2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Сыктывкар
Обзорная экскурсия по самобытной столице Республики Коми с писателем и краеведом
Начало: На ул. Орджоникидзе
2 окт в 09:30
3 окт в 09:30
4 000₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сыктывкар: от погоста до столицы
Начало: Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 2. Куратовский музей
Завтра в 09:00
2 окт в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Храмы, которые мы потеряли
История церквей Сыктывкара в советское время и наши дни
Начало: В районе Кировского парка
Завтра в 10:00
2 окт в 10:00
3 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия7 сентября 2024Очень интересная и познавательная экскурсия! Великолепно! На город смотришь совсем другими глазами! Замечательно то, что экскурсию ведёт компетентный и творческий человек, влюбленный в свой город. Спасибо за экскурсию.
- ВВладимир2 сентября 2024Очень полезная и познавательная экскурсия, после которой на город смотришь совсем по другому! Экскурсовод замечательный творческий человек влюбленный в свой город. Спасибо за экскурсию
- ВВладислав1 сентября 2024Отличная и интересная экскурсия, узнал много нового об истории Сыктывкара! Экскурсовод со знанием своего дела и отличной подачей. Спасибо!
- ААнна4 мая 2024Прекрасный экскурсовод, все отлично рассказывал про город, очень интересно, отвечает на все вопросы, все прошло спокойно, не второпях. Видно, что человеку интересно то, чем он занимается. Всем советую, совсем невысокий прайс для такого времяпрепровождения. Спасибо за экскурсию 🙌
Ответы на вопросы от путешественников по Сыктывкару в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Сыктывкару в сентябре 2024
Сейчас в Сыктывкаре в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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