Индивидуальные экскурсии в Сыктывкаре с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Сыктывкаре, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Добро пожаловать в Сыктывкар
Пешая
42 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Сыктывкар
Обзорная экскурсия по самобытной столице Республики Коми с писателем и краеведом
Начало: На ул. Орджоникидзе
2 окт в 09:30
3 окт в 09:30
4 000 за всё до 7 чел.
Сыктывкар: от погоста до столицы
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сыктывкар: от погоста до столицы
Начало: Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 2. Куратовский музей
Завтра в 09:00
2 окт в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Храмы, которые мы потеряли
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Храмы, которые мы потеряли
История церквей Сыктывкара в советское время и наши дни
Начало: В районе Кировского парка
Завтра в 10:00
2 окт в 10:00
3 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    7 сентября 2024
    Добро пожаловать в Сыктывкар
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Великолепно! На город смотришь совсем другими глазами! Замечательно то, что экскурсию ведёт компетентный и творческий человек, влюбленный в свой город. Спасибо за экскурсию.
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Великолепно! На город смотришь совсем другими глазами! Замечательно то, что экскурсиюОчень интересная и познавательная экскурсия! Великолепно! На город смотришь совсем другими глазами! Замечательно то, что экскурсиюОчень интересная и познавательная экскурсия! Великолепно! На город смотришь совсем другими глазами! Замечательно то, что экскурсию
  • В
    Владимир
    2 сентября 2024
    Добро пожаловать в Сыктывкар
    Очень полезная и познавательная экскурсия, после которой на город смотришь совсем по другому! Экскурсовод замечательный творческий человек влюбленный в свой город. Спасибо за экскурсию
  • В
    Владислав
    1 сентября 2024
    Добро пожаловать в Сыктывкар
    Отличная и интересная экскурсия, узнал много нового об истории Сыктывкара! Экскурсовод со знанием своего дела и отличной подачей. Спасибо!
  • А
    Анна
    4 мая 2024
    Сыктывкар: от погоста до столицы
    Прекрасный экскурсовод, все отлично рассказывал про город, очень интересно, отвечает на все вопросы, все прошло спокойно, не второпях. Видно, что человеку интересно то, чем он занимается. Всем советую, совсем невысокий прайс для такого времяпрепровождения. Спасибо за экскурсию 🙌

Ответы на вопросы от путешественников по Сыктывкару в категории «Индивидуальные»

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  1. Добро пожаловать в Сыктывкар
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  3. Храмы, которые мы потеряли
Сколько стоит экскурсия по Сыктывкару в сентябре 2024
Сейчас в Сыктывкаре в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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