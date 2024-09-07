Н Наталия Добро пожаловать в Сыктывкар Очень интересная и познавательная экскурсия! Великолепно! На город смотришь совсем другими глазами! Замечательно то, что экскурсию ведёт компетентный и творческий человек, влюбленный в свой город. Спасибо за экскурсию.

В Владимир Добро пожаловать в Сыктывкар Очень полезная и познавательная экскурсия, после которой на город смотришь совсем по другому! Экскурсовод замечательный творческий человек влюбленный в свой город. Спасибо за экскурсию

В Владислав Добро пожаловать в Сыктывкар Отличная и интересная экскурсия, узнал много нового об истории Сыктывкара! Экскурсовод со знанием своего дела и отличной подачей. Спасибо!