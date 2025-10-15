Е Екатерина Добро пожаловать в Сыктывкар Большое спасибо Игорю за прекрастную прогулку по Сыктывкару. Буду следить за вашим творчеством.

Л Лидия Добро пожаловать в Сыктывкар Рекомендую всем, кто будет в Сыктывкаре! Прекрасная прогулка с человеком, который знает все о городе, и вдохновляет продолжать изучать историю Республики Коми.

П Павел Современное искусство в Сыктывкаре читать дальше заложен смысл, кто был авторами работ. Некоторые можно увидеть самостоятельно, но не все: есть такие, которые довольно сложно обнаружить, если ты в городе проездом - поэтому если вы любитель непарадных маршрутов и современной городской среды, то экскурсию однозначно рекоммендую! На экскурсии были не только показаны интересные работы из стрит-арта (и не только его), но и рассказано, какой в них

С Светлана Добро пожаловать в Сыктывкар В ходе экскурсии мы очень много узнали о возникновении и развитии города Сыктывкар.

Узнали как раньше назывался город, как раньше назывались некоторые главные улицы и площади.

Много информации про главных купцов и меценатов города.



Два с половиной часа прошли быстро и насыщенно.



Спасибо!

А Андрей Добро пожаловать в Сыктывкар Прекрасный экскурсовод рассказал и показал нам город со всех сторон. Спасибо!

А Андрей Современное искусство в Сыктывкаре Заказали обзорную экскурсию по городу для 2-х человек. Дмитрий оказался очень интересным, эрудированным рассказчиком, знающим город, его историю и с удовольствием отвечал на наши вопросы.

Три часа пролетели не заметно.

А Анастасия Добро пожаловать в Сыктывкар Прекрасная экскурсия, получила огромное удовольствие

М Марина Добро пожаловать в Сыктывкар Замечательная экскурсия! Мы ходили с нашими родственниками-сыктывкарцами, которые всю жизнь прожили в городе, и даже они узнали много нового для себя.

Спасибо огромное!

T Tatyana Добро пожаловать в Сыктывкар Очень-очень интересно и познавательно!

Игорь Алексеевич - великолепный рассказчик и активный житель своего города!

Е Елена Добро пожаловать в Сыктывкар Спасибо большое хранителю Сыктывкара за прекрасную прогулку! Истории от «зародыша» до наших дней сопровождали нас на протяжении экскурсионного маршрута. Особенные люди, в том числе и сам Игорь Алексеевич, местные шуточки оставили приятное впечатление от города.

Ю Юлия Добро пожаловать в Сыктывкар читать дальше прекрасно осведомлен об исторических событиях и личностях, к некоторым был причастен, да и сам активен в городской и республиканской жизни. Информации дает в меру и подкрепляет местами или их фото. Большое спасибо! Игорь с большой любовью рассказывает о родном крае, где родился и прожил почти всю свою жизнь. Он очень эрудирован и

Н Николай Добро пожаловать в Сыктывкар Шикарная экскурсия, лучше гида и не придумать!

И Ирина Современное искусство в Сыктывкаре Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Дмитрий был внимателен к нам и нашим запросам. Приятное общение, позволившее почувствовать чем живет город, увидеть воплощение творческих идей художников и познакомиться с основными историческими вехами.

В Варвара Добро пожаловать в Сыктывкар Потрясающе интересная экскурсия. Игорь, человек несомненно влюбленный в родной город и умеющий влюблять в него гостей. Время пролетело совершенно незаметно, а сколько всего нового мы узнали! Спасибо огромное и низкий поклон)

А Александр Добро пожаловать в Сыктывкар Все отлично! Очень рекомендую всем кого "Занесет" в Коми)

Е Евгений Добро пожаловать в Сыктывкар Удивительно разносторонний и интересный гид. Информация по любому вопросу. Однозначно рекомендую, спасибо

С Сергей Добро пожаловать в Сыктывкар Спасибо за классную экскурсию!

А Александр Добро пожаловать в Сыктывкар Наивысшие рекомендации! Если хотите прикоснуться к истории Сыктывкара и Коми, увидеть все события глазами человека влюблённого в свой край - то Игорь Алексеевич тот кто вам в этом поможет. Спасибо вам большое

Д Дмитрий Добро пожаловать в Сыктывкар Игорь - отличный рассказчик, с удовольствием прогулялся бы с ним еще раз по другим уголкам Сыктывкара.

спасибо!