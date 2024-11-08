Индивидуальная
Современное искусство в Сыктывкаре
Исследуйте уникальные арт-пространства Сыктывкара, где современное искусство живёт и дышит. Погрузитесь в атмосферу творчества и неожиданных открытий
Начало: В Кировском парке
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Орнамент города: образы коми культуры в Сыктывкаре
Познакомьтесь с уникальными коми орнаментами и советскими панно в Сыктывкаре. Погрузитесь в атмосферу города и его культурное наследие
Начало: В Кировском парке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Храмы, которые мы потеряли
Откройте для себя историю исчезнувших храмов Сыктывкара. Прогулка по паркам и площадям города с рассказами о судьбах святынь
Начало: В районе Кировского парка
«Трагической судьбе самого большого храма города — Стефановского, взорванного большевиками в год разрушения храма Христа Спасителя в Москве»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
- ЕЕлена8 ноября 2024Великолепная экскурсия. Интереснейшая информация.
