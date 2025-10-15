Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Сыктывкар
Обзорная экскурсия по самобытной столице Республики Коми с писателем и краеведом
Начало: На ул. Орджоникидзе
«Погуляете по главным улицам и услышите занимательные факты о культуре, истории и знаменитых людях города»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Орнамент города: образы коми культуры
Познакомьтесь с уникальными коми орнаментами и советскими панно в Сыктывкаре. Погрузитесь в атмосферу города и его культурное наследие
Начало: В Кировском парке
«дом с панно «Праздник оленеводов» на улице Куратова»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Уличное искусство Сыктывкара: индивидуальная экскурсия
Исследуйте уникальные арт-пространства Сыктывкара, где современное искусство живёт и дышит. Погрузитесь в атмосферу творчества и неожиданных открытий
Начало: В Кировском парке
«Дома, которых нет: вы увидите дом на улице Куратова, служивший точкой сбора творческой молодёжи»
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина15 октября 2025Большое спасибо Игорю за прекрастную прогулку по Сыктывкару. Буду следить за вашим творчеством.
- ЛЛидия9 августа 2025Рекомендую всем, кто будет в Сыктывкаре! Прекрасная прогулка с человеком, который знает все о городе, и вдохновляет продолжать изучать историю Республики Коми.
- ППавел5 августа 2025На экскурсии были не только показаны интересные работы из стрит-арта (и не только его), но и рассказано, какой в них
- ССветлана4 августа 2025В ходе экскурсии мы очень много узнали о возникновении и развитии города Сыктывкар.
Узнали как раньше назывался город, как раньше назывались некоторые главные улицы и площади.
Много информации про главных купцов и меценатов города.
Два с половиной часа прошли быстро и насыщенно.
Спасибо!
- ААндрей4 августа 2025Прекрасный экскурсовод рассказал и показал нам город со всех сторон. Спасибо!
- ААндрей2 августа 2025Заказали обзорную экскурсию по городу для 2-х человек. Дмитрий оказался очень интересным, эрудированным рассказчиком, знающим город, его историю и с удовольствием отвечал на наши вопросы.
Три часа пролетели не заметно.
- ААнастасия30 июля 2025Прекрасная экскурсия, получила огромное удовольствие
- ММарина21 июля 2025Замечательная экскурсия! Мы ходили с нашими родственниками-сыктывкарцами, которые всю жизнь прожили в городе, и даже они узнали много нового для себя.
Спасибо огромное!
- TTatyana2 июля 2025Очень-очень интересно и познавательно!
Игорь Алексеевич - великолепный рассказчик и активный житель своего города!
- ЕЕлена22 июня 2025Спасибо большое хранителю Сыктывкара за прекрасную прогулку! Истории от «зародыша» до наших дней сопровождали нас на протяжении экскурсионного маршрута. Особенные люди, в том числе и сам Игорь Алексеевич, местные шуточки оставили приятное впечатление от города.
- ЮЮлия12 июня 2025Игорь с большой любовью рассказывает о родном крае, где родился и прожил почти всю свою жизнь. Он очень эрудирован и
- ННиколай16 мая 2025Шикарная экскурсия, лучше гида и не придумать!
- ИИрина8 мая 2025Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Дмитрий был внимателен к нам и нашим запросам. Приятное общение, позволившее почувствовать чем живет город, увидеть воплощение творческих идей художников и познакомиться с основными историческими вехами.
- ВВарвара4 мая 2025Потрясающе интересная экскурсия. Игорь, человек несомненно влюбленный в родной город и умеющий влюблять в него гостей. Время пролетело совершенно незаметно, а сколько всего нового мы узнали! Спасибо огромное и низкий поклон)
- ААлександр3 мая 2025Все отлично! Очень рекомендую всем кого "Занесет" в Коми)
- ЕЕвгений26 апреля 2025Удивительно разносторонний и интересный гид. Информация по любому вопросу. Однозначно рекомендую, спасибо
- ССергей21 апреля 2025Спасибо за классную экскурсию!
- ААлександр1 марта 2025Наивысшие рекомендации! Если хотите прикоснуться к истории Сыктывкара и Коми, увидеть все события глазами человека влюблённого в свой край - то Игорь Алексеевич тот кто вам в этом поможет. Спасибо вам большое
- ДДмитрий10 февраля 2025Игорь - отличный рассказчик, с удовольствием прогулялся бы с ним еще раз по другим уголкам Сыктывкара.
спасибо!
- ННаталья20 января 2025Шикарная экскурсия, одна из лучших в наших многочисленных поездках.
Ответы на вопросы от путешественников по Сыктывкару в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сыктывкаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Сыктывкару в декабре 2025
Сейчас в Сыктывкаре в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5000. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Сыктывкара. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод