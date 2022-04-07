Небольшой группой от 2 до 4 человек на автомобиле гида вы отправитесь в увлекательное путешествие по городу.
Экскурсия понравится тем, кто уже знаком с главными достопримечательностями Таганрога и хотел бы узнать о городе что-то необычное. Мы увидим «дома с привидениями» и подземными ходами, раскроем тайну затопленных кораблей, услышим истории о несметных сокровищах и «астрологических прогнозах».
Нас ждут места силы, энергетика старинных особняков, дворец Александра I, старинный некрополь Юга России, келья Святого Павла Таганрогского и другие необычные достопримечательности.