Небольшой группой от 2 до 4 человек на автомобиле гида вы отправитесь в увлекательное путешествие по городу.

Экскурсия понравится тем, кто уже знаком с главными достопримечательностями Таганрога и хотел бы узнать о городе что-то необычное. Мы увидим «дома с привидениями» и подземными ходами, раскроем тайну затопленных кораблей, услышим истории о несметных сокровищах и «астрологических прогнозах».

На экскурсии мы узнаем:

о невероятных приключениях в таганрогских подземельях;

о местах обитания духов и привидений;

о том, что скрывают под собой воды Таганрогского залива;

о тайнах затонувших кораблей;

о чудесах исцеления и переселении душ;

об НЛО в небе над Таганрогом и о том, где живет рентген;

о рассказах экстрасенсов и астрологов Таганрога.

Нас ждут места силы, энергетика старинных особняков, дворец Александра I, старинный некрополь Юга России, келья Святого Павла Таганрогского и другие необычные достопримечательности.