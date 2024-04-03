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лет. Хочу отметить экскурсовода Сергея! Он очень образованный, эрудированный, знающий молодой человек! Невозможно не заметить его любовь к своему городу и к своей работе! Настолько интересных людей встречаешь нечасто. Экскурсия по г. Таганрогу была максимально насыщенной, комфортной, что немаловажно, и в тоже время не перегруженной. Могу поставить только максимальную оценку работе экскурсовода и его отношению к своему делу! Всем рекомендую!