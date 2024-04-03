Экскурсии по Таганрогу на машине с гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «На машине» в Таганроге, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Таганрогу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
71 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: от Петра I до Чехова
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
19 июня в 06:00
20 июня в 06:00
6 670 за всё до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
Не упустите шанс увидеть Таганрог за 3 часа! Дворец Александра I, Пушкинская набережная, купеческие особняки XIX века и многое другое ждут вас
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: Любой день, любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 862 за всё до 3 чел.
Неожиданный Таганрог
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Неожиданный Таганрог
Экскурсия проводится на автомобиле заказчика, либо на автомобиле гида (за дополнительную плату)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
4 000 за экскурсию
Поездка в Танаис
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Танаис из Таганрога на автомобиле заказчика
Поездка в Танаис - уникальная возможность посетить первый археологический музей-заповедник России. Экскурсия проводится на автомобиле заказчика
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
6 000 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Замечательный экскурсовод, душевный, рассказывает очень интересно и живо, речь поставлена. По человеку видно, что он не как магнитофон, который воспроизводит заученный текст, а именно интересуется предметом своего рассказа. Умеет гибко подстраиваться под клиента.
  • Т
    Татьяна
    7 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Спасибо большое Сергею за увлекательную и содержательную экскурсию
  • Т
    Татьяна
    2 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    У нас достачточно большой опыт путешествий и индивидуальных экскурсий, в основном это я, моя мама 63 лет и дочка 10
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    лет. Хочу отметить экскурсовода Сергея! Он очень образованный, эрудированный, знающий молодой человек! Невозможно не заметить его любовь к своему городу и к своей работе! Настолько интересных людей встречаешь нечасто. Экскурсия по г. Таганрогу была максимально насыщенной, комфортной, что немаловажно, и в тоже время не перегруженной. Могу поставить только максимальную оценку работе экскурсовода и его отношению к своему делу! Всем рекомендую!

  • Е
    Емельяненко
    15 августа 2022
    Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
    Очень понравилась информативность экскурсии, подготовленность гида и очень приятные человеческие качества- мягкость, доброжелательность, деликатность. Айна очень располагает к себе, и вместе проведённое время было непринуждённым и запоминающимся приключением.
  • j
    jakov.ur
    5 сентября 2021
    Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
    Прекрасный экскурсовод - все очень интересно и информативно. Огромное спасибо. Я. Уринсон

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «На машине»

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  4. Поездка в Танаис
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  2. Дворец Александра I
  3. Парк Горького
Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в июне 2024
Сейчас в Таганроге в категории "На машине" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 6 862. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Таганроге на 2024 год на машине, 73 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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