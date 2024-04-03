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Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: от Петра I до Чехова
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
19 июня в 06:00
20 июня в 06:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
Не упустите шанс увидеть Таганрог за 3 часа! Дворец Александра I, Пушкинская набережная, купеческие особняки XIX века и многое другое ждут вас
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: Любой день, любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 862₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неожиданный Таганрог
Экскурсия проводится на автомобиле заказчика, либо на автомобиле гида (за дополнительную плату)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
4 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Танаис из Таганрога на автомобиле заказчика
Поездка в Танаис - уникальная возможность посетить первый археологический музей-заповедник России. Экскурсия проводится на автомобиле заказчика
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
6 000₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 апреля 2024Замечательный экскурсовод, душевный, рассказывает очень интересно и живо, речь поставлена. По человеку видно, что он не как магнитофон, который воспроизводит заученный текст, а именно интересуется предметом своего рассказа. Умеет гибко подстраиваться под клиента.
- ТТатьяна7 марта 2024Спасибо большое Сергею за увлекательную и содержательную экскурсию
- ТТатьяна2 ноября 2023У нас достачточно большой опыт путешествий и индивидуальных экскурсий, в основном это я, моя мама 63 лет и дочка 10
- ЕЕмельяненко15 августа 2022Очень понравилась информативность экскурсии, подготовленность гида и очень приятные человеческие качества- мягкость, доброжелательность, деликатность. Айна очень располагает к себе, и вместе проведённое время было непринуждённым и запоминающимся приключением.
- jjakov.ur5 сентября 2021Прекрасный экскурсовод - все очень интересно и информативно. Огромное спасибо. Я. Уринсон
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «На машине»
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