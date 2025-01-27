Экскурсия по Таганрогу откроет для вас места, связанные с жизнью и творчеством Михаила Танича.
Вы увидите дом, где он родился, школу и библиотеку, которые посещал, а также набережную и улицы, вдохновлявшие
Вы увидите дом, где он родился, школу и библиотеку, которые посещал, а также набережную и улицы, вдохновлявшие
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Уникальная возможность узнать о жизни Танича
- 🎶 Живое исполнение стихов и песен
- 🏛 Посещение исторических мест Таганрога
- 🌅 Прогулка по живописным улицам и набережной
- 🎨 Погружение в атмосферу творчества
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Дом, где родился поэт
- Школа и библиотека
- Набережная
- Солнечные часы Тамерлана
- Садик Сарматова
- Историческая кондитерская
- Пляж
Описание экскурсии
Мы пройдём по городу, где родился Танич, и остановимся возле связанных с ним достопримечательностей. Вы увидите:
- дом, где родился поэт
- его школу и библиотеку
- набережную и улицы, где гулял Танич
- солнечные часы Тамерлана
- садик Сарматова
- историческую кондитерскую и пляж
О каждом месте я расскажу подробно. Упоминания о некоторых из них мелькают в произведениях поэта. Я напомню вам в каких, прочитав стихи или включив знаменитые песни Танича в портативной колонке.
Организационные детали
Вам будет намного удобнее в комфортной обуви, а также в одежде по сезону и по погоде.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Таганроге
Гид со стажем более 30 лет за рубежом и в России. Автор нескольких уникальных экскурсий по городу и окрестностям. Исследователь культурно-исторического наследия по направлениям феномена «гений места» в Таганроге.Задать вопрос
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