Экскурсия по Таганрогу откроет для вас места, связанные с жизнью и творчеством Михаила Танича.Вы увидите дом, где он родился, школу и библиотеку, которые посещал, а также набережную и улицы, вдохновлявшие

его на создание стихов. В ходе прогулки можно будет услышать произведения поэта в исполнении гида и насладиться музыкальным сопровождением. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу творчества одного из самых любимых поэтов СССР

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

за 1-3 человека или 1450 ₽ за человека, если вас больше

от 5750 ₽ за 1-3 человека или 1450 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Мы пройдём по городу, где родился Танич, и остановимся возле связанных с ним достопримечательностей. Вы увидите:

дом, где родился поэт

его школу и библиотеку

набережную и улицы, где гулял Танич

солнечные часы Тамерлана

садик Сарматова

историческую кондитерскую и пляж

О каждом месте я расскажу подробно. Упоминания о некоторых из них мелькают в произведениях поэта. Я напомню вам в каких, прочитав стихи или включив знаменитые песни Танича в портативной колонке.

Организационные детали

Вам будет намного удобнее в комфортной обуви, а также в одежде по сезону и по погоде.