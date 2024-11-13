Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов

Вас ждёт интригующая прогулка по Богудонии, где контрабандисты и пираты оставили свой след. Узнайте о подземных ходах и легендах района
Богудония в Таганроге - это место, где история оживает. Здесь контрабандисты прятали награбленное, а пираты нападали на суда. Вы посетите храм Святого Николая, увидите именной колокол и развалины крепости Петра I. Прогулка по набережной и легенды о маркизе Богудоне и Иване Варваци дополнят картину. Узнайте, как Екатерина II выдавала лицензии на пиратство. Это путешествие в прошлое подарит вам незабываемые впечатления
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗝️ Уникальная история контрабандистов
  • 🏰 Развалины крепости Петра I
  • ⛪ Храм Святого Николая
  • 🌅 Закат у Азовского моря
  • 📜 Легенды о пиратах и рыбаках
Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
Ближайшие даты:
14
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фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Храм Святого Николая
  • Именной колокол
  • Развалины крепости Петра I
  • Набережная
  • Фавелы Таганрога

Описание экскурсии

Прогулка по району Богудония и его достопримечательностям, среди которых:

  • храм Святого Николая с мощами Павла Таганрогского
  • легендарный именной колокол
  • улочки и переулки на развалинах старой крепости Петра I
  • набережная после катастрофы
  • те самые фавелы Таганрога
  • самый красивый закат солнца у Азовского моря

А также:

  • история города, которая уходит во времена Геродота
  • факты и легенды о маркизе Богудоне — основателе самой богатой рыбной артели, сильно повлиявшей на процветание Таганрога
  • рассказ о районе, названном в честь маркиза, его трущобах и тайниках с контрабандой
  • предания о греческом пирате и короле чёрной икры Иване Варваци
  • обсуждение официальной лицензии, выданной пиратам на разграбление судов

и многое другое!

Организационные детали

Для экскурсии понадобится удобная обувь для несложных переходов вверх и вниз, одежда по погоде и бутылка питьевой воды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
13 ноя 2024
Очень интересно и необычно! Замечательный рассказ и прогулка.
И
9 ноя 2024
Я был очень рад, ещё когда увидел фото Андрея Викторовича на превью заказа, он мне сразу показался человеком знающим, с опытом, располагающим к себе.
Так оно и оказалось на деле.
Насчёт оценок
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распространяться не буду, - всё выше, но уточню, что человек действительно горит своим делом и темой Богудонии, очень вежливый и предупредительный, постоянно был на связи, пока не удалось выбрать точное время и дату для нашей встречи (экскурсия была индивидуальная), что далеко не сразу получилось в связи с переменчивыми погодными условиями.
Мой гид оказался с богатым международным опытом работы, замечательно владеет английским языком, - проверено.
Андрей Викторович, в конце концов, просто очень приятный собеседник с широким кругозором и чувством юмора.
И не бойтесь иногда его перебивать, чтобы уточнить что-то, или если что-то не расслышали.

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