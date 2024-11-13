Богудония в Таганроге - это место, где история оживает. Здесь контрабандисты прятали награбленное, а пираты нападали на суда. Вы посетите храм Святого Николая, увидите именной колокол и развалины крепости Петра I. Прогулка по набережной и легенды о маркизе Богудоне и Иване Варваци дополнят картину. Узнайте, как Екатерина II выдавала лицензии на пиратство. Это путешествие в прошлое подарит вам незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🗝️ Уникальная история контрабандистов
- 🏰 Развалины крепости Петра I
- ⛪ Храм Святого Николая
- 🌅 Закат у Азовского моря
- 📜 Легенды о пиратах и рыбаках
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Храм Святого Николая
- Именной колокол
- Развалины крепости Петра I
- Набережная
- Фавелы Таганрога
Описание экскурсии
Прогулка по району Богудония и его достопримечательностям, среди которых:
- храм Святого Николая с мощами Павла Таганрогского
- легендарный именной колокол
- улочки и переулки на развалинах старой крепости Петра I
- набережная после катастрофы
- те самые фавелы Таганрога
- самый красивый закат солнца у Азовского моря
А также:
- история города, которая уходит во времена Геродота
- факты и легенды о маркизе Богудоне — основателе самой богатой рыбной артели, сильно повлиявшей на процветание Таганрога
- рассказ о районе, названном в честь маркиза, его трущобах и тайниках с контрабандой
- предания о греческом пирате и короле чёрной икры Иване Варваци
- обсуждение официальной лицензии, выданной пиратам на разграбление судов
и многое другое!
Организационные детали
Для экскурсии понадобится удобная обувь для несложных переходов вверх и вниз, одежда по погоде и бутылка питьевой воды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Таганроге
Гид со стажем более 30 лет за рубежом и в России. Автор нескольких уникальных экскурсий по городу и окрестностям. Исследователь культурно-исторического наследия по направлениям феномена «гений места» в Таганроге.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
13 ноя 2024
Очень интересно и необычно! Замечательный рассказ и прогулка.
И
Илья
9 ноя 2024
Я был очень рад, ещё когда увидел фото Андрея Викторовича на превью заказа, он мне сразу показался человеком знающим, с опытом, располагающим к себе.
Так оно и оказалось на деле.
Насчёт оценок
Так оно и оказалось на деле.
Насчёт оценок
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