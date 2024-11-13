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опытом, располагающим к себе. Так оно и оказалось на деле. Насчёт оценок распространяться не буду, - всё выше, но уточню, что человек действительно горит своим делом и темой Богудонии, очень вежливый и предупредительный, постоянно был на связи, пока не удалось выбрать точное время и дату для нашей встречи (экскурсия была индивидуальная), что далеко не сразу получилось в связи с переменчивыми погодными условиями. Мой гид оказался с богатым международным опытом работы, замечательно владеет английским языком, - проверено. Андрей Викторович, в конце концов, просто очень приятный собеседник с широким кругозором и чувством юмора. И не бойтесь иногда его перебивать, чтобы уточнить что-то, или если что-то не расслышали.