Индивидуальная
до 10 чел.
Богудония: мир рыбаков и пиратов
Вас ждёт интригующая прогулка по Богудонии, где контрабандисты и пираты оставили свой след. Узнайте о подземных ходах и легендах района
Завтра в 08:00
16 мар в 08:00
от 6750 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Театрализованная экскурсия на ретротрамвае
Прокатиться по центру Таганрога, послушать музыку и захватывающие истории из жизни горожан
Начало: Возле Старого вокзала
29 мар в 11:45
30 мар в 11:45
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
По местам вдохновения Михаила Танича
Путешествие по Таганрогу, связанному с жизнью Михаила Танича, подарит вам уникальную возможность услышать его стихи и песни в живом исполнении
Завтра в 09:00
16 мар в 09:00
от 5750 ₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 ноября 2024Очень интересно и необычно! Замечательный рассказ и прогулка.
- ИИлья9 ноября 2024Я был очень рад, ещё когда увидел фото Андрея Викторовича на превью заказа, он мне сразу показался человеком знающим, с
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Необычные»
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