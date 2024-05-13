Описание экскурсии
Почему на экскурсию стоит пойти со мной
Модерн для меня — это большая любовь, которая зародилась в юности, когда я квартал за кварталом обходил наш дворянский и купеческий губернский город Тамбов. Я прочитал множество книг по этому стилю, а также по так называемым неостилям: неоготике, неоренессансу, неорусскому стилю, необарокко, неоклассцизму.
В течение нескольких лет был модератором и руководителем тематической группы в социальной сети. Создал огромное количество альбомов с фотографиями по всем странам, где модерн получил распространение, а также по всем губерниям дореволюционной России, в которых модерн стал украшением городов, деревень, железнодорожных станций.
Я обожаю наш тамбовский модерн, готов рассказывать о нём часами, наслаждаюсь уникальными решётками, витражами, флоральными и рациональными линиями лепнины, дверьми, расстекловкой окон, формой фронтонов, эркерами… И на экскурсии эту любовь постараюсь передать и вам.
Тамбов в узорах модерна
Здания в этом стиле находятся не только в историческом центре, но и в тех местах, которые в «прекрасную эпоху» конца 19 — начала 20 веков были дачными, промышленными, железнодорожными районами и даже больничными, госпитальными комплексами, казармами. Чтобы показать вам максимум интересного, мы отправимся в путешествие на машине, с остановками для осмотра объектов и коротких прогулок.
Вы узнаете, как случилось, что Тамбов так разбогател модерном, и взглянете на этот стиль как на особый культурный феномен, который позволит лучше понять наш город в дореволюционную эпоху.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на моём автомобиле
- Я могу организовать экскурсию для большего количества участников, аренда микроавтобуса или автобуса — за дополнительную плату (обсуждается при бронировании)
- Также есть вариант велосипедного формата в тёплый сезон