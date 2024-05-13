Влюбиться в тамбовский модерн

Познакомиться с одним из наиболее выразительных и характерных стилей в архитектуре города
В модерне в Тамбове построено многое: от дворцов и губернской управы до больницы и моргов, от бактериологического института до кинотеатров, от доходных домов до вилл, а ещё дачи, храмы, школы, магазины, мастерские… Как человек, с юности «болеющий» модерном, я покажу вам самые удивительные места в городе и открою для вас его особую архитектурную главу.
5
1 отзыв
Влюбиться в тамбовский модерн
Влюбиться в тамбовский модерн
Влюбиться в тамбовский модерн
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Почему на экскурсию стоит пойти со мной

Модерн для меня — это большая любовь, которая зародилась в юности, когда я квартал за кварталом обходил наш дворянский и купеческий губернский город Тамбов. Я прочитал множество книг по этому стилю, а также по так называемым неостилям: неоготике, неоренессансу, неорусскому стилю, необарокко, неоклассцизму.

В течение нескольких лет был модератором и руководителем тематической группы в социальной сети. Создал огромное количество альбомов с фотографиями по всем странам, где модерн получил распространение, а также по всем губерниям дореволюционной России, в которых модерн стал украшением городов, деревень, железнодорожных станций.

Я обожаю наш тамбовский модерн, готов рассказывать о нём часами, наслаждаюсь уникальными решётками, витражами, флоральными и рациональными линиями лепнины, дверьми, расстекловкой окон, формой фронтонов, эркерами… И на экскурсии эту любовь постараюсь передать и вам.

Тамбов в узорах модерна

Здания в этом стиле находятся не только в историческом центре, но и в тех местах, которые в «прекрасную эпоху» конца 19 — начала 20 веков были дачными, промышленными, железнодорожными районами и даже больничными, госпитальными комплексами, казармами. Чтобы показать вам максимум интересного, мы отправимся в путешествие на машине, с остановками для осмотра объектов и коротких прогулок.

Вы узнаете, как случилось, что Тамбов так разбогател модерном, и взглянете на этот стиль как на особый культурный феномен, который позволит лучше понять наш город в дореволюционную эпоху.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на моём автомобиле
  • Я могу организовать экскурсию для большего количества участников, аренда микроавтобуса или автобуса — за дополнительную плату (обсуждается при бронировании)
  • Также есть вариант велосипедного формата в тёплый сезон

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
13 мая 2024
Прекрасная экскурсия! Елена потрясающий историк и краевед!"Горит" своим делом (очень увлечена),я очень люблю именно таких гидов. Сама рьяная путешественница и люблю увлечённых людей,любящих жизнь,жить и свой край. Так же Елену вы можете увидеть в музее -усадьбе Асеевых.
Прекрасная экскурсия! Елена потрясающий историк и краевед!"Горит" своим делом (очень увлечена),я очень люблю именно таких гидов.Прекрасная экскурсия! Елена потрясающий историк и краевед!"Горит" своим делом (очень увлечена),я очень люблю именно таких гидов.Прекрасная экскурсия! Елена потрясающий историк и краевед!"Горит" своим делом (очень увлечена),я очень люблю именно таких гидов.Прекрасная экскурсия! Елена потрясающий историк и краевед!"Горит" своим делом (очень увлечена),я очень люблю именно таких гидов.Прекрасная экскурсия! Елена потрясающий историк и краевед!"Горит" своим делом (очень увлечена),я очень люблю именно таких гидов.Прекрасная экскурсия! Елена потрясающий историк и краевед!"Горит" своим делом (очень увлечена),я очень люблю именно таких гидов.Прекрасная экскурсия! Елена потрясающий историк и краевед!"Горит" своим делом (очень увлечена),я очень люблю именно таких гидов.

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