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Экскурсии Тамбова об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Тамбове, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Влюбиться в тамбовский модерн
На машине
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Экскурсия о тамбовском купечестве, его жизни и колорите
Начало: У Первомайского моста на набережной Цны
5 авг в 08:00
6 авг в 08:00
3600 ₽ за всё до 3 чел.
Тамбов сквозь века: прогулка по старой крепости
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Тамбов сквозь века: прогулка по старой крепости
Узнать город через архитектуру, анекдоты и забытые детали
Начало: На Соборной площади
1 авг в 11:30
4 авг в 11:30
3500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Самусева
    21 июля 2025
    Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
    Добрый день! Хотелось бы выразить огромную благодарность Светлане за чудесную экскурсию! Мы планировали экскурсию на троих: мы с мужем и сын (8
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    лет). В результате мне, к сожалению, не удалось присоединиться, участвовали муж и ребенок. Мы попросили Светлану адаптировать рассказ для ребенка, так чтобы для него все было понятно и интересно. Как известно, детская аудитория более непосредственна и требовательна… но Светлана справилась замечательно: и ребенок и папа просто в восторге! Наперебой рассказывали мне исторические факты и истории, рассказанные Светланой. Как будто сама побывала на экскурсии! Уверенна, что и для взрослых слушателей экскурсии Светланы такие же интересные и познавательные. При первой же возможности обязательно вернемся в этот чудесный город и пройдемся по улочкам с замечательным гидом Светланой.

    Добрый день!
  • И
    Ирина
    24 июня 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Большое спасибо за интересную экскурсию, узнала столько нового и интересного об истории города. Олег интересный собеседник, обладает большим багажом знаний.
  • Д
    Демин
    29 мая 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Очень мало городов, где сохранилось очарование неторопливой размеренной жизни в среде и интерьерах наших бабушек и дедушек Видно, что они
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    любили жизнь и любили себя. Нюансы этой жизни очень доходчиво представляет экскурсовод Олег на экскурсии "Влюбиться в тамбовский модерн". Примечательно, что общение с Олегом только" модерном" не ограничивается - узнали про Тамбов многое и помимо модерна. Спасибо большое. В планах повторитб экскурсию с друзьями и гостямт.

  • Ю
    Юлия
    6 мая 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Огромное спасибо за увлекательный рассказ увлеченного человека! Экскурсия Олега позволяет увидеть внутренний мир города, то, что обычно скрыто от глаз
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    путешественника, что невозможно узнать, не пообщавшись с местными жителями. После экскурсии Тамбов раскрылся для нас совсем с другой стороны, таинственной и в то же время печально покидающей современный мир

Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Тамбову в июле 2025
Сейчас в Тамбове в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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