Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Экскурсия о тамбовском купечестве, его жизни и колорите
Начало: У Первомайского моста на набережной Цны
5 авг в 08:00
6 авг в 08:00
3600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тамбов сквозь века: прогулка по старой крепости
Узнать город через архитектуру, анекдоты и забытые детали
Начало: На Соборной площади
1 авг в 11:30
4 авг в 11:30
3500 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССамусева21 июля 2025Добрый день! Хотелось бы выразить огромную благодарность Светлане за чудесную экскурсию! Мы планировали экскурсию на троих: мы с мужем и сын (8
- ИИрина24 июня 2025Большое спасибо за интересную экскурсию, узнала столько нового и интересного об истории города. Олег интересный собеседник, обладает большим багажом знаний.
- ДДемин29 мая 2025Очень мало городов, где сохранилось очарование неторопливой размеренной жизни в среде и интерьерах наших бабушек и дедушек Видно, что они
- ЮЮлия6 мая 2025Огромное спасибо за увлекательный рассказ увлеченного человека! Экскурсия Олега позволяет увидеть внутренний мир города, то, что обычно скрыто от глаз
Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Тамбову в июле 2025
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