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лет). В результате мне, к сожалению, не удалось присоединиться, участвовали муж и ребенок. Мы попросили Светлану адаптировать рассказ для ребенка, так чтобы для него все было понятно и интересно. Как известно, детская аудитория более непосредственна и требовательна… но Светлана справилась замечательно: и ребенок и папа просто в восторге! Наперебой рассказывали мне исторические факты и истории, рассказанные Светланой. Как будто сама побывала на экскурсии! Уверенна, что и для взрослых слушателей экскурсии Светланы такие же интересные и познавательные. При первой же возможности обязательно вернемся в этот чудесный город и пройдемся по улочкам с замечательным гидом Светланой.