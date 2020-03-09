7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. О Тамбове — с интересом и любовью!

Главные достопримечательности и тайные уголки древнего города на познавательной и веселой экскурсии

Олег
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Олег – ваш гид
Вы услышите историю Тамбова от основания до наших дней, рассмотрите шедевры архитектуры и оцените местный модерн с его «взбесившейся лапшой» извилистых линий.

Научитесь говорить с местным говором и поймете, что отличает Тамбов от других городов страны!
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 59 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 60 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
О Тамбове — с интересом и любовью!
О Тамбове — с интересом и любовью!

Что вас ожидает

Соборная площадь — роскошь и изящество
Вы увидите место слияния рек Цна и Студенец, где был основан Тамбов. Рассмотрите ансамбль Соборной площади и итальянские росписи Кафедрального собора, которые впечатлят даже убежденного атеиста. Если повезет, и утреннее солнце осветит кессоны подкупольного свода, то римский Пантеон в сравнении с ними покажется уже не таким величественным. Росписи васнецовской артели, «вращающиеся» фрески, трехмерная имитация архитектурных форм — все это сохранилось лишь благодаря случаю. Какому именно — узнаете на экскурсии!

Интересные факты и местные красоты
У раки с мощами Питирима я раскрою, почему на Соборной площади две колокольни и как на православной фелони местного святого оказались скорпионы, инь-янь, китайские иероглифы и даже драконы с глазами дьявола. Кроме того, тамбовскую историю вам поможет понять космический пейзаж с водосвятной часовней, бюстом Николая II и огромной опорой ЛЭП. На Императорской аллее нашей чудесной набережной вы услышите, как связан с Тамбовом берлинский архитектор Петер Беренс. А в Казанском соборе рассмотрите «50 оттенков серого» — единственный в православной архитектуре стиль гризайль.

Истории и советы тамбовчанина в шестом поколении
Я не только покажу известные достопримечательности и потаенные уголки, но и расскажу о местной жизни. Вы узнаете о тамбовском говоре и попробуете произнести некоторые слова на наш манер, услышите о знаменитых жителях и заглянете в необычные дворики. Кроме того, я посоветую лучшие магазины любителям книг, музеи — ценителям искусства, а проголодавшимся дам рекомендации, где можно вкусно поесть на любой кошелек.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

О Тамбове — с интересом и любовью!
О Тамбове — с интересом и любовью!
О Тамбове — с интересом и любовью!
О Тамбове — с интересом и любовью!
О Тамбове — с интересом и любовью!
О Тамбове — с интересом и любовью!
О Тамбове — с интересом и любовью!
О Тамбове — с интересом и любовью!
О Тамбове — с интересом и любовью!
О Тамбове — с интересом и любовью!
О Тамбове — с интересом и любовью!
О Тамбове — с интересом и любовью!
О Тамбове — с интересом и любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Меня зовут Олег. Мне 45 лет, и я молод душой. У меня два высших образования — филолог и экономист. Я кандидат филологических наук, доцент, автор многих учебников и статей по архитектуре Тамбова. Но это совсем не значит, что я «сухарь под шляпой» — я веселый молодой человек в пиджаке с бабочкой. Могу рассказывать интересные вещи часами — на русском и немецком языках. В Тамбове начал водить экскурсии три года назад и понял, что я интересный рассказчик. Знаю все о стилях и особенностях архитектуры, много читаю об искусстве. Люблю шутить, знаю тамбовские говоры и анекдоты. Я люблю гостей нашего города, люблю делать их пребывание в Тамбове удобным, комфортным и запоминающимся.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Экскурсия оказалась очень интересной, как благодаря самому городу Тамбову, так и гиду Олегу, который является прекрасным рассказчиком, любящим свой город.
2 марта 2020
Нам, жителям Тамбова и Подмосковья ,очень понравилась экскурсия. Много доходчивой информации , отличное ведение экскурсии гидом Олегом, красивейшая архитектура и запоминающиеся виды Тамбова. Экскурсия неутомительная,подходит для всех возрастов, Олег обладает глубокими знаниями по теме, ведет экскурсию очень колоритно и находит общий язык с любой аудиторией . Мы очень довольны,что смогли приобщиться к богатой истории города и открыть для себя новые факты. Спасибо большое!
14 января 2020
Были в Тамбове 2-5 января 2020 года. Город очень понравился. Экскурсия отличная. Гидом у нас был Олег. Считаю с что нам очень повезло. Рекомендую всем, кто соберется в Тамбов, именно Олега.
13 января 2020
Экскурсия очень понравилась, гид Олег очень увлекательно и интересно все рассказал. Спасибо ему большое.
6 января 2020
Великолепная экскурсия. Благодаря экскурсоводу Олегу Тамбов окрасился иным цветом по-сравнению с первым впечатлением. Олег рассказал столько всего интересного о городе и регионе. Ни в одном источнике не получить столько информации. Возможно посетим еще раз город в летнее время. Будем рекомендовать знакомым познать Тамбов с Олегом. Огромное спасибо!!!
29 ноября 2019
9 ноября посчастливилось с экскурсией по Тамбову. Большое спасибо гиду Олегу. Здорово, когда этим занимаются влюбленные в свой город и в свое дело люди. Заказывали индивидуальную экскурсию для группы из трех человек, не ошиблись. Было очень интересно и увлекательно. Спасибо большое!!! Советую всем воспользоваться услугами гида, не пожалеете,

С уважением, до новых встреч.
17 ноября 2019
Олег, потрясающий гид. Экскурсия пролетела незаметно, мы остались очень довольны. Рекомендую всем;)

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Какие ассоциации у вас вызывает Тамбов? Волк и картошка? Уверяю, что наш город — нечто гораздо большее! Захватнические войны обошли его стороной, поэтому историческая часть осталась почти не тронутой; в нашем крае жили, творили и работали Державин и Рахманинов, Боратынский и Козьма Прутков, Мичурин и Вернадский, Чичерин и Плевако. Сегодня Тамбов — один из наиболее экологически чистых городов России, а еще у нас самая красивая набережная в стране!

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