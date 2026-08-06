7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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О Тамбове - с интересом и любовью

Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Экскурсия «О Тамбове - с интересом и любовью» предлагает уникальное путешествие через историю и культуру города.

Узнайте о слиянии рек Цна и Студенец, полюбуйтесь итальянскими росписями Кафедрального собора и его римским
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Пантеоном.

Вас ждут рассказы о тамбовском говоре, знаменитых жителях и советы по местным магазинам и ресторанам. Исследуйте Соборную площадь с двумя колокольнями и Казанский собор с его уникальным стилем гризайль. Все это - под руководством тамбовчанина в шестом поколении

5
191 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные архитектурные шедевры
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🏛 Посещение Соборной площади
  • 🎨 Итальянские росписи Кафедрального собора
  • 🍽 Рекомендации по местным ресторанам
О Тамбове - с интересом и любовью
О Тамбове - с интересом и любовью
О Тамбове - с интересом и любовью

Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Кафедральный собор
  • Казанский собор
  • Императорская аллея

Описание экскурсии

Соборная площадь — роскошь и изящество

Вы увидите место слияния рек Цна и Студенец, где был основан Тамбов. Рассмотрите ансамбль Соборной площади и итальянские росписи Кафедрального собора, которые впечатлят даже убежденного атеиста. Если повезёт, и утреннее солнце осветит кессоны подкупольного свода, то римский Пантеон в сравнении с ними покажется уже не таким величественным. Росписи васнецовской артели, «вращающиеся» фрески, трехмерная имитация архитектурных форм — всё это сохранилось лишь благодаря случаю. Какому именно — узнаете на экскурсии!

Интересные факты и местные красоты

У раки с мощами Питирима я раскрою, почему на Соборной площади две колокольни и как на православной фелони местного святого оказались скорпионы, инь-янь, китайские иероглифы и даже драконы с глазами дьявола. Кроме того, тамбовскую историю вам поможет понять космический пейзаж с водосвятной часовней, бюстом Николая II и огромной опорой ЛЭП. На Императорской аллее нашей чудесной набережной вы услышите, как связан с Тамбовом берлинский архитектор Петер Беренс. А в Казанском соборе рассмотрите «50 оттенков серого» — единственный в православной архитектуре стиль гризайль.

Истории и советы тамбовчанина в шестом поколении

Я не только покажу известные достопримечательности и потаенные уголки, но и расскажу о местной жизни. Вы узнаете о тамбовском говоре и попробуете произнести некоторые слова на наш манер, услышите о знаменитых жителях и заглянете в необычные дворики. Кроме того, я посоветую лучшие магазины любителям книг, музеи — ценителям искусства, а проголодавшимся дам рекомендации, где можно вкусно поесть на любой кошелек.

Организационные детали

Вход в Кафедральный и Казанский соборы оплачивается отдельно (100 руб. /чел. за каждый)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Тамбове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 2240 туристов
Меня зовут Олег. Мне 45 лет, и я молод душой. У меня два высших образования — филолог и экономист. Я кандидат филологических наук, доцент, автор многих учебников и статей по
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архитектуре Тамбова. Но это совсем не значит, что я «сухарь под шляпой» — я веселый молодой человек в пиджаке с бабочкой. Могу рассказывать интересные вещи часами — на русском и немецком языках. В Тамбове начал водить экскурсии три года назад и понял, что я интересный рассказчик. Знаю все о стилях и особенностях архитектуры, много читаю об искусстве. Люблю шутить, знаю тамбовские говоры и анекдоты. Я люблю гостей нашего города, люблю делать их пребывание в Тамбове удобным, комфортным и запоминающимся.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 191 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Олег замечательный экскурсовод. С ним мы погрузились в историю Тамбова и смогли полюбить этот поистине красивый и дружелюбный город. Мы посетили невероятно красивый кафедральный собор, прогулялись по тамбовскому Арбату, послушали историю о тамбовской казначейше, а потом ещё немного прошлись по центральным улицам. Нам очень понравилось. Спасибо!
Олег замечательный экскурсовод. С ним мы погрузились в историю Тамбова и смогли полюбить этот поистине красивый
Олег замечательный экскурсовод. С ним мы погрузились в историю Тамбова и смогли полюбить этот поистине красивый
Олег замечательный экскурсовод. С ним мы погрузились в историю Тамбова и смогли полюбить этот поистине красивый
Олег замечательный экскурсовод. С ним мы погрузились в историю Тамбова и смогли полюбить этот поистине красивый
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Татьяна
Экскурсия прошла весело и задорно!
Экскурсия прошла весело и задорно!
Экскурсия прошла весело и задорно!
Экскурсия прошла весело и задорно!
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Светлана
Все очень понравилось. Рекомендую.
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Ю
На одном дыхании!!!
Олег, спасибо.
Экскурсия превзошла все наши ожидания!
На одном дыхании!!!
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Н
Итак, обдумав поездку в Тамбов, долго выбирала экскурсионный маршрут. В конце концов выбрала в качестве гида Олега. Отзывы о его работе были самые замечательные. И это оказалось правдой на 200℅.
Человек,
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влюбленный в свой город, роскошный рассказчик, с чувством юмора и морем обаяния. Его экскурсии по Тамбову и пригороду(Мичуринск) не оставили нас равнодушными. Приезжайте в тамбов и общайтесь только с этим гидом-не пожалеете!!!!!

Итак, обдумав поездку в Тамбов, долго выбирала экскурсионный маршрут. В конце концов выбрала в качестве гида
Итак, обдумав поездку в Тамбов, долго выбирала экскурсионный маршрут. В конце концов выбрала в качестве гида
Итак, обдумав поездку в Тамбов, долго выбирала экскурсионный маршрут. В конце концов выбрала в качестве гида
Итак, обдумав поездку в Тамбов, долго выбирала экскурсионный маршрут. В конце концов выбрала в качестве гида
Итак, обдумав поездку в Тамбов, долго выбирала экскурсионный маршрут. В конце концов выбрала в качестве гида
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Евгения
Была на экскурсии в Тамбове 17 августа. Экскурсовод Елена. 3часа пролетели совершенно незаметно. Экскурсия насыщенная,интересная и познавательная. Тамбов открылся для меня с новой стороны))Бываю в этом городе раз в год,обычно просто гуляем по набережной и в парке. А на самом деле очень много красивых мест)
Рекомендую посетить этот город и обязательно с экскурсоводом. Елену рекомендую однозначно! Очень приятная,начитанная и постоянно развивающаяся.
Была на экскурсии в Тамбове 17 августа. Экскурсовод Елена. 3часа пролетели совершенно незаметно. Экскурсия насыщенная,интересная и
Была на экскурсии в Тамбове 17 августа. Экскурсовод Елена. 3часа пролетели совершенно незаметно. Экскурсия насыщенная,интересная и
Была на экскурсии в Тамбове 17 августа. Экскурсовод Елена. 3часа пролетели совершенно незаметно. Экскурсия насыщенная,интересная и
Была на экскурсии в Тамбове 17 августа. Экскурсовод Елена. 3часа пролетели совершенно незаметно. Экскурсия насыщенная,интересная и
Была на экскурсии в Тамбове 17 августа. Экскурсовод Елена. 3часа пролетели совершенно незаметно. Экскурсия насыщенная,интересная и
Была на экскурсии в Тамбове 17 августа. Экскурсовод Елена. 3часа пролетели совершенно незаметно. Экскурсия насыщенная,интересная и
Была на экскурсии в Тамбове 17 августа. Экскурсовод Елена. 3часа пролетели совершенно незаметно. Экскурсия насыщенная,интересная и
Была на экскурсии в Тамбове 17 августа. Экскурсовод Елена. 3часа пролетели совершенно незаметно. Экскурсия насыщенная,интересная и+1
Была на экскурсии в Тамбове 17 августа. Экскурсовод Елена. 3часа пролетели совершенно незаметно. Экскурсия насыщенная,интересная и
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