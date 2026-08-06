7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «О Тамбове - с интересом и любовью» предлагает уникальное путешествие через историю и культуру города.Узнайте о слиянии рек Цна и Студенец, полюбуйтесь итальянскими росписями Кафедрального собора и его римским

Пантеоном. Вас ждут рассказы о тамбовском говоре, знаменитых жителях и советы по местным магазинам и ресторанам. Исследуйте Соборную площадь с двумя колокольнями и Казанский собор с его уникальным стилем гризайль. Все это - под руководством тамбовчанина в шестом поколении

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Соборная площадь — роскошь и изящество

Вы увидите место слияния рек Цна и Студенец, где был основан Тамбов. Рассмотрите ансамбль Соборной площади и итальянские росписи Кафедрального собора, которые впечатлят даже убежденного атеиста. Если повезёт, и утреннее солнце осветит кессоны подкупольного свода, то римский Пантеон в сравнении с ними покажется уже не таким величественным. Росписи васнецовской артели, «вращающиеся» фрески, трехмерная имитация архитектурных форм — всё это сохранилось лишь благодаря случаю. Какому именно — узнаете на экскурсии!

Интересные факты и местные красоты

У раки с мощами Питирима я раскрою, почему на Соборной площади две колокольни и как на православной фелони местного святого оказались скорпионы, инь-янь, китайские иероглифы и даже драконы с глазами дьявола. Кроме того, тамбовскую историю вам поможет понять космический пейзаж с водосвятной часовней, бюстом Николая II и огромной опорой ЛЭП. На Императорской аллее нашей чудесной набережной вы услышите, как связан с Тамбовом берлинский архитектор Петер Беренс. А в Казанском соборе рассмотрите «50 оттенков серого» — единственный в православной архитектуре стиль гризайль.

Истории и советы тамбовчанина в шестом поколении

Я не только покажу известные достопримечательности и потаенные уголки, но и расскажу о местной жизни. Вы узнаете о тамбовском говоре и попробуете произнести некоторые слова на наш манер, услышите о знаменитых жителях и заглянете в необычные дворики. Кроме того, я посоветую лучшие магазины любителям книг, музеи — ценителям искусства, а проголодавшимся дам рекомендации, где можно вкусно поесть на любой кошелек.

Организационные детали

Вход в Кафедральный и Казанский соборы оплачивается отдельно (100 руб. /чел. за каждый)