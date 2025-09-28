Приглашаем вас в удивительное путешествие по Тарусе — «русскому Барбизону», где старинные улочки шепчут истории великих творцов, а воздух пропитан вдохновением. У вас есть шанс отправиться на авторскую экскурсию по самым душевным местам этого города — туда, где оживают легенды, а каждый уголок хранит свою магию! Почему Таруса околдовывает? Представьте: вы гуляете по переулкам, где время словно замерло. Старинные дома помнят Цветаеву, Паустовского и Борисова-Мусатова, с высокого берега Оки открываются захватывающие виды, а в тихих уголках прячутся сокровища русской архитектуры. Это место, где природа и искусство сливаются в гармоничный дуэт, вдохновляя каждого, кто ступает на эту землю. Что вас ждет на экскурсии? Мы пройдем по самым знаковым и душевным местам Тарусы, которые сделают ваш день незабываемым:

Главная площадь и собор Петра и Павла. Погрузимся в историю города и его духовное сердце.

Аллея литературной славы. Познакомимся с памятниками, посвященными великим мастерам слова и кисти.

Камень Марины Цветаевой. Загадочное место, где творческие натуры загадывают желания.

«Уснувший мальчик». Трогательное надгробие на могиле гениального художника Мусатова, оставляющее глубокий след в душе.

Храм Воскресения Христова. Первое каменное здание Тарусы, хранящее дух старины.

Тарусский серпантин. Увидим извилистую дорогу в Игумнов овраг, которую местные ласково зовут «тещин язык».

Набережная Оки. Идеальное место для лучших фото в ваш Instagram с потрясающими видами реки.

Городской парк. Узнаем истории «дачных пленников» — тех, кто не мог покинуть Тарусу, очарованный ее красотой.

Фотогалерея под открытым небом. Насладимся искусством на свежем воздухе и узнаем о тарусской вышивке — ремесле, покорившем мир. И это лишь часть маршрута — мы оставили несколько сюрпризов, чтобы ваше путешествие стало еще более захватывающим! Важная информация:.

Экскурсия пешеходная, поэтому рекомендую надевать удобную одежду и обувь, соответствующую погодным условиям.