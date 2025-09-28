Эта экскурсия для тех, кто ищет вдохновение, любит историю и искусство, мечтает о красивых фотографиях и хочет прикоснуться к душе настоящей России.
Таруса — это место, где каждый найдет что-то свое: будь то покой у реки, творческий порыв или просто радость от прогулки по живописным местам.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Приглашаем вас в удивительное путешествие по Тарусе — «русскому Барбизону», где старинные улочки шепчут истории великих творцов, а воздух пропитан вдохновением. У вас есть шанс отправиться на авторскую экскурсию по самым душевным местам этого города — туда, где оживают легенды, а каждый уголок хранит свою магию! Почему Таруса околдовывает? Представьте: вы гуляете по переулкам, где время словно замерло. Старинные дома помнят Цветаеву, Паустовского и Борисова-Мусатова, с высокого берега Оки открываются захватывающие виды, а в тихих уголках прячутся сокровища русской архитектуры. Это место, где природа и искусство сливаются в гармоничный дуэт, вдохновляя каждого, кто ступает на эту землю. Что вас ждет на экскурсии? Мы пройдем по самым знаковым и душевным местам Тарусы, которые сделают ваш день незабываемым:
- Главная площадь и собор Петра и Павла. Погрузимся в историю города и его духовное сердце.
- Аллея литературной славы. Познакомимся с памятниками, посвященными великим мастерам слова и кисти.
- Камень Марины Цветаевой. Загадочное место, где творческие натуры загадывают желания.
- «Уснувший мальчик». Трогательное надгробие на могиле гениального художника Мусатова, оставляющее глубокий след в душе.
- Храм Воскресения Христова. Первое каменное здание Тарусы, хранящее дух старины.
- Тарусский серпантин. Увидим извилистую дорогу в Игумнов овраг, которую местные ласково зовут «тещин язык».
- Набережная Оки. Идеальное место для лучших фото в ваш Instagram с потрясающими видами реки.
- Городской парк. Узнаем истории «дачных пленников» — тех, кто не мог покинуть Тарусу, очарованный ее красотой.
Фотогалерея под открытым небом. Насладимся искусством на свежем воздухе и узнаем о тарусской вышивке — ремесле, покорившем мир. И это лишь часть маршрута — мы оставили несколько сюрпризов, чтобы ваше путешествие стало еще более захватывающим! Важная информация:.
Экскурсия пешеходная, поэтому рекомендую надевать удобную одежду и обувь, соответствующую погодным условиям.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главная площадь города
- Собор Петра и Павла
- Аллея литературной славы с её памятниками
- Загадочный камень Марины Цветаевой
- Трогательный «уснувший мальчик» - надгробие могилы тончайшего гения живописи Мусатова
- Храм Воскресения Христова
- Увидим тарусский серпантин, который ведёт в Игумнов враг, который часто называют «тещин язык»
- Фото галерею под открытым небом и много других красивых объектов
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тарусская гостиная, Таруса, ул Розы Люксембург д 8
Завершение: Таруса, ул Комсомольская д 13
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Поэтому рекомендую надевать удобную одежду и обувь
- Соответствующую погодным условиям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
28 сен 2025
Очень увлекательная, интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо за полученные эмоции от прогулки по Тарусе. Хочется вернуться в этот город 🙏
А
Анна
1 сен 2025
Очень слабая экскурсовод девочка - студентка, строительного института Елизавета, совершенно не в материале до такой степени, что не знала причину смерти Эфроса, кем были Добротворские. Ну в общем экскурсия по
Ю
Юлия
10 авг 2025
Н
Наталия
1 июл 2025
Потрясающая экскурсия от душевного, знающего и не безразличного к своему городу человека. Спасибо огромное Ольге! Посетили и посмотрели столько всего, информации получили столько, что решили еще вернутся и еще раз все посетить. Маленький красивый городок, который вмещает в себя историю стольких великий людей.
