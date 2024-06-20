В Виктор Старинная, уютная, талантливая Таруса Мне кажется, если это возможно, расширить маршрут по городу. Можно используя транспорт туристов.

Г Галина Таруса. Там, где живёшь сердцем Всем рекомендую эту экскурсию. Оксана замечательный рассказчик, очень интересный, чуткий и отзывчивый человек. Сразу чувствуется, как она любит свой город и нам передалось её настроение. Захотелось купить здесь дачу и поселиться в Тарусе. Большое спасибо Оксане.

Е Елена Старинная, уютная, талантливая Таруса Экскурсовод Виктория провела для нашей компании удивительную экскурсию. Было очень интересно, познавательно, с юмором. Обязательно еще вернемся!

К Ксения Таруса. Там, где живёшь сердцем читать дальше еще. Таруса - место силы. Уверена, что и зимой тоже, но летом это утопающий в зелени уютный город, где каждые сто метров - интересная история. Очень рекомендую погулять по Тарусе с Оксаной! Я благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщенную экскурсию. Я обязательно вернусь

Н Наталья Таруса. Там, где живёшь сердцем читать дальше свой город. Казалось бы небольшой провинциальный городок, а как много известных, талантливых, творческих людей связывали с ним свою жизнь! Оксана отличный рассказчик, она обращала наше внимание на детали, приводила много жизненных фактов. Оксана, спасибо за прекрасную экскурсию! Здравствуйте! Сегодня произошло наше знакомство с Тарусой. В этом нам помогла замечательный экскурсовод Оксана, человек искренне любящий и хорошо знающий

С Свинина Старинная, уютная, талантливая Таруса Спасибо большое Людмиле Валерьевне за прекрасную экскурсию по городу Тарусе! Два часа пролетели незаметно. Мы узнали много интересного. Людмила Валерьевна замечательный рассказчик! Всем рекомендуем!

А Александра Вдохновляющая Таруса читать дальше старой Тарусы. Показала нам красоту маленького приокского городка, ставшего неиссякаемым источником вдохновения для стольких людей искусства. Дала возможность остановиться, прислушаться и проникнуться, впустить в сердце это очарование. Огромное спасибо, Людмила! Это был чудесный день - благодаря Вам с Тарусой. В Тарусу мы, конечно, влюбились. Иначе и быть не могло: Людмила прекрасный экскурсовод. Провела по туристическим местам и по улочкам, дышащим духом

Е Екатерина Вдохновляющая Таруса Экскурсию провела Оксана. Отличный гид! Все было очень интересно. Всем рекомендую