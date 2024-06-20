Религиозные экскурсии по святым местам Тарусы

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Тарусе, цены от 5 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вдохновляющая Таруса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Вдохновляющая Таруса
Прогулка по Тарусе: храм Петра и Павла, набережная Оки, Воскресенская горка и святой источник в Игумновом овраге. Узнайте город с новой стороны
Начало: У памятника Ленину
«Ленина — на бывшей Соборной площади я покажу вам храм Петра и Павла, украшенный итальянской мозаикой фонтан, выставку-ярмарку местных художников и купеческие торговые павильоны»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
«Доминанта храма — трехъярусная колокольня, с которой открываются панорамные виды на Тарусу»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 600 за всё до 5 чел.
Таруса. Там, где живёшь сердцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Таруса. Там, где живёшь сердцем: индивидуальная экскурсия
Таруса - город, где каждый уголок дышит историей и культурой. Узнайте, как вдохновлялись великие мастера, и почувствуйте магию этого места
Начало: Около Петропавловского собора
«Храм Воскресения Христова на высоком косогоре с панорамным видом на реку и заокские дали»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    20 июня 2024
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Мне кажется, если это возможно, расширить маршрут по городу. Можно используя транспорт туристов.
  • Г
    Галина
    18 июня 2024
    Таруса. Там, где живёшь сердцем
    Всем рекомендую эту экскурсию. Оксана замечательный рассказчик, очень интересный, чуткий и отзывчивый человек. Сразу чувствуется, как она любит свой город и нам передалось её настроение. Захотелось купить здесь дачу и поселиться в Тарусе. Большое спасибо Оксане.
  • Е
    Елена
    17 июня 2024
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Экскурсовод Виктория провела для нашей компании удивительную экскурсию. Было очень интересно, познавательно, с юмором. Обязательно еще вернемся!
  • К
    Ксения
    14 июня 2024
    Таруса. Там, где живёшь сердцем
    Я благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщенную экскурсию. Я обязательно вернусь
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    еще. Таруса - место силы. Уверена, что и зимой тоже, но летом это утопающий в зелени уютный город, где каждые сто метров - интересная история. Очень рекомендую погулять по Тарусе с Оксаной!

    Я благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщеннуюЯ благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщеннуюЯ благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщеннуюЯ благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщеннуюЯ благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщеннуюЯ благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщеннуюЯ благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщенную
  • Н
    Наталья
    8 июня 2024
    Таруса. Там, где живёшь сердцем
    Здравствуйте! Сегодня произошло наше знакомство с Тарусой. В этом нам помогла замечательный экскурсовод Оксана, человек искренне любящий и хорошо знающий
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    свой город. Казалось бы небольшой провинциальный городок, а как много известных, талантливых, творческих людей связывали с ним свою жизнь! Оксана отличный рассказчик, она обращала наше внимание на детали, приводила много жизненных фактов. Оксана, спасибо за прекрасную экскурсию!

  • С
    Свинина
    30 мая 2024
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Спасибо большое Людмиле Валерьевне за прекрасную экскурсию по городу Тарусе! Два часа пролетели незаметно. Мы узнали много интересного. Людмила Валерьевна замечательный рассказчик! Всем рекомендуем!
  • А
    Александра
    12 мая 2024
    Вдохновляющая Таруса
    В Тарусу мы, конечно, влюбились. Иначе и быть не могло: Людмила прекрасный экскурсовод. Провела по туристическим местам и по улочкам, дышащим духом
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    старой Тарусы. Показала нам красоту маленького приокского городка, ставшего неиссякаемым источником вдохновения для стольких людей искусства. Дала возможность остановиться, прислушаться и проникнуться, впустить в сердце это очарование. Огромное спасибо, Людмила! Это был чудесный день - благодаря Вам с Тарусой.

  • Е
    Екатерина
    3 мая 2024
    Вдохновляющая Таруса
    Экскурсию провела Оксана. Отличный гид! Все было очень интересно. Всем рекомендую
  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Вдохновляющая Таруса
    Все отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Святые места»

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Сколько стоит экскурсия по Тарусе в июне 2024
Сейчас в Тарусе в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 5 600 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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