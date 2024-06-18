Главные экскурсионные места в Тарусе

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Тарусе, цены от 6 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вдохновляющая Таруса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Вдохновляющая Таруса
Неспешная прогулка по любимому городу поэтов и художников в компании «Лучшего гида России - 2019»
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 09:00
24 июня в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Таруса. Там, где живёшь сердцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Таруса. Там, где живёшь сердцем
Проникнуться знаковыми местами и красотами природы в компании коренной жительницы
Начало: Около Петропавловского собора
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
6 500 за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
Пройти по историко-археологической тропе вдоль береговых линий рек Тарусы и Оки
Завтра в 10:00
24 июня в 10:00
70006 650 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    18 июня 2024
    Таруса. Там, где живёшь сердцем
    Всем рекомендую эту экскурсию. Оксана замечательный рассказчик, очень интересный, чуткий и отзывчивый человек. Сразу чувствуется, как она любит свой город и нам передалось её настроение. Захотелось купить здесь дачу и поселиться в Тарусе. Большое спасибо Оксане.
  • Е
    Екатерина
    15 июня 2024
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Алексей Пантелеймонович замечательный человек, интересный рассказчик, экскурсовод, краевед. Мы многое узнали от него о древней истории города Таруса. Какие здесь
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    жили интересные люди нашей страны. С некоторыми из них наш экскурсовод был лично знаком. И хотя экскурсия была рассчитана на два часа, он больше времени уделил нам, время прошло очень быстро! Нам очень повезло, что в таком красивом и душевном уголке нашей Родины, мы познакомились с А. П. Зуевым! Спасибо Вам! Очень хочется ещё приехать к Вам в Тарусу!!!

  • К
    Ксения
    14 июня 2024
    Таруса. Там, где живёшь сердцем
    Я благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщенную экскурсию. Я обязательно вернусь
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    еще. Таруса - место силы. Уверена, что и зимой тоже, но летом это утопающий в зелени уютный город, где каждые сто метров - интересная история. Очень рекомендую погулять по Тарусе с Оксаной!

    Я благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщеннуюЯ благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщеннуюЯ благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщеннуюЯ благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщеннуюЯ благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщеннуюЯ благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщеннуюЯ благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщенную
  • Н
    Наталья
    8 июня 2024
    Таруса. Там, где живёшь сердцем
    Здравствуйте! Сегодня произошло наше знакомство с Тарусой. В этом нам помогла замечательный экскурсовод Оксана, человек искренне любящий и хорошо знающий
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    свой город. Казалось бы небольшой провинциальный городок, а как много известных, талантливых, творческих людей связывали с ним свою жизнь! Оксана отличный рассказчик, она обращала наше внимание на детали, приводила много жизненных фактов. Оксана, спасибо за прекрасную экскурсию!

  • А
    Александра
    12 мая 2024
    Вдохновляющая Таруса
    В Тарусу мы, конечно, влюбились. Иначе и быть не могло: Людмила прекрасный экскурсовод. Провела по туристическим местам и по улочкам, дышащим духом
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    старой Тарусы. Показала нам красоту маленького приокского городка, ставшего неиссякаемым источником вдохновения для стольких людей искусства. Дала возможность остановиться, прислушаться и проникнуться, впустить в сердце это очарование. Огромное спасибо, Людмила! Это был чудесный день - благодаря Вам с Тарусой.

  • Е
    Екатерина
    3 мая 2024
    Вдохновляющая Таруса
    Экскурсию провела Оксана. Отличный гид! Все было очень интересно. Всем рекомендую
  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Вдохновляющая Таруса
    Все отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Популярные места»

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Сколько стоит экскурсия по Тарусе в июне 2024
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