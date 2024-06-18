1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Вдохновляющая Таруса
Неспешная прогулка по любимому городу поэтов и художников в компании «Лучшего гида России - 2019»
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 09:00
24 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Таруса. Там, где живёшь сердцем
Проникнуться знаковыми местами и красотами природы в компании коренной жительницы
Начало: Около Петропавловского собора
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
6 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
Пройти по историко-археологической тропе вдоль береговых линий рек Тарусы и Оки
Завтра в 10:00
24 июня в 10:00
70006 650₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина18 июня 2024Всем рекомендую эту экскурсию. Оксана замечательный рассказчик, очень интересный, чуткий и отзывчивый человек. Сразу чувствуется, как она любит свой город и нам передалось её настроение. Захотелось купить здесь дачу и поселиться в Тарусе. Большое спасибо Оксане.
- ЕЕкатерина15 июня 2024Алексей Пантелеймонович замечательный человек, интересный рассказчик, экскурсовод, краевед. Мы многое узнали от него о древней истории города Таруса. Какие здесь
- ККсения14 июня 2024Я благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщенную экскурсию. Я обязательно вернусь
- ННаталья8 июня 2024Здравствуйте! Сегодня произошло наше знакомство с Тарусой. В этом нам помогла замечательный экскурсовод Оксана, человек искренне любящий и хорошо знающий
- ААлександра12 мая 2024В Тарусу мы, конечно, влюбились. Иначе и быть не могло: Людмила прекрасный экскурсовод. Провела по туристическим местам и по улочкам, дышащим духом
- ЕЕкатерина3 мая 2024Экскурсию провела Оксана. Отличный гид! Все было очень интересно. Всем рекомендую
- ИИрина1 мая 2024Все отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Популярные места»
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