читать дальше

жили интересные люди нашей страны. С некоторыми из них наш экскурсовод был лично знаком. И хотя экскурсия была рассчитана на два часа, он больше времени уделил нам, время прошло очень быстро! Нам очень повезло, что в таком красивом и душевном уголке нашей Родины, мы познакомились с А. П. Зуевым! Спасибо Вам! Очень хочется ещё приехать к Вам в Тарусу!!!