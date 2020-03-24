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Последние новости коронавируса в Татарстане на сегодня со статистикой

  • Заразилось 1832+71
  • Умерло 6+1
  • Выздоровело 640+180
  • Болеют сейчас 1186
  • Летальность 0.33%около 3 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Татарстане, включая Казань, находится 0.79%, 1832 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 6 умерло, 640 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1186 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Казани и Татарстане

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Татарстане, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.8 разав Татарстане летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
3 человекав среднем умирает в Татарстане на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Татарстане и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Казани и Татарстане от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Татарстана по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20201832+71+4%6+1+20%640+180+39%1186-110
11 мая 20201761+90+5%5460+100+28%1296-10
10 мая 20201671+85+5%5360+20+6%1306+65
9 мая 20201586+88+6%5+1+25%340+112+49%1241-25
8 мая 20201498+83+6%4228+44+24%1266+39
7 мая 20201415+105+8%4+1+33%184+16+10%1227+88
6 мая 20201310+102+8%3168+19+13%1139+83
5 мая 20201208+91+8%3149+19+15%1056+72
4 мая 20201117+86+8%3+1+50%130+15+13%984+70
3 мая 20201031+71+7%2115+15+15%914+56
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Татарстане по дням

Татарстан и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Татарстане

В российском регионе отменят пропуска для выхода из дома
В российском регионе отменят пропуска для выхода из дома
lenta.ru
11.05.2020 00:40
В Татарстане с 12 мая отменят пропуска, необходимые для выхода из дома. Новое постановление о мерах против распространения коронавируса не предусматривает необходимость получения пропусков, самоизоляция носит рекомендательный характер. Также вводится обязательное ношение перчаток.
Школа искусств в Татарстане получила рекордную поддержку от властей
Школа искусств в Татарстане получила рекордную поддержку от властей
lenta.ru
06.05.2020 18:58
Детская школа искусств в поселке Аскубаево, Республика Татарстан, получила более 20 музыкальных инструментов в рамках национального проекта «Культура». Директор учебного заведения Галина Сруртдинова заявила, что это самая крупная поставка музыкальных инструментов за 50 лет существования школы.
Единороссы направят 70 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом
Единороссы направят 70 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом
lenta.ru
06.05.2020 17:25
«Единая Россия» собрала более 70 миллионов рублей членских взносов на оказание поддержки гражданам в условиях пандемии коронавируса, заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. По его словам, наибольшую активность проявили единороссы в Краснодарском крае, Татарстане, Калмыкии, Курганской области.
В России впервые появятся чартерные рейсы в Анапу
В России впервые появятся чартерные рейсы в Анапу
lenta.ru
06.05.2020 14:22
В России впервые запустят туристические чартерные рейсы в Анапу в связи с ограничением международных перевозок из-за распространения коронавируса. Отмечается, что рейсы будут выполняться раз в неделю из Москвы, два раза в неделю из Казани, Уфы и Екатеринбурга. Запуск чартеров запланирован на лето 2020 года.
В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии
В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии
lenta.ru
28.04.2020 14:43
В Белоруссии наблюдается эволюция вспышки коронавируса, которая характеризуется устойчивой и распространяющейся локальной передачей, заявила постоянный координатор ООН в республике Иоанна Казана-Вишневецкая. Она настоятельно попросила белорусов оставаться дома, чтобы помочь медицинским сотрудникам преодолеть кризис.
В Татарстане ограничили время работы магазинов из-за COVID-19
В Татарстане ограничили время работы магазинов из-за COVID-19
РБК
22.04.2020 12:39
У 14 сотрудников кондитерской фабрики в Татарстане выявили коронавирус
У 14 сотрудников кондитерской фабрики в Татарстане выявили коронавирус
РБК
21.04.2020 18:16
Минниханов попросил Мишустина поддержать пособием самозанятых и ИП
Минниханов попросил Мишустина поддержать пособием самозанятых и ИП
РБК
18.04.2020 21:20
Глава Татарстана предложил премьеру включить в список получающих пособие по безработице индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Вторые должны получить помощь в том случае, если они ранее платили налоги, считает он
Назван ведущий к тяжелой форме коронавируса фактор
Назван ведущий к тяжелой форме коронавируса фактор
lenta.ru
18.04.2020 04:16
Французский иммунолог и профессор Жан-Лоран Казанова назвал фактор, ведущий к тяжелой форме пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. По словам эксперта, существуют редкие случаи тяжелых форм заболевания независимо от возраста пациента и наличия у него хронических заболеваний.
Россияне усомнились в нужности вывезенных из-за границы сограждан родине
Россияне усомнились в нужности вывезенных из-за границы сограждан родине
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17.04.2020 16:35
Российские пользователи соцсетей отреагировали на прибытие на родину сограждан-путешественников, эвакуированных в Татарстан из Таиланда на фоне пандемии коронавируса. Так, многие юзеры негативно высказались по поводу возвращения путешественников и посоветовали отправить их обратно.
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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