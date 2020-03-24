Заразилось 1832 +71

Умерло 6 +1

Выздоровело 640 +180

Болеют сейчас 1186

Летальность 0.33% около 3 чел. на 1000 заболевших

В Татарстане, включая Казань, находится 0.79%, 1832 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 6 умерло, 640 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1186 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Казани и Татарстане График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Татарстане, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.8 раза в Татарстане летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 3 человека на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Татарстане

Карта распространения коронавируса в Татарстане и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Казани и Татарстане от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Татарстана по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1832 +71+4% 6 +1+20% 640 +180+39% ▼ 1186-110 11 мая 2020 1761 +90+5% 5 460 +100+28% ▼ 1296-10 10 мая 2020 1671 +85+5% 5 360 +20+6% ▲ 1306+65 9 мая 2020 1586 +88+6% 5 +1+25% 340 +112+49% ▼ 1241-25 8 мая 2020 1498 +83+6% 4 228 +44+24% ▲ 1266+39 7 мая 2020 1415 +105+8% 4 +1+33% 184 +16+10% ▲ 1227+88 6 мая 2020 1310 +102+8% 3 168 +19+13% ▲ 1139+83 5 мая 2020 1208 +91+8% 3 149 +19+15% ▲ 1056+72 4 мая 2020 1117 +86+8% 3 +1+50% 130 +15+13% ▲ 984+70 3 мая 2020 1031 +71+7% 2 115 +15+15% ▲ 914+56 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Татарстане по дням