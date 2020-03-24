Последние новости коронавируса в Татарстане на сегодня со статистикой
Заразилось 1832+71
Умерло 6+1
Выздоровело 640+180
Болеют сейчас 1186
Летальность 0.33%около 3 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Татарстане, включая Казань, находится 0.79%, 1832 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 6 умерло, 640 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1186 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Казани и Татарстане
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Татарстане, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Татарстане и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Казани и Татарстане от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Татарстана по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
1832+71+4%
6+1+20%
640+180+39%
▼1186-110
11 мая 2020
1761+90+5%
5
460+100+28%
▼1296-10
10 мая 2020
1671+85+5%
5
360+20+6%
▲1306+65
9 мая 2020
1586+88+6%
5+1+25%
340+112+49%
▼1241-25
8 мая 2020
1498+83+6%
4
228+44+24%
▲1266+39
7 мая 2020
1415+105+8%
4+1+33%
184+16+10%
▲1227+88
6 мая 2020
1310+102+8%
3
168+19+13%
▲1139+83
5 мая 2020
1208+91+8%
3
149+19+15%
▲1056+72
4 мая 2020
1117+86+8%
3+1+50%
130+15+13%
▲984+70
3 мая 2020
1031+71+7%
2
115+15+15%
▲914+56
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Татарстане по дням
Татарстан и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
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Последние новости об обстановке с коронавирусом в Татарстане
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Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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