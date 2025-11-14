Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Вы отправитесь в увлекательное путешествие в Териберку и по Баренцеву морю. Увидите дельфинов и горбатых китов (а их встречали не больше 1% населения планеты!), кладбище кораблей и водопад. По желанию попробуете морские деликатесы, покатаетесь на огромных качелях, а ещё побываете на ферме северных оленей и хаски. Мы организуем трансфер на внедорожниках по всему маршруту.