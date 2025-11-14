Описание экскурсии
Вы отправитесь в увлекательное путешествие в Териберку и по Баренцеву морю. Увидите дельфинов и горбатых китов (а их встречали не больше 1% населения планеты!), кладбище кораблей и водопад. По желанию попробуете морские деликатесы, покатаетесь на огромных качелях, а ещё побываете на ферме северных оленей и хаски. Мы организуем трансфер на внедорожниках по всему маршруту.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Услуги гида-водителя из нашей команды
- 2-часовая морская прогулка
Что не входит в цену
- Дегустация морских ежей и гребешков - 250 руб. /шт
- Вход на ферму и кормление оленей - 300 руб. /чел. Детям до 7 лет вход бесплатный Вход в природный парк: граждане Рф - 440 руб., иностранцы - 880 руб., дети дошкольного и школьники и пенсионеры - бесплатно
- Обед в ресторане Териберки
- Трансфер с ноября по апрель на снегоходе - 1500 руб. /чел
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вера — Тревел-эксперт
Добро пожаловать в Заполярье! Наша компания — это дружная, ответственная команда гидов, которая сделает ваше путешествие незабываемым и увлекательным — таким, чтобы оно осталось в вашей памяти навсегда. Мы позаботимся о вас и продумаем всё до мелочей. С нами вы погрузитесь в волшебную атмосферу кольского края и почувствуете тепло крепких объятий Крайнего Севера!
