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Водная прогулка
Киты: поиск морских гигантов и невероятная Териберка
Если вы думали, что увидеть китов возможно только в мечтах, то вы ошибались
Завтра в 10:00
4 июл в 10:00
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Териберка - мир согретого холода
День на самом краю Земли. Как люди живут на берегу Северного Ледовитого океана?
Завтра в 10:00
4 июл в 10:00
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Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Вы отправитесь в увлекательное путешествие в Териберку и по Баренцеву морю
4 июл в 10:00
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Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «На море»
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