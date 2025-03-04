На борту небольшого корабля открывается удивительный вид на старинный рыболовецкий посёлок Териберка. Путешественники увидят каменистые пляжи и загадочные заброшенные корабли.
Опытный капитан проведёт вас вдоль побережья Баренцева моря, где можно полюбоваться
Опытный капитан проведёт вас вдоль побережья Баренцева моря, где можно полюбоваться
5 причин купить эту прогулку
- 🚢 Уникальный вид на Териберку с моря
- 🌊 Возможность увидеть заброшенные корабли
- 🗺️ Интересные маршруты в зависимости от погоды
- 👨✈️ Профессиональный капитан на борту
- 🦭 Возможность увидеть морских обитателей
Что можно увидеть
- Каменный пляж «Яйца дракона»
- Птичий базар
- Териберский маяк
Описание водной прогулки
Профессиональный капитан встретит вас на причале в Териберке и проведёт инструктаж на борту корабля. Вы выйдете в Баренцево море и отправитесь вдоль побережья.
В зависимости от погоды и направления ветра капитан выберет один из маршрутов:
- Каменный пляж «Яйца дракона», водопад, птичий базар
- Губа Орловская, губа Завалишина, лежбище тюленей
- Губа Орловская, мыс Териберский, териберский маяк
Капитан с удовольствием ответит на ваши вопросы и расскажет о жизни на краю земли.
Организационные детали
- Поездка проходит на маломерном рыболовецком судне вместимостью до 11 человек с тёплой каютой и гальюном
- За штурвалом будет профессиональный капитан
- Для всех путешественников предусмотрены спасательные жилеты
- Обязательно возьмите с собой удостоверяющие личность документы
- Мы никогда не рискуем безопасностью путешественников, выходим в море только при благоприятной погоде. Если из-за погодных условий мы не сможем выйти в море, будет сделан перерасчёт стоимости экскурсии
ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00 и 15:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Териберке на причале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Териберке
Провели экскурсии для 833 туристов
Мы команда гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
4 мар 2025
Это красивое путешествие. На кораблике есть теплая каюта, что вадно в такое холодное время.
Организовано хорошо - накануне позвонили, дали все явки-пароли. Не очень удобная посадка на катер, но это потому, что сам причал небольшой, а корабликов много.
В целом могу порекомендовать такую прогулку - точно запомнится.
Организовано хорошо - накануне позвонили, дали все явки-пароли. Не очень удобная посадка на катер, но это потому, что сам причал небольшой, а корабликов много.
В целом могу порекомендовать такую прогулку - точно запомнится.
О
Ольга
23 фев 2025
Спасибо Илье за клиентоориентированный подход)
N
Nikita
6 янв 2025
Все супер, ровно по описанию
А
Артем
17 дек 2024
понравилось, лучше брать отправления после 11, иначе темновато может быть. По по желаниям: добавить рассказ от гида, чтобы не только плыли, но и слушали об местах, которые проплываем
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