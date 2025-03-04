На борту небольшого корабля открывается удивительный вид на старинный рыболовецкий посёлок Териберка. Путешественники увидят каменистые пляжи и загадочные заброшенные корабли.Опытный капитан проведёт вас вдоль побережья Баренцева моря, где можно полюбоваться

суровой красотой северных пейзажей. В зависимости от погодных условий, маршрут может включать посещение таких мест, как Каменный пляж «Яйца дракона», водопад, птичий базар, губа Орловская и териберский маяк. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей природы и приключений

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Время начала: 09:00, 11:00, 13:00, 15:00

Описание водной прогулки

Профессиональный капитан встретит вас на причале в Териберке и проведёт инструктаж на борту корабля. Вы выйдете в Баренцево море и отправитесь вдоль побережья.

В зависимости от погоды и направления ветра капитан выберет один из маршрутов:

Каменный пляж «Яйца дракона», водопад, птичий базар

Губа Орловская, губа Завалишина, лежбище тюленей

Губа Орловская, мыс Териберский, териберский маяк

Капитан с удовольствием ответит на ваши вопросы и расскажет о жизни на краю земли.

Организационные детали

Поездка проходит на маломерном рыболовецком судне вместимостью до 11 человек с тёплой каютой и гальюном

За штурвалом будет профессиональный капитан

Для всех путешественников предусмотрены спасательные жилеты

Обязательно возьмите с собой удостоверяющие личность документы