Ю Юрий Приятные новые ощущения после купания в Кольском заливе. Хочу отметить Игоря и его коллегу (имя которого я к сожалению забыл). Приятная музыка. 27.03.25. Хорошие впечатления, которые удалось запечатлеть с помощью фотографий.

Е Екатерина Приятная атмосфера и не забываемые впечатления 🌟

Н Никита Все прошло отлично! Советую!

Е Елена Отличная активность.

Л Любовь Очень понравилось, спасибо инструктору Максиму. Неожиданно было, что один костюм протек немного по шву на спине, но никто не замёрз, не промок полностью. Всем рекомендую, ощущения непередаваемые 🥰

А Алексей все супер, все как в описании, всем советую, эмоций куча!

В Вероника Впервые приняли участие в подобном развлечении 😀

Однозначно рекомендуем всем, очень странные ощущения ни с чем не сравнимые👍

Рядом присутствуют профессиональные инструкторы, с берега ведётся фото и видеосъемка.

Я рекомендую это развлечение и именно с этой организацией!

В Владислав Все хорошо

А Анна Невероятно релаксное время провождения. Опыт который стоит попробовать минимум раз в жизни!

Спасибо большое организаторам за такую уникальную возможность поплавать в Баренцевом море

B Bian 我们来自中国，带我们去玩的每个人都很友好，会开玩笑跟我说“no i have wife，thank you”，非常推荐。

Мы из Китая, и все, кто нас туда водил, были очень дружелюбны, шутили со мной и говорили: «Нет, у меня есть жена, спасибо».

N Nikita Все отлично, одели, довезли, проинструктировали, поплавали, раздели и отвезли обратно.

BO Мы два китайских туриста, и мне понравилась эта поездка. Поскольку это была наша первая поездка в Териберку, мы не были знакомы с местной природой. Наш гид был очень полезен. Спасибо за помощь.

完美的一次旅行。