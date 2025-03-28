На экскурсии в Териберке участники смогут испытать айс-флоатинг в Баренцевом море.
Инструктор поможет надеть гидротермокостюмы, обеспечивающие положительную плавучесть и защиту от холода. Вода Северного Ледовитого океана подарит ощущение невесомости, сравнимое с пребыванием в космосе. Групповое купание в костюмах позволит не только расслабиться, но и попробовать водные трюки. Инструктор запечатлеет моменты на камеру, чтобы вы могли сохранить воспоминания о приключении
Инструктор поможет надеть гидротермокостюмы, обеспечивающие положительную плавучесть и защиту от холода. Вода Северного Ледовитого океана подарит ощущение невесомости, сравнимое с пребыванием в космосе. Групповое купание в костюмах позволит не только расслабиться, но и попробовать водные трюки. Инструктор запечатлеет моменты на камеру, чтобы вы могли сохранить воспоминания о приключении
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Испытать невесомость на воде
- ❄️ Безопасное купание в гидрокостюмах
- 📸 Памятные фото и видео
- 👥 Групповая активность для веселья
- 🧘♂️ Расслабление и умиротворение
Что можно увидеть
- Баренцево море
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Главное об айсфлоатинге в Баренцевом море
- Вы снимете верхнюю одежду в домике для переодевания.
- Инструктор поможет надеть костюмы, проведёт инструктаж, отвезёт вас на море, будет всё время сопровождать в воде.
- В наших гидротермокостюмах с положительной плавучестью сложно замёрзнуть и невозможно утонуть.
- На поверхности воды вы окажетесь в состоянии невесомости и сможете прочувствовать то, что ощущают космонавты на орбите.
- Большой компанией всегда веселее купаться и исполнять разные трюки в воде.
- Инструктор поснимает вас на Go.
Pro
Организационные детали
- На флоатинг допускаются люди ростом от 140 см. Беременным эту активность мы не советуем.
- Трансфер — на легковом авто.
ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Териберке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — Организатор в Териберке
Провёл экскурсии для 1286 туристов
Мы — команда единомышленников, которая влюблена в Крайний Север и хочет передать свою увлечённость нашим гостям! Ведь если оказались на Севере, то сложно не выйти в море на поиск морскихЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
28 мар 2025
Приятные новые ощущения после купания в Кольском заливе. Хочу отметить Игоря и его коллегу (имя которого я к сожалению забыл). Приятная музыка. 27.03.25. Хорошие впечатления, которые удалось запечатлеть с помощью фотографий.
Е
Екатерина
19 мар 2025
Приятная атмосфера и не забываемые впечатления 🌟
Н
Никита
28 фев 2025
Все прошло отлично! Советую!
Е
Елена
22 фев 2025
Отличная активность.
Л
Любовь
21 фев 2025
Очень понравилось, спасибо инструктору Максиму. Неожиданно было, что один костюм протек немного по шву на спине, но никто не замёрз, не промок полностью. Всем рекомендую, ощущения непередаваемые 🥰
А
Алексей
21 фев 2025
все супер, все как в описании, всем советую, эмоций куча!
В
Вероника
14 фев 2025
Впервые приняли участие в подобном развлечении 😀
Однозначно рекомендуем всем, очень странные ощущения ни с чем не сравнимые👍
Рядом присутствуют профессиональные инструкторы, с берега ведётся фото и видеосъемка.
Я рекомендую это развлечение и именно с этой организацией!
Однозначно рекомендуем всем, очень странные ощущения ни с чем не сравнимые👍
Рядом присутствуют профессиональные инструкторы, с берега ведётся фото и видеосъемка.
Я рекомендую это развлечение и именно с этой организацией!
В
Владислав
3 фев 2025
Все хорошо
А
Анна
30 янв 2025
Невероятно релаксное время провождения. Опыт который стоит попробовать минимум раз в жизни!
Спасибо большое организаторам за такую уникальную возможность поплавать в Баренцевом море
Спасибо большое организаторам за такую уникальную возможность поплавать в Баренцевом море
B
Bian
26 янв 2025
我们来自中国，带我们去玩的每个人都很友好，会开玩笑跟我说“no i have wife，thank you”，非常推荐。
Мы из Китая, и все, кто нас туда водил, были очень дружелюбны, шутили со мной и говорили: «Нет, у меня есть жена, спасибо».
Мы из Китая, и все, кто нас туда водил, были очень дружелюбны, шутили со мной и говорили: «Нет, у меня есть жена, спасибо».
N
Nikita
4 янв 2025
Все отлично, одели, довезли, проинструктировали, поплавали, раздели и отвезли обратно.
BO
27 дек 2024
Мы два китайских туриста, и мне понравилась эта поездка. Поскольку это была наша первая поездка в Териберку, мы не были знакомы с местной природой. Наш гид был очень полезен. Спасибо за помощь.
完美的一次旅行。
完美的一次旅行。
Виктория
16 дек 2024
Безумно крутая идея! Понравилось абсолютно всё, гид прекрасный. Ощущение того, что ты купаешься в Кольском заливе 💔 вау. Спасибо огромное.
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