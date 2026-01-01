Большой Кольский с ночёвкой в Териберке, Ловозере, этнодеревне и Кировске
Фишка нашего тура - вы проведёте одну ночь в Териберке, которая находится на берегу Баренцева моря
«Мы централизованно заказываем столик в одном из ресторанов: Grebeshki, Моле, Териберский берег, Полярный кит, Финвал, других ресторанах»
от 74 900 ₽ за человека
Поиск китов и северного сияния на краю света
Киты, северное сияние, баня на берегу моря, северная гастрономия
«Отправимся исследовать скалистые берега поселка, выйдем в открытое море»
20 мар в 10:00
от 37 500 ₽ за человека
Молодёжная Териберка в небольшой группе
Киты, северное сияние, баня на берегу моря, северная гастрономия
«Отправимся исследовать скалистые берега поселка, выйдем в открытое море»
20 мар в 10:00
от 37 500 ₽ за человека
Поход от Териберки к необитаемой бухте на берегу океана
Начало: Мурманск
«В планах – посещение вершины горы с сейд-камнем, закат и рассвет на берегу океана, вечер у костра и, возможно, наблюдение за северным сиянием»
27 июн в 10:00
5 сен в 10:00
15 400 ₽
16 000 ₽ за человека
