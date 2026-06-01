2 день

Териберка - путешествие на край Земли

Ждете незабываемых впечатлений? Тогда в путь! На краю света, в затерянной Териберке, вы прочувствуете всю загадочную магию Русского Севера.

Наше путешествие начнется с дороги навстречу океану. Путь займет около 2,5 часов, и ваш гид с интересными историями сделает его увлекательным. Но чтобы понять Арктику, ее нужно увидеть. Поэтому мы запланировали остановки в самых живописных местах, где вы сможете ступить на бескрайние просторы тундры.

По приезде в Териберку нас ждет прогулка по побережью океана.

Мы пройдемся по огромным валунам, напоминающим яйца драконов, такая необычная ассоциация и дала название этому пляжу. А дальше — поиск китов в Баренцевом море!

Мы выйдем на морскую прогулку на тихоходном судне и встретимся с Северным Ледовитым океаном лицом к лицу.

Выйдя в открытые воды, вы окунетесь в мир туманных пейзажей, кристального воздуха и бескрайних просторов. В глубинах моря обитают горбатые киты, касатки и дельфины, и если нам повезет, мы их увидим!

Внимание! В Териберке очень крутой спуск с причала! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице.

После морской прогулки нас ждет обед в уютном местном кафе. Мы забронировали столик, где вы сможете поделиться впечатлениями, попробовать свежайшие морские деликатесы и согревающие настойки из северных ягод.

Во второй половине дня мы будем исследовать Старую Териберку, покатаемся на «небесных» качелях и окажемся на «кладбище кораблей», где сможем сфотографироваться возле их мысов.

Вечером мы доставим вас в центр Мурманска. Вы сможете отдохнуть или посвятить время себе.

Наша рекомендация — хорошенько выспаться, ведь завтра вас ждут новые открытия!

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