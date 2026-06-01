В этом туре мы посетим легендарную Териберку, совершим морскую прогулку по Баренцеву морю, попытаем удачу в поиске китов и других морских обитателей.
А ещё увидим водопады Кольского, погрузимся в культуру и традиции саамского народа, познакомимся с отзывчивыми северными оленями.
Программа тура по дням
Этническая деревня, северные олени и национальная кухня
В назначенное время мы встретимся с вами в центре Мурманска и отправимся в настоящую саамскую деревню, расположенную в живописном уголке Кольского полуострова.
Здесь вас ждёт уникальная этническая программа:
- Вы узнаете о традициях народа и примете в них непосредственное участие на мастер-классе по саамской кухне.
- Вы научитесь готовить простое, но сытное блюдо, веками согревавшее людей в суровом климате.
- Вы сможете познакомиться с северными оленями, покормить их и сделать памятные фотографии.
Кульминацией программы станет настоящий обед в чуме у живого костра.
В уютной атмосфере, утеплённом шкурами чуме, вы отведаете приготовленные вами и хозяйкой блюда, насладитесь травяным чаем и почувствуете невероятное чувство единения с природой и древней культурой.
После программы мы возвращаемся в Мурманск.
Вечер и ужин станут вашим личным временем для отдыха и знакомства с городской гастрономией. Наш гид с радостью порекомендует проверенные места.
Териберка - путешествие на край Земли
Ждете незабываемых впечатлений? Тогда в путь! На краю света, в затерянной Териберке, вы прочувствуете всю загадочную магию Русского Севера.
Наше путешествие начнется с дороги навстречу океану. Путь займет около 2,5 часов, и ваш гид с интересными историями сделает его увлекательным. Но чтобы понять Арктику, ее нужно увидеть. Поэтому мы запланировали остановки в самых живописных местах, где вы сможете ступить на бескрайние просторы тундры.
По приезде в Териберку нас ждет прогулка по побережью океана.
Мы пройдемся по огромным валунам, напоминающим яйца драконов, такая необычная ассоциация и дала название этому пляжу. А дальше — поиск китов в Баренцевом море!
Мы выйдем на морскую прогулку на тихоходном судне и встретимся с Северным Ледовитым океаном лицом к лицу.
Выйдя в открытые воды, вы окунетесь в мир туманных пейзажей, кристального воздуха и бескрайних просторов. В глубинах моря обитают горбатые киты, касатки и дельфины, и если нам повезет, мы их увидим!
Внимание! В Териберке очень крутой спуск с причала! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице.
После морской прогулки нас ждет обед в уютном местном кафе. Мы забронировали столик, где вы сможете поделиться впечатлениями, попробовать свежайшие морские деликатесы и согревающие настойки из северных ягод.
Во второй половине дня мы будем исследовать Старую Териберку, покатаемся на «небесных» качелях и окажемся на «кладбище кораблей», где сможем сфотографироваться возле их мысов.
Вечером мы доставим вас в центр Мурманска. Вы сможете отдохнуть или посвятить время себе.
Наша рекомендация — хорошенько выспаться, ведь завтра вас ждут новые открытия!
Титовские водопады и Долина Славы
Стабильность – признак мастерства: утром нас ожидает завтрак и сбор в центре города.
Внимание! Данная экскурсия доступна только для граждан Российской Федерации!
Отправимся в «Долину Славы» — мемориальный комплекс, посвященный защитникам Кольского Заполярья. Это место стоит посетить не только из-за его большой исторической значимости — здесь можно полюбоваться живописной равнинной тундрой Кольского полуострова.
Следующая остановка — водопады. Мы посетим водопады на нескольких реках, включая реку Уру и реку Титовку. Описать это величественное зрелище словами невозможно, но эмоции останутся с вами навсегда. Гостеприимство для нас не пустой звук.
После интенсивной экскурсии отправимся на обед в кафе, познакомим вас с северной кухней, которая славится яркостью вкусов, свежестью и натуральностью. Насладимся вкусными блюдами и отдохнем после интересных приключений.
После насыщенного дня возвращаемся в Мурманск.
Это наша завершающая экскурсия.
Вы можете планировать вылет на этот день после 19:00 (трансфер в аэропорт не включен в стоимость тура), но улетать не захочется – теперь север навсегда захватит часть вашего сердца.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека с проживанием:
|Формат тура
Стоимость тура с 1 чел.
|Тур с проживанием 3 ночи в Мурманске (отель «Гларус» 3*, номер Стандарт); 2 человека в номере / 1 человек в номере
47 900 руб. / 56 900 руб.
|Тур с проживанием 3 ночи в Мурманске (отель «Меридиан» 4*, номер Стандарт Улучшенный, кровать DBL); 2 человека в номере
58 700 руб.
|Тур с проживанием 3 ночи в Мурманске (отель «Меридиан» 4*, номер Стандарт Улучшенный, кровати TWIN); 2 человека в номере
59 900 руб.
|Тур с проживанием 3 ночи в Мурманске (отель «Меридиан» 4*, номер Стандарт Улучшенный, одноместное размещение)
74 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Гларус»
Гостиница «Гларус» рада приветствовать гостей Мурманска в стенах своих просторных номеров. Она располагается в самом центре города, что удобно для проживающих.
Здесь представлены все категории – от эконома до люкс класса. Комнаты имеют высокие потолки и обставлены по авторскому дизайну. В каждой имеется вся необходимая мебель и техника для клиентов.
Присутствует свободное подключение к Wi-Fi.
Есть бесплатная общая кухня. При желании вы можете посетить кафе, множество которых расположены рядом со зданием. В них вы сможете ознакомиться с национальными особенностями.
Отель находится в близости от ж/д и автовокзалов.
Конгресс-отель «Меридиан»
Гостиница «Меридиан» 4* находится в Мурманске по адресу ул. Воровского, д. 5/23. Её расположение в центральной части города позволяет гостям легко добраться до главных достопримечательностей, таких как площадь Пяти углов.
Отель предлагает разнообразные варианты размещения, включая стандартные номера, апартаменты для новобрачных и президентские люксы, а также семейные и групповые номера. В каждом номере есть всё необходимое для комфортного проживания: Wi-Fi, телефон, телевизор, а также средства личной гигиены и косметика для душа.
Для сна предусмотрены удобные кровати с высококачественной мебелью и матрасы с пружинным блоком Miracoil, который обеспечивает высокий уровень комфорта.
На территории гостиницы работает ресторан премиум-класса «М-Клуб». Здесь можно насладиться изысканными блюдами европейской и национальной кухни, а также обширной винной картой, составленной шеф-поваром.
В окрестностях отеля расположено множество развлечений, торговых центров и ресторанов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение по программе (2 ночи в Мурманске)
- Экскурсия в Териберку на побережье океана (групповая)
- Экскурсия «Титовские водопады и Долина Славы» (групповая)
- Морская прогулка в Териберке на поиски китов (2 ч.)
- Оформление пропусков в Териберку и входные билеты по программе
- Экскурсия в саамскую (этническую) деревню (групповая)
- Питание, указанное в программе: завтраки в отеле, обеды во время экскурсий (3), накрытие
- Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание на русском языке по программе
- Наземное транспортное обслуживание по программе (Mercedes Sprinter или подобный)
- Информационное сопровождение на русском языке в Мурманске во время тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Ужины в Мурманске после экскурсий
- Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт (обязательно возьмите с собой паспорт на экскурсию в Териберку);
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- персональный термос или термокружка (по желанию);
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей;
- пенка для сидения на природе.
Рекомендации по одежде:
- непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
- шапка;
- перчатки по погоде;
- удобная обувь для треккинга;
- дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
- средство от комаров;
- солнечные очки;
- защитный крем.
Возможны ли изменения в программе?
Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.
На какие дни и время брать билеты?
Прибытие в Мурманск в первый день тура (четверг): до 11:30.
Вылет из Мурманска в последний день тура (воскресенье): после 19:00.
Уважаемые гости, очень важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного нами времени, чтобы вы успели посетить все экскурсии в рамках тура.
Какой минимальный возраст? Есть ли скидки?
Минимальный возраст участников — 6 лет. Скидки в данном туре не предусмотрены.
Какое питание включено в стоимость?
В стоимость тура включены завтраки в отеле, обеды во время дневных экскурсий. Ужины после экскурсий не включены в стоимость тура.
В каких отелях мы можем проживать во время тура?
В течение тура наши гости размещаются в Мурманске в отеле 3* («Гларус» или подобный) или в отеле 4* («Азимут» или подобный).
Увидим ли мы китов в Териберке?
Мы не можем гарантировать появление китов в открытом море, т. к. это природа. Поведение китов в Баренцевом море окончательно не изучено, и прогнозировать их появление практически невозможно.
Важно! Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям. Баренцево море сурово, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны. В случае отмены морской прогулки будет реализован возврат в размере 3 000 руб. /чел.
Можно в тур с собакой?
Если вы готовы оставить питомца на весь день в отеле, то можете взять его с собой, но на сами экскурсии, к сожалению, нет, в связи с существующими инфраструктурными ограничениями.
Также отели Мурманска не заселяют гостей с животными без предварительного согласования.
Рекомендуем планировать свое путешествие с четвероногим любимцем заблаговременно.
На каком транспорте будем передвигаться?
Современные микроавтобусы Mercedes Sprinter.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.