1 день

Этническая деревня, северные олени и национальная кухня. «Охота» за северным сиянием

В назначенное время мы встретимся с вами в центре Мурманска и отправимся в настоящую саамскую деревню, расположенную в живописном уголке Кольского полуострова.

Здесь вас ждёт уникальная этническая программа:

Вы узнаете о традициях народа и примете в них непосредственное участие на мастер-классе по саамской кухне. Вы научитесь готовить простое, но сытное блюдо, веками согревавшее людей в суровом климате. Вы сможете познакомиться с северными оленями, покормить их и сделать памятные фотографии.

Вкусным завершением программы станет настоящий обед в чуме у живого костра.

В уютной атмосфере, утеплённом шкурами чуме, вы отведаете приготовленные вами и хозяйкой блюда, насладитесь травяным чаем и почувствуете невероятное чувство единения с природой и древней культурой.

После программы мы возвращаемся в Мурманск.

Кульминация дня — «охота» за северным сиянием. Живые переливы полярного неба — то, что невозможно описать словами и невозможно забыть. Опытные гиды знают все признаки приближающегося сияния и поведут вас туда, где шансы максимальны. Выезд длится от 3 до 5 часов в зависимости от погоды.

В программу включен 1 выезд на «охоту» за северным сиянием. Северное сияние — природное явление, и предугадать его точно не в силах никто. Если во время выезда на охоту мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено.

В случае успешной охоты и фотосъемки вы получите фотографии в течение 3–4 дней после окончания экскурсионного тура в формате ссылки на Яндекс Диск или иное облачное хранилище.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160