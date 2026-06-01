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Кольский экспресс. 3 осенних дня на Кольском полуострове

«Кольский экспресс» — это увлекательное осеннее путешествие, полное ярких впечатлений и удивительных открытий.

Этот тур предоставит вам замечательную возможность познакомиться с северными оленями и саамской культурой, «поохотиться» за северным сиянием, изучить красоты легендарной Териберки, а также посетить мемориальный комплекс «Долина Славы» и могучие Титовские водопады.
Кольский экспресс. 3 осенних дня на Кольском полуостровеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Кольский экспресс. 3 осенних дня на Кольском полуостровеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Кольский экспресс. 3 осенних дня на Кольском полуостровеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Этническая деревня, северные олени и национальная кухня. «Охота» за северным сиянием

В назначенное время мы встретимся с вами в центре Мурманска и отправимся в настоящую саамскую деревню, расположенную в живописном уголке Кольского полуострова.

Здесь вас ждёт уникальная этническая программа:

  1. Вы узнаете о традициях народа и примете в них непосредственное участие на мастер-классе по саамской кухне.
  2. Вы научитесь готовить простое, но сытное блюдо, веками согревавшее людей в суровом климате.
  3. Вы сможете познакомиться с северными оленями, покормить их и сделать памятные фотографии.

Вкусным завершением программы станет настоящий обед в чуме у живого костра.

В уютной атмосфере, утеплённом шкурами чуме, вы отведаете приготовленные вами и хозяйкой блюда, насладитесь травяным чаем и почувствуете невероятное чувство единения с природой и древней культурой.

После программы мы возвращаемся в Мурманск.

Кульминация дня — «охота» за северным сиянием. Живые переливы полярного неба — то, что невозможно описать словами и невозможно забыть. Опытные гиды знают все признаки приближающегося сияния и поведут вас туда, где шансы максимальны. Выезд длится от 3 до 5 часов в зависимости от погоды.

В программу включен 1 выезд на «охоту» за северным сиянием. Северное сияние — природное явление, и предугадать его точно не в силах никто. Если во время выезда на охоту мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено.

В случае успешной охоты и фотосъемки вы получите фотографии в течение 3–4 дней после окончания экскурсионного тура в формате ссылки на Яндекс Диск или иное облачное хранилище.

Этническая деревня, северные олени и национальная кухня. «Охота» за северным сияниемЭтническая деревня, северные олени и национальная кухня. «Охота» за северным сияниемЭтническая деревня, северные олени и национальная кухня. «Охота» за северным сияниемЭтническая деревня, северные олени и национальная кухня. «Охота» за северным сияниемЭтническая деревня, северные олени и национальная кухня. «Охота» за северным сияниемЭтническая деревня, северные олени и национальная кухня. «Охота» за северным сияниемЭтническая деревня, северные олени и национальная кухня. «Охота» за северным сияниемЭтническая деревня, северные олени и национальная кухня. «Охота» за северным сияниемЭтническая деревня, северные олени и национальная кухня. «Охота» за северным сияниемЭтническая деревня, северные олени и национальная кухня. «Охота» за северным сияниемЭтническая деревня, северные олени и национальная кухня. «Охота» за северным сияниемЭтническая деревня, северные олени и национальная кухня. «Охота» за северным сияниемЭтническая деревня, северные олени и национальная кухня. «Охота» за северным сияниемЭтническая деревня, северные олени и национальная кухня. «Охота» за северным сиянием
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Териберка - путешествие на край Земли

Ждете незабываемых впечатлений? Тогда в путь! На краю света, в затерянной Териберке, вы прочувствуете всю загадочную магию Русского Севера.

Завтракаем и отправляемся в путь.

Наше путешествие начнется с дороги навстречу океану. Путь займет около 2,5 часов, и ваш гид с интересными историями сделает его увлекательным. Но чтобы понять Арктику, ее нужно увидеть. Поэтому мы запланировали остановки в самых живописных местах, где вы сможете ступить на бескрайние просторы тундры.

По приезде в Териберку нас ждет прогулка по побережью океана.

Мы пройдемся по огромным валунам, напоминающим яйца драконов, такая необычная ассоциация и дала название этому пляжу. А дальше — поиск китов в Баренцевом море!

Мы выйдем на морскую прогулку на тихоходном судне и встретимся с Северным Ледовитым океаном лицом к лицу.

Выйдя в открытые воды, вы окунетесь в мир туманных пейзажей, кристального воздуха и бескрайних просторов. В глубинах моря обитают горбатые киты, касатки и дельфины, и если нам повезет, мы их увидим!

Внимание! В Териберке очень крутой спуск с причала! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице.

После морской прогулки нас ждет обед в уютном местном кафе. Мы забронировали столик, где вы сможете поделиться впечатлениями, попробовать свежайшие морские деликатесы и согревающие настойки из северных ягод.

Во второй половине дня мы будем исследовать Старую Териберку, покатаемся на «небесных» качелях и окажемся на «кладбище кораблей», где сможем сфотографироваться возле их мысов.

Вечером мы доставим вас в центр Мурманска. Вы сможете отдохнуть или посвятить время себе.

Наша рекомендация — хорошенько выспаться, ведь завтра вас ждут новые открытия!

Териберка - путешествие на край ЗемлиТериберка - путешествие на край ЗемлиТериберка - путешествие на край ЗемлиТериберка - путешествие на край ЗемлиТериберка - путешествие на край ЗемлиТериберка - путешествие на край ЗемлиТериберка - путешествие на край ЗемлиТериберка - путешествие на край ЗемлиТериберка - путешествие на край ЗемлиТериберка - путешествие на край Земли
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Титовские водопады и Долина Славы

Стабильность – признак мастерства: утром нас ожидает завтрак и сбор в центре города.

Внимание! Данная экскурсия доступна только для граждан Российской Федерации!

Отправимся в «Долину Славы» — мемориальный комплекс, посвященный защитникам Кольского Заполярья. Это место стоит посетить не только из-за его большой исторической значимости — здесь можно полюбоваться живописной равнинной тундрой Кольского полуострова.

Следующая остановка — водопады. Мы посетим водопады на нескольких реках, включая реку Уру и реку Титовку. Описать это величественное зрелище словами невозможно, но эмоции останутся с вами навсегда. Гостеприимство для нас не пустой звук.

После интенсивной экскурсии отправимся на обед в кафе, познакомим вас с северной кухней, которая славится яркостью вкусов, свежестью и натуральностью. Насладимся вкусными блюдами и отдохнем после интересных приключений.

После насыщенного дня возвращаемся в Мурманск.

Это наша завершающая экскурсия.

Вы можете планировать вылет на этот день после 19:00 (трансфер в аэропорт не включен в стоимость тура), но улетать не захочется – теперь север навсегда захватит часть вашего сердца.

Титовские водопады и Долина СлавыТитовские водопады и Долина СлавыТитовские водопады и Долина СлавыТитовские водопады и Долина СлавыТитовские водопады и Долина СлавыТитовские водопады и Долина СлавыТитовские водопады и Долина СлавыТитовские водопады и Долина Славы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека с проживанием:

Формат тура

Стоимость тура

Тур с проживанием 2 ночи в Мурманске (отель «Гларус» 3*, номер Стандарт); 2 человека в номере / 1 человек в номере:

53 800 руб. / 62 800 руб.

Тур с проживанием 2 ночи в Мурманске (отель «Меридиан» 4*, номер Стандарт Улучшенный, двухместный номер с двуспальной кроватью); 2 человека в номере:

64 600 руб.

Тур с проживанием 2 ночи в Мурманске (отель «Меридиан» 4*, номер Стандарт Улучшенный, двухместный номер с раздельными кроватями); 2 человека в номере:

65 800 руб.

Тур с проживанием 2 ночи в Мурманске (отель «Меридиан» 4*, номер Стандарт Улучшенный, одноместное размещение)

80 400 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Гларус»

2 ночи

Гостиница «Гларус» рада приветствовать гостей Мурманска в стенах своих просторных номеров. Она располагается в самом центре города, что удобно для проживающих.

Здесь представлены все категории – от эконома до люкс класса. Комнаты имеют высокие потолки и обставлены по авторскому дизайну. В каждой имеется вся необходимая мебель и техника для клиентов.

Присутствует свободное подключение к Wi-Fi.

Есть бесплатная общая кухня. При желании вы можете посетить кафе, множество которых расположены рядом со зданием. В них вы сможете ознакомиться с национальными особенностями.

Отель находится в близости от ж/д и автовокзалов.

Гостиница «Гларус»Гостиница «Гларус»Гостиница «Гларус»Гостиница «Гларус»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Конгресс-отель «Меридиан»

2 ночи

Гостиница «Меридиан» 4* находится в Мурманске по адресу ул. Воровского, д. 5/23. Её расположение в центральной части города позволяет гостям легко добраться до главных достопримечательностей, таких как площадь Пяти углов.

Отель предлагает разнообразные варианты размещения, включая стандартные номера, апартаменты для новобрачных и президентские люксы, а также семейные и групповые номера. В каждом номере есть всё необходимое для комфортного проживания: Wi-Fi, телефон, телевизор, а также средства личной гигиены и косметика для душа.

Для сна предусмотрены удобные кровати с высококачественной мебелью и матрасы с пружинным блоком Miracoil, который обеспечивает высокий уровень комфорта.

На территории гостиницы работает ресторан премиум-класса «М-Клуб». Здесь можно насладиться изысканными блюдами европейской и национальной кухни, а также обширной винной картой, составленной шеф-поваром.

В окрестностях отеля расположено множество развлечений, торговых центров и ресторанов.

Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение по программе (2 ночи в Мурманске)
  • 1 выезд на охоту за северным сиянием
  • Экскурсия в Териберку на побережье океана (групповая)
  • Морская прогулка в Териберке на поиски китов (2 ч.)
  • Экскурсия «Титовские водопады и Долина Славы» (групповая)
  • Оформление пропусков в Териберку и входные билеты по программе
  • Экскурсия в саамскую (этническую) деревню (групповая)
  • Питание по программе: завтраки в отеле, обеды во время экскурсий (3), накрытие
  • Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание на русском языке по программе
  • Наземное транспортное обслуживание по программе (Mercedes Sprinter или подобный)
  • Информационное сопровождение на русском языке в Мурманске во время тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Ужины в Мурманске после экскурсий
  • Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
  • Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт (обязательно возьмите с собой паспорт на экскурсию в Териберку);
  • полис ОМС;
  • наличные деньги;
  • персональный термос или термокружка (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей;
  • пенка для сидения на природе.

Рекомендации по одежде:

  • непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
  • шапка;
  • перчатки по погоде;
  • удобная обувь для треккинга;
  • дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
  • средство от комаров;
  • солнечные очки;
  • защитный крем.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будем передвигаться?

Современные микроавтобусы Mercedes Sprinter.

Возможны ли изменения в программе?

Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.

На какие дни и время брать билеты?

Прибытие в Мурманск в первый день тура (пятница): до 11:30.

Вылет из Мурманска в последний день тура (воскресенье): после 19:00.

Уважаемые гости, очень важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного нами времени, чтобы вы успели посетить все экскурсии в рамках тура.

Какой минимальный возраст? Есть ли скидки?

Минимальный возраст участников — 6 лет. Скидки в данном туре не предусмотрены.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно в тур с собакой?

Если вы готовы оставить питомца на весь день в отеле, то можете взять его с собой, но на сами экскурсии, к сожалению, нет, в связи с существующими инфраструктурными ограничениями.

Также отели Мурманска не заселяют гостей с животными без предварительного согласования.

Рекомендуем планировать свое путешествие с четвероногим любимцем заблаговременно.

Какое питание включено в стоимость?

В стоимость тура включены завтраки в отеле, обеды во время дневных экскурсий. Ужины после экскурсий не включены в стоимость тура.

В каких отелях мы можем проживать во время тура?

В течение тура наши гости размещаются в Мурманске в отеле 3* («Гларус» или подобный) или в отеле 4* («Меридиан» или подобный).

Увидим ли мы китов в Териберке?

Мы не можем гарантировать появление китов в открытом море, т. к. это природа. Поведение китов в Баренцевом море окончательно не изучено, и прогнозировать их появление практически невозможно.

Важно! Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям. Баренцево море сурово, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны. В случае отмены морской прогулки будет реализован возврат в размере 3 000 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Териберки

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