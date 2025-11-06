Мама, я в Арктике! Киты, Териберка, айсфлоатинг, Хибины
Киты, Териберка и северное сияние, далеко не все на Кольском
«Айсфлоатинг, необычное купание среди льдин и обед на высоте в 1000 метров в Хибинах»
6 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 37 000 ₽ за человека
Горнолыжка в Хибинах и Белое море
Горы Хибины, северное сияние, поход на снегоступах к тёплому и красивейшему Дубль-дому на Белом море
«Проведем 4 дня в Хибинах на одном из самых лучших горнолыжных курортов России и еще 2 дня на Белом море будем бороздить просторы на снегоступах, а жить в Дубльдоме с панорамным видом на Кандалакшский залив»
17 мар в 10:00
от 68 000 ₽ за человека
Путешествие по Кольскому полуострову с посещением Хибин
Начало: Мурманск
«Этот тур подарит возможность проехаться по бездорожью в горы, чтобы ощутить величие Хибин, отправиться на юг к берегу Белого моря и встретиться с Заполярной столицей»
2 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 75 000 ₽ за человека
Сейчас в Териберке в категории "Хибины" можно забронировать 3 тура от 37 000 до 75 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
