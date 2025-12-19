Вас ждет увлекательный айс-флоатинг в водах Белого моря, гостеприимная Териберка, приключение на снегоходах, посещение экспозиции ледяных скульптур и возможность насладиться красотой северного сияния.
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Выезд на поиски северного сияния
Добро пожаловать на Кольский полуостров!
Прибыть в Мурманск рекомендуется до 17:00.
Встречаемся в аэропорту г. Мурманска. Гостей будет ожидать комфортный групповой трансфер в отель.
Далее заселяемся в уютные коттеджи на лоне северной природы.
Вкусный ужин в ресторане отеля: в морозный зимний вечер мы насладимся блюдами уникальной арктической кухни.
При благоприятных погодных условиях нас ждёт вечерний выезд на поиски северного сияния!
Легендарная Териберка
Нас ждет край мира!
Мы отправимся в знаменитую Териберку – знаменитый рыбацкий поселок на побережье Баренцева моря, ставший символом суровой и завораживающей красоты Русской Арктики.
После завтрака в отеле мы отправляемся в дорогу, чтобы увидеть могущество северной природы.
Нас ждет полное погружение в уникальную атмосферу этого места:
- Отправимся к пляжу камней на побережье океана, чтобы ощутить его мощь и сделать невероятные фотографии.
- Посетим знаменитое кладбище кораблей – молчаливых и ржавых исполинов, выброшенных на берег волей судьбы и штормов.
- Пройдем по улицам старой, заброшенной Териберки, ощущая дыхание истории.
- Испытаем ощущение полета на «небесных качелях» на фоне бескрайних морских просторов.
- Гастрономическая пауза. На обед нас ждет ресторан с настоящей арктической кухней. Здесь готовят из свежайших даров моря, и вы сможете в полной мере оценить вкус только что выловленной рыбы и других морепродуктов.
После насыщенного дня мы вернемся в наш отель.
Вас ждет накрытый ужин, горячий чай и возможность поделиться впечатлениями.
Сафари на снегоходах и ледяные скульптуры в горах
Просыпаемся, завтракаем и отправляемся на сафари!
Вы не ослышались: на Севере есть своё особенное сафари. Это снегоходное приключение подарит вам незабываемые эмоции, а живописные локации, где мы сделаем остановки для фотографий, позволят запечатлеть красоту нетронутой природы.
После активного утра вас ждёт обед в панорамном ресторане на вершине горы. Здесь, наслаждаясь изысканными блюдами и потрясающими видами, можно отдохнуть и набраться сил для продолжения дня.
Далее мы посетим уникальную экспозицию ледяных скульптур. Здесь вас ожидает захватывающее зрелище: мастера создают изумительные фигуры и композиции изо льда, которые отражают арктическую природу и мифологию.
Вы сможете увидеть скульптуры животных и сказочных персонажей, которые играют со светом и тенью, создавая волшебную атмосферу. Экспозиция меняется каждый год, и каждая работа уникальна, что делает посещение особенно неординарным.
Вечером вас снова порадует ресторан, где можно будет насладиться ужином в уютной атмосфере и красоте горного пейзажа.
Ночь вы проведёте в Кировске, в комфортабельном месте с полноценными условиями для отдыха после насыщенного дня.
В стоимость тура входит посещение СПА-комплекса при отеле, вы сможете расслабиться после активного дня в бассейне, сауне или посетить хамам.
Айс-флоатинг на Белом море
Утро начнётся с вкусного завтрака в отеле, где вы насладитесь блюдами, приготовленными из свежих местных продуктов.
После завтрака и выезда из отеля вы встретитесь с гидом, который станет вашим проводником в захватывающее путешествие на побережье Белого моря. Отправляемся в путь!
По прибытии в точку назначения проведем инструктаж и приступим к погружению в воды Арктики.
Айс-флоатинг — это купание во льдах в специальном гидрокостюме, который полностью покрывает ваше тело. Его надевают на свою одежду, вы остаетесь абсолютно сухим и не замёрзнете в ледяной воде. Не волнуйтесь — это безопасно и тепло. Всё это сопровождается бесконечным хохотом и дефиле тюленеобразных ныряльщиков.
Мы поможем вам правильно «войти» в воду, расскажем, как держаться и плыть.
Вы получите массу положительных впечатлений и фото, которыми будете удивлять всех друзей.
Айс-флоатинг — это особые впечатления!
Важно! Искупаться в ледяной воде в гидрокостюме возможно только при росте более 140 см, более подробную информацию уточняйте у менеджера при бронировании.
После купания, преисполненные энергией и впечатлениями, мы отправимся в ресторан на побережье моря и насладимся вкусным обедом.
В завершение дня мы организуем групповой трансфер в аэропорт, где программа тура будет завершена.
Вылет из Мурманска планируйте после 21:00.
Вы увезёте с собой незабываемые впечатления о путешествии, полном ярких эмоций и новых открытий, которые останутся с вами навсегда.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах:
- 1 ночь в гостинице г. Кировска;
- 2 ночи в загородном или купольном отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения, руб:
|Формат тура
|Стоимость тура
|Одноместное размещение
|Двухместное размещение
2 ночи в загородном отеле, коттедж;
1 ночь в отеле в Кировске (одноместное / двухместное размещение; трехместное размещение возможно, по запросу)
124 900
|111 900
2 ночи в купольном отеле, коттедж;
1 ночь в отеле в Кировске (одноместное / двухместное размещение; трехместное размещение возможно, по запросу)
147 900
|122 800
Скидки:
- для детей от 6 до 11 лет включительно – 1500 руб. /чел. на все даты заезда;
- для компаний от 4 человек — 1500 руб. на каждого участника.
Варианты проживания
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» находится в самом центре Кировска Мурманской области. На территории есть салон красоты и тренажерный зал. Развитая инфраструктура и остановки поблизости позволяют быстро и легко добраться в нужное место.
Для проживания предоставляются классические номера в спокойной цветовой гамме. Здесь есть вся необходимая мебель и техника для отдыха или работы.
По утрам сервируется завтрак по типу «шведский стол». В ресторане представлен широкий ассортимент блюд и напитков из меню.
Рядом расположены остановка общественного транспорта, скверы, кафе и магазины.
Лапландская деревня
Проживание в глэмпинге.
Купольные шатры с панорамными окнами. Утеплённые эко-шатры с террасой, доступные для проживания в любое время года.
Площадь шатра – 28 м².
Базовая вместимость – 2 гостя.
Оснащение шатров:
- Одна двуспальная кровать (разделяется на две односпальные).
- Столик и два стула.
- Комод.
- Вешалка для одежды.
- Электрический чайник и набор чайной посуды.
- Светильники.
- Электрические розетки.
- Санузел (душевая кабина, туалет, раковина, фен, комплект полотенец на 2 человека).
Загородный отель Arctic Home
Заселившись в комфортабельный загородный отель «Арктик Хоум», вы сразу окажетесь наедине с северной природой. Вне зависимости от погоды или времени года вид из панорамных окон умиротворяет и отвлекает от повседневной рутины.
«Арктик Хоум» удачно расположен среди живописных елей и осин рядом с древним Кильдинским озером, топонимика которого до сих пор является загадкой. С другой стороны, поездка в Мурманск или аэропорт Мурмаши занимает всего лишь 30 минут, а все популярные туристические направления ближе от «Арктик Хоум».
Экологический дизайн отеля, построенного из сухостойной сосны благородного серебристого оттенка, отражает традиционный архитектурный стиль русских поморов на Кольском севере.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (3 ночи по программе с завтраком)
- Питание, указанное в программе: (полный пансион, начиная с ужина в первый день тура, заканчивая обедом в четвертый день тура, арктическая кухня, накрытие)
- Охота на северное сияние (1+1) - если первый выезд будет неуспешный, второй выезд организовывается бесплатно (за исключением заезда 30.04 - 03.05.2026)
- Наземная экскурсия в Териберку на побережье океана (групповая)
- Морская прогулка на поиски китов (только для заезда 30.04 - 03.05.2026)
- Айс-флоатинг на Белом море (групповая экскурсия)
- Экскурсия в Хибины (групповая)
- Снегоходное катание в Хибинах (двухместное размещение на снегоходе)
- Посещение спа-комплекса при отеле в Кировске
- Оформление пропусков и входные билеты по программе
- Наземное транспортное обслуживание по программе (групповое)
- Гид и экскурсионное обслуживание на русском языке по программе (групповое)
- Групповые трансферы аэропорт - отель - аэропорт по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Сувениры, личные расходы, алкоголь
- Питание вне программы
- Посещение бани (по желанию, за доплату)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье;
- зимние куртка и штаны;
- высокая теплая зимняя обувь;
- шапка, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи);
- паспорт (пожалуйста, обязательно возьмите с собой паспорт на экскурсию в Териберку), полис ОМС;
- крем для рук и лица (от морозов);
- наличные деньги;
- персональный термос (по желанию);
- портативная зарядка;
- штатив для телефона или камеры;
- предметы личной гигиены.
Будет ли северное сияние?
Наш 9-летний опыт охоты за полярным сиянием позволяет нам совершать успешные выезды до 98% туров. Успех в туре во многом зависит от погодных условий: если небо будет затянуто облаками, то сияние увидеть своими глазами не получится.
Мы используем современные спутниковые прогнозы, чтобы определять участки с чистым небом в Мурманской области. Именно в этих участках, откуда хорошо видно чистое небо, мы будем ожидать появления северного сияния.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
Транспорт в туре будет минивен (Volkswagen Caravelle или подобный).
В какое время нужно быть в Мурманске?
- Прибытие в Мурманск в первый день тура: до 17:00.
- Вылет из Мурманска в последний день тура: после 21:00.
Уважаемые гости, очень важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного нами времени, чтобы не нарушить график программы тура.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.
В связи с погодными условиями дорога в Териберку может быть закрыта. В случае закрытия дороги стоимость экскурсии в Териберку будет возвращена (8500 руб. /чел.).
Киты и северное сияние — это природное явление, которое невозможно гарантировать.
Какое питание будет в туре?
В стоимость тура включены завтраки в отеле, обеды во время дневных экскурсий, ужины по программе.
Можно в тур с собакой?
Если вы готовы оставить питомца на весь день в отеле, то можете взять его с собой, но на сами экскурсии, к сожалению, нет, в связи с существующими инфраструктурными ограничениями.
Также отели Мурманска не заселяют гостей с животными без предварительного согласования.
Рекомендуем планировать свое путешествие с четвероногим любимцем заблаговременно.
Можно ли в тур с детьми и есть ли скидки?
Минимальный возраст участников — от 6 лет.
Скидки:
- для детей от 6 до 11 лет включительно – 1500 руб. /чел. на все даты заезда;
- для компаний от 4 человек — 1500 руб. на каждого участника.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
Искупаться в ледяной воде в гидрокостюме возможно только при росте более 140 см, более подробную информацию уточняйте у менеджера при бронировании.
Что важно знать про заезд 30.04-03.05.2026?
30.04-03.05.2026 — заезд без «охоты» на северное сияние, но с выходом в море.