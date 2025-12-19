3 день

Сафари на снегоходах и ледяные скульптуры в горах

Просыпаемся, завтракаем и отправляемся на сафари!

Вы не ослышались: на Севере есть своё особенное сафари. Это снегоходное приключение подарит вам незабываемые эмоции, а живописные локации, где мы сделаем остановки для фотографий, позволят запечатлеть красоту нетронутой природы.

После активного утра вас ждёт обед в панорамном ресторане на вершине горы. Здесь, наслаждаясь изысканными блюдами и потрясающими видами, можно отдохнуть и набраться сил для продолжения дня.

Далее мы посетим уникальную экспозицию ледяных скульптур. Здесь вас ожидает захватывающее зрелище: мастера создают изумительные фигуры и композиции изо льда, которые отражают арктическую природу и мифологию.

Вы сможете увидеть скульптуры животных и сказочных персонажей, которые играют со светом и тенью, создавая волшебную атмосферу. Экспозиция меняется каждый год, и каждая работа уникальна, что делает посещение особенно неординарным.

Вечером вас снова порадует ресторан, где можно будет насладиться ужином в уютной атмосфере и красоте горного пейзажа.

Ночь вы проведёте в Кировске, в комфортабельном месте с полноценными условиями для отдыха после насыщенного дня.

В стоимость тура входит посещение СПА-комплекса при отеле, вы сможете расслабиться после активного дня в бассейне, сауне или посетить хамам.

