Кольская кругосветка за 5 дней: киты, снегоступы, хаски, снегоходы, Териберка и океан
А что, если мы пригласим вас на уникальную активную программу на 5 дней, которую вам больше не предложит никто?
«Вас ждут: охота за северным сиянием, снегоходы, Спа с видом на горы, прогулки с хаски и встреча с северными оленями, экскурсия по Мурманску, Териберка, замёрзшее Белое море и поход в снегоступах, айс-флоатинг и выход в море за китами»
8 апр в 10:00
1 апр в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Мама, я в Арктике! Киты, Териберка, айсфлоатинг, Хибины
Киты, Териберка и северное сияние, далеко не все на Кольском
«Отправимся в санях за снегоходом на пляж яйца дракона и каньон для в теплое время года течет водопад, а далее замерзает»
6 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 46 000 ₽ за человека
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
«Вас ждет путешествие в легендарную Териберку и снегоходное сафари в Хибинах, поездка на санях к побережью океана, посещение аутентичной саамской деревни, и, конечно же, охота за северным сиянием с фотосъемкой»
29 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 99 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «На снегоходах»
Самые популярные туры этой рубрики в Териберке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Териберке в сентябре 2025
Сейчас в Териберке в категории "На снегоходах" можно забронировать 3 тура от 46 000 до 99 800. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
