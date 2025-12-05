Три дня на Кольском полуострове. Осенне-зимний тур
Начало: Мурманск
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 42 900 ₽ за человека
Три дня на Кольском полуострове. Тур на 8 марта
Начало: Мурманск
7 мар в 10:00
от 48 900 ₽ за человека
21 фев в 10:00
от 48 900 ₽ за человека
Три зимних дня на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
26 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 42 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Айс-флоатинг»
Самые популярные туры этой рубрики в Териберке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Териберке в декабре 2025
Сейчас в Териберке в категории "Айс-флоатинг" можно забронировать 4 тура от 42 900 до 48 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Териберке на 2025 год по теме «Айс-флоатинг», 1 ⭐ отзыв, цены от 42900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль